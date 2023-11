टेकक्रंच डिसरप्ट 2023 में इंटेंस स्टार्टअप बैटलफील्ड प्रतियोगिता में बायोटिक्सएआई की जीत

प्रमुख टेकक्रंच डिसरप्ट स्टार्टअप बैटलफील्ड 2023 में एक जबरदस्त प्रतियोगिता देखी गई, जिसमें 20 होनहार स्टार्टअप भव्य पुरस्कार और प्रतिष्ठित डिसरप्ट कप के लिए जी-जान से जुटे रहे। 200 उद्यमशील दावेदारों में से चुने गए, इन स्टार्टअप्स ने तीन दिवसीय, कड़ी प्रतिस्पर्धा वाली प्रतियोगिता में $100,000 के पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा की, जिसका समापन इस साल के चैंपियन स्टार्टअप: बायोटिक्सएआई की ताजपोशी के साथ हुआ।

स्टार्टअप बैटलफील्ड में प्रत्येक स्टार्टअप ने लाइव डेमो के माध्यम से अपने अभिनव समाधान प्रदर्शित किए। उन्होंने अपने रोमांचक विचारों और विघटनकारी प्रौद्योगिकियों को उद्यम पूंजीपतियों और तकनीकी उद्योग के दिग्गजों के सम्मानित दर्शकों के सामने पेश किया, जिनके पास इन संभावित विघटनकारी लोगों का मूल्यांकन करने का कठिन काम भी था।

अपने विशाल अनुभव और समझदार दृष्टिकोण को लागू करते हुए, टेकक्रंच संपादकीय टीम ने न्यायाधीशों की प्रतिक्रिया की ईमानदारी से जांच की। उन्होंने अंततः प्रतियोगियों की सूची को केवल छह नवोन्मेषी स्टार्टअप तक सीमित कर दिया: पैरेलल हेल्थ, मैग्नेस्टार, इलेक्ट्रिफाइड थर्मल सॉल्यूशंस, BioticsAI, एली सिस्टम्स और एग्री-ट्रैक।

इन अंतिम छह को एक बार फिर अपने शानदार विचारों को प्रस्तुत करने के लिए चुना गया, इस बार निर्णायकों के अंतिम पैनल के सामने। सभी पैनलिस्टों के प्रति हमारा अत्यंत आभार: मैमून हामिद (क्लिनर पर्किन्स), मार हर्शेनसन (पियर वीसी), चार्ल्स हडसन (प्रीकर्सर), मारिसा मेयर (सनशाइन), मैथ्यू पैनज़ारिनो (टेकक्रंच), और डाना सेटल (ग्रेक्रॉफ्ट) जिन्होंने चुनौती स्वीकार की असाधारण उम्मीदवारों के समूह में से विजेता को चुनना।

सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया जब मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला स्टार्टअप BioticsAI, टेकक्रंच स्टार्टअप बैटलफील्ड 2023 के विजयी दावेदार के रूप में उभरा।

BioticsAI एक अल्ट्रासाउंड डिवाइस के साथ एकीकृत एआई-आधारित प्लेटफॉर्म के साथ खड़ा है, जिससे भ्रूण की असामान्यताओं से संबंधित गलत निदान की संभावना कम हो जाती है। उच्च सटीकता का दावा करते हुए, स्टार्टअप पूरी तरह से जांच कर सकता है, स्कैन की गुणवत्ता को सत्यापित कर सकता है और स्वचालित रिपोर्ट पीढ़ी के लिए डेटा को समेकित कर सकता है।

वर्तमान में, मुख्य फोकस गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान विसंगति जांच पर है। हालाँकि, स्टार्टअप अपने क्षितिज को व्यापक बनाने पर ध्यान दे रहा है। यह जल्द ही स्वास्थ्य सेवा के अन्य क्षेत्रों में अपनी अग्रणी एआई डायग्नोस्टिक तकनीक का विस्तार कर सकता है। उनके रडार पर क्षेत्र स्त्री रोग, मूत्रविज्ञान और नवजात विज्ञान हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के साथ, BioticsAI में प्रजनन स्वास्थ्य और उससे आगे के लिए एआई डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म बनने की आशाजनक क्षमता है।

