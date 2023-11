BioticsAI trionfa all'intenso concorso Startup Battlefield al TechCrunch Disrupt 2023

L'importante TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 è stato testimone di un formidabile concorso, con 20 startup promettenti che hanno lottato con le unghie e con i denti per il primo premio e la prestigiosa Disrupt Cup. Selezionate tra 200 contendenti intraprendenti, queste startup hanno gareggiato per un premio di $ 100.000 in uno spietato concorso di pitching di tre giorni culminato con l'incoronazione della startup campione di quest'anno: BioticsAI.

Ogni startup nello Startup Battlefield ha presentato le proprie soluzioni innovative attraverso una demo dal vivo. Hanno presentato le loro idee entusiasmanti e le loro tecnologie dirompenti a uno stimato pubblico di venture capitalist e sostenitori dell’industria tecnologica, che hanno avuto anche l’arduo compito di giudicare questi potenziali disgregatori.

Applicando la loro vasta esperienza e visione esigente, il team editoriale di TechCrunch ha esaminato scrupolosamente il feedback dei giudici. Alla fine hanno distillato l’elenco dei concorrenti in sole sei startup innovative: Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems e Agri-Trak.

Questi sei finalisti sono stati selezionati per presentare ancora una volta le loro idee brillanti, questa volta alla giuria finale. La nostra massima gratitudine a tutti i relatori: Mamoon Hamid (Kleiner Perkins), Mar Hershenson (Pear VC), Charles Hudson (Precursore), Marissa Mayer (Sunshine), Matthew Panzarino (TechCrunch) e Dana Settle (Greycroft) che hanno accettato la sfida di scegliere il vincitore da un pool di candidati eccezionali.

La suspense è finalmente giunta al termine quando BioticsAI, una startup che rivoluziona il campo della diagnostica medica, è emersa come concorrente vittoriosa di TechCrunch Startup Battlefield 2023.

BioticsAI si distingue per una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale integrata con un dispositivo a ultrasuoni, riducendo così al minimo le possibilità di diagnosi errate riguardanti anomalie fetali. Grazie all'elevata precisione, la startup può eseguire controlli approfonditi, verificare la qualità della scansione e consolidare i dati per la generazione automatizzata di report.

Attualmente, l’attenzione principale è rivolta allo screening delle anomalie durante il secondo trimestre di gravidanza. Tuttavia, la startup punta ad ampliare i propri orizzonti. Potrebbe presto estendere la sua pionieristica tecnologia diagnostica basata sull’intelligenza artificiale ad altri settori dell’assistenza sanitaria. Le aree sul loro radar sono ginecologia, urologia e neonatologia. Con tale versatilità, BioticsAI ha potenzialità promettenti per diventare la piattaforma diagnostica IA di riferimento per la salute riproduttiva e oltre.

