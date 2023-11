TechCrunch Disrupt 2023 の熾烈なスタートアップ戦場コンテストで BioticsAI が優勝

著名な TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 では、20 社の有望なスタートアップがグランプリと名誉ある Disrupt Cup を目指して懸命に戦い、手ごわいコンテストが開催されました。 200 社の進取的な候補者の中から選ばれたこれらのスタートアップ企業は、3 日間にわたる熾烈なピッチングコンテストで賞金 10 万ドルを目指して競い合い、その結果、今年のチャンピオンスタートアップである BioticsAI が栄冠に輝きました。

Startup Battlefield の各スタートアップは、ライブ デモを通じて革新的なソリューションを紹介しました。彼らは、ベンチャーキャピタリストやテクノロジー業界の重鎮といった尊敬される聴衆に向けて、エキサイティングなアイデアや破壊的テクノロジーを売り込みましたが、彼らは将来の破壊者を審査するという困難な任務も担っていました。

TechCrunch編集チームは、その豊富な経験と洞察力を活かして、審査員からのフィードバックを綿密に検討した。最終的に出場者のリストを絞り出したのは、Parallel Health、Magnestar、Electrified Thermal Solutions、 BioticsAI 、Allie Systems、Agri-Trak の革新的なスタートアップ 6 社だけでした。

これらの最終的な 6 名は、今度は最終審査員団に素晴らしいアイデアをもう一度提示するために選ばれました。パネリスト全員に最大限の感謝を申し上げます: この課題に挑戦してくれた Mamoon Hamid (Kleiner Perkins)、Mar Hershenson (Pear VC)、Charles Hudson (Precursor)、Marissa Mayer (Sunshine)、Matthew Panzarino (TechCrunch)、Dana Settle (Greycroft)優秀な候補者のプールから勝者を選ぶこと。

医療診断分野に革命を起こしているスタートアップであるBioticsAI TechCrunch Startup Battlefield 2023 の優勝候補として浮上したとき、このサスペンスはついに終わりを迎えました。

BioticsAI超音波装置と統合された AI ベースのプラットフォームで際立っており、胎児の異常に関する誤診の可能性を最小限に抑えます。高い精度を誇るこのスタートアップは、徹底的なチェックを実行し、スキャンの品質を検証し、自動レポート生成のためにデータを統合できます。

現在、妊娠中期の異常検査が主な焦点となっています。しかし、このスタートアップは視野を広げることを目指している。同社は間もなく、その先駆的な AI 診断技術を医療の他の分野にも拡張する可能性がある。彼らが注目している分野は、婦人科、泌尿器科、新生児科です。このような多用途性を備えたBioticsAI 、リプロダクティブ ヘルスおよびそれ以降の分野で頼りになる AI 診断プラットフォームになる可能性を秘めています。

