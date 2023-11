BioticsAI টেকক্রাঞ্চ ডিসরাপ্ট 2023-এ তীব্র স্টার্টআপ ব্যাটলফিল্ড প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে

বিশিষ্ট টেকক্রাঞ্চ ডিসরাপ্ট স্টার্টআপ ব্যাটলফিল্ড 2023 একটি ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার সাক্ষী হয়েছে, যেখানে 20টি প্রতিশ্রুতিশীল স্টার্টআপ গ্র্যান্ড প্রাইজ এবং মর্যাদাপূর্ণ ডিসরাপ্ট কাপের জন্য দাঁত ও নখের সাথে লড়াই করছে। 200 উদ্যোক্তা প্রতিযোগীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত, এই স্টার্টআপগুলি তিন দিনের, গলা কাট-পিচিং প্রতিযোগিতায় $100,000 পুরস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল যা এই বছরের চ্যাম্পিয়ন স্টার্টআপ: BioticsAI-এর মুকুট লাভ করে।

স্টার্টআপ ব্যাটলফিল্ডের প্রতিটি স্টার্টআপ একটি লাইভ ডেমোর মাধ্যমে তাদের উদ্ভাবনী সমাধানগুলি প্রদর্শন করেছে। তারা তাদের উত্তেজনাপূর্ণ ধারনা এবং বিঘ্নকারী প্রযুক্তিগুলিকে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট এবং টেক ইন্ডাস্ট্রির অসামান্য শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেছে, যাদের এই সম্ভাব্য ব্যাঘাতকারীদের বিচার করার কঠিন কাজও ছিল।

তাদের বিশাল অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণ দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়ে, TechCrunch সম্পাদকীয় দল বিচারকদের মতামতকে নিরীক্ষণ করে। তারা শেষ পর্যন্ত মাত্র ছয়টি উদ্ভাবনী স্টার্টআপে প্রতিযোগীদের তালিকা তৈরি করে: প্যারালাল হেলথ, ম্যাগনেস্টার, ইলেকট্রিফাইড থার্মাল সলিউশন, BioticsAI, অ্যালি সিস্টেমস এবং এগ্রি-ট্র্যাক।

এই চূড়ান্ত ছয়জনকে তাদের উজ্জ্বল ধারণাগুলি আরও একবার, বিচারকদের চূড়ান্ত প্যানেলে উপস্থাপন করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। সমস্ত প্যানেলিস্টদের প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা: মামুন হামিদ (ক্লেইনার পারকিন্স), মার হার্শেনসন (পিয়ার ভিসি), চার্লস হাডসন (প্রিকার্সার), মারিসা মায়ার (সানশাইন), ম্যাথিউ পানজারিনো (টেকক্রাঞ্চ), এবং ডানা সেটেল (গ্রেক্রফট) যারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন ব্যতিক্রমী প্রার্থীদের একটি পুল থেকে বিজয়ী বাছাই।

অবশেষে সেই সাসপেন্সের অবসান ঘটল যখন BioticsAI, মেডিকেল ডায়াগনস্টিকসের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটানো একটি স্টার্টআপ, TechCrunch Startup Battlefield 2023-এর বিজয়ী প্রতিযোগী হিসেবে আবির্ভূত হয়।

BioticsAI একটি আল্ট্রাসাউন্ড ডিভাইসের সাথে একীভূত একটি AI-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের সাথে আলাদা, এইভাবে ভ্রূণের অস্বাভাবিকতা সম্পর্কিত ভুল নির্ণয়ের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। উচ্চ নির্ভুলতার গর্ব করে, স্টার্টআপটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা চালাতে পারে, স্ক্যানের গুণমান যাচাই করতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন তৈরির জন্য ডেটা একত্রিত করতে পারে।

বর্তমানে, প্রধান ফোকাস গর্ভাবস্থার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের সময় অসঙ্গতি স্ক্রীনিং এর উপর নিহিত। যাইহোক, স্টার্টআপটি তার দিগন্ত প্রসারিত করার জন্য তার দর্শনীয় স্থান নির্ধারণ করছে। এটি শীঘ্রই স্বাস্থ্যসেবার অন্যান্য ক্ষেত্রে তার ট্রেলব্লাজিং এআই ডায়াগনস্টিক প্রযুক্তি প্রসারিত করতে পারে। তাদের রাডারের ক্ষেত্রগুলি হল গাইনোকোলজি, ইউরোলজি এবং নিওনাটোলজি। এই ধরনের বহুমুখিতা সহ, BioticsAI প্রজনন স্বাস্থ্য এবং তার বাইরেও এআই ডায়াগনস্টিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্ভাবনা রয়েছে।

