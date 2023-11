BioticsAI triunfa no intenso concurso de campo de batalha de startups no TechCrunch Disrupt 2023

O proeminente TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 testemunhou uma competição formidável, com 20 startups promissoras lutando com unhas e dentes pelo grande prêmio e pela prestigiosa Disrupt Cup. Selecionadas entre 200 concorrentes empreendedores, essas startups disputaram um prêmio de US$ 100.000 em um concurso acirrado de três dias que culminou com a coroação da startup campeã deste ano: BioticsAI.

Cada startup no Startup Battlefield apresentou suas soluções inovadoras por meio de uma demonstração ao vivo. Eles apresentaram as suas ideias entusiasmantes e tecnologias disruptivas a um público estimado de capitalistas de risco e figuras fortes da indústria tecnológica, que também tiveram a difícil tarefa de julgar estes potenciais disruptores.

Aplicando sua vasta experiência e visão perspicaz, a equipe editorial do TechCrunch examinou escrupulosamente o feedback dos jurados. Eles finalmente resumiram a lista de concorrentes em apenas seis startups inovadoras: Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems e Agri-Trak.

Os seis finalistas foram selecionados para apresentarem mais uma vez suas ideias brilhantes, desta vez ao painel final de jurados. Nossa maior gratidão a todos os palestrantes: Mamoon Hamid (Kleiner Perkins), Mar Hershenson (Pear VC), Charles Hudson (Precursor), Marissa Mayer (Sunshine), Matthew Panzarino (TechCrunch) e Dana Settle (Greycroft) que aceitaram o desafio de escolher o vencedor entre um grupo de candidatos excepcionais.

O suspense finalmente chegou ao fim quando BioticsAI, uma startup que revolucionou o campo do diagnóstico médico, emergiu como a candidata vitoriosa do TechCrunch Startup Battlefield 2023.

BioticsAI se destaca por uma plataforma baseada em IA integrada a um aparelho de ultrassom, minimizando assim as chances de erros de diagnóstico em relação a anomalias fetais. Com alta precisão, a startup pode executar verificações completas, verificar a qualidade da varredura e consolidar os dados para geração automatizada de relatórios.

Atualmente, o foco principal está nos exames de anomalias durante o segundo trimestre de gravidez. No entanto, a startup está pensando em ampliar seu horizonte. Em breve poderá estender sua tecnologia pioneira de diagnóstico de IA a outras áreas da saúde. As áreas em seu radar são ginecologia, urologia e neonatologia. Com tanta versatilidade, BioticsAI tem potencial promissor para se tornar a plataforma de diagnóstico de IA ideal para saúde reprodutiva e muito mais.

