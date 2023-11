BioticsAI, TechCrunch Disrupt 2023'teki Yoğun Startup Battlefield Yarışmasında Zafere Ulaştı

Öne çıkan TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023, gelecek vaat eden 20 startup'ın büyük ödül ve prestijli Disrupt Kupası için dişe diş mücadele ettiği zorlu bir yarışmaya sahne oldu. 200 girişimci yarışmacı arasından seçilen bu girişimler, bu yılın şampiyon girişimi BioticsAI'nin taçlandırılmasıyla sonuçlanan üç günlük, kıyasıya bir atış yarışmasında 100.000 $'lık bir ödül için yarıştı.

Startup Battlefield'daki her startup, yenilikçi çözümlerini canlı bir demo aracılığıyla sergiledi. Heyecan verici fikirlerini ve çığır açıcı teknolojilerini, risk sermayedarlarından ve teknoloji endüstrisinin önde gelenlerinden oluşan saygın bir kitleye sundular; bu dinleyiciler aynı zamanda bu muhtemel yıkıcıları yargılamak gibi göz korkutucu bir görev üstlendiler.

TechCrunch editör ekibi, engin deneyimlerini ve anlayışlı vizyonlarını uygulayarak jüri üyelerinin geri bildirimlerini titizlikle inceledi. Sonunda yarışmacıların listesini yalnızca altı yenilikçi girişime ayırdılar: Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems ve Agri-Trak.

Bu son altı kişi, parlak fikirlerini bir kez daha son jüri heyetine sunmak üzere seçildi. Tüm panelistlere en büyük şükranlarımızı sunuyoruz: Bu mücadeleyi üstlenen Mamoon Hamid (Kleiner Perkins), Mar Hershenson (Pear VC), Charles Hudson (Precursor), Marissa Mayer (Sunshine), Matthew Panzarino (TechCrunch) ve Dana Settle (Greycroft) Kazananı olağanüstü adaylardan oluşan bir havuzdan seçmek.

Tıbbi teşhis alanında devrim yaratan bir girişim olan BioticsAI TechCrunch Startup Battlefield 2023'ün kazanan yarışmacısı olarak ortaya çıkmasıyla gerilim nihayet sona erdi.

BioticsAI bir ultrason cihazıyla entegre edilmiş yapay zeka tabanlı bir platformla öne çıkıyor ve böylece fetal anormalliklerle ilgili yanlış teşhis olasılığını en aza indiriyor. Yüksek doğrulukla övünen startup, kapsamlı kontroller gerçekleştirebilir, taramanın kalitesini doğrulayabilir ve otomatik rapor oluşturmak için verileri birleştirebilir.

Şu anda ana odak noktası gebeliğin ikinci trimesterindeki anomali taramalarıdır. Ancak girişim, ufkunu genişletmek için gözünü dikiyor. Yakında çığır açan AI teşhis teknolojisini sağlık hizmetinin diğer alanlarına da genişletebilir. Radarlarındaki alanlar jinekoloji, üroloji ve neonatolojidir. Bu kadar çok yönlülüğüyle BioticsAI, üreme sağlığı ve ötesi için başvurulacak yapay zeka teşhis platformu olma konusunda ümit verici potansiyele sahip.

