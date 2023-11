BioticsAI Menang di Kontes Startup Battlefield yang Intens di TechCrunch Disrupt 2023

TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 yang terkemuka menyaksikan kontes yang hebat, dengan 20 startup menjanjikan berjuang mati-matian untuk mendapatkan hadiah utama dan Disrupt Cup yang bergengsi. Dipilih dari 200 pesaing yang giat, startup ini bersaing untuk mendapatkan hadiah sebesar $100.000 dalam kontes pitching sengit selama tiga hari yang berpuncak pada penobatan startup juara tahun ini: BioticsAI.

Setiap startup di Startup Battlefield memamerkan solusi inovatif mereka melalui demo langsung. Mereka menyampaikan ide-ide menarik dan teknologi disruptif mereka kepada para pemodal ventura dan pendukung industri teknologi, yang juga mempunyai tugas berat untuk menilai para calon disruptor ini.

Dengan menerapkan pengalaman mereka yang luas dan visi yang cerdas, tim editorial TechCrunch dengan cermat memeriksa masukan dari para juri. Mereka akhirnya menyaring daftar kontestan menjadi hanya enam startup inovatif: Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems, dan Agri-Trak.

Enam orang terakhir ini dipilih untuk kembali mempresentasikan ide cemerlang mereka, kali ini di hadapan panel juri terakhir. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua panelis: Mamoon Hamid (Kleiner Perkins), Mar Hershenson (Pear VC), Charles Hudson (Precursor), Marissa Mayer (Sunshine), Matthew Panzarino (TechCrunch), dan Dana Settle (Greycroft) yang menerima tantangan ini memilih pemenang dari kumpulan kandidat yang luar biasa.

Ketegangan akhirnya berakhir ketika BioticsAI, sebuah startup yang merevolusi bidang diagnostik medis, muncul sebagai pemenang TechCrunch Startup Battlefield 2023.

BioticsAI menonjol dengan platform berbasis AI yang terintegrasi dengan perangkat ultrasound, sehingga meminimalkan kemungkinan kesalahan diagnosis terkait kelainan janin. Dengan akurasi tinggi, startup ini dapat menjalankan pemeriksaan menyeluruh, memverifikasi kualitas pemindaian, dan mengkonsolidasikan data untuk pembuatan laporan otomatis.

Saat ini, fokus utama terletak pada pemeriksaan anomali pada trimester kedua kehamilan. Namun, startup ini ingin memperluas wawasannya. Perusahaan ini akan segera memperluas teknologi diagnostik AI yang inovatif ke bidang layanan kesehatan lainnya. Area yang menjadi perhatian mereka adalah ginekologi, urologi, dan neonatologi. Dengan keserbagunaan tersebut, BioticsAI memiliki potensi yang menjanjikan untuk menjadi platform diagnostik AI yang dapat diandalkan untuk kesehatan reproduksi dan lainnya.

