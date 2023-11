Знаменитое мероприятие TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 стало свидетелем масштабного соревнования, в котором 20 многообещающих стартапов боролись изо всех сил за главный приз и престижный Кубок Disrupt Cup. Выбранные из 200 предприимчивых претендентов, эти стартапы боролись за приз в размере 100 000 долларов США в трехдневном ожесточенном конкурсе, кульминацией которого стала коронация стартапа-чемпиона этого года: BioticsAI.

Каждый стартап на Startup Battlefield продемонстрировал свои инновационные решения посредством живой демонстрации. Они представили свои захватывающие идеи и революционные технологии уважаемой аудитории венчурных капиталистов и стойких приверженцев технологической индустрии, перед которыми также стояла непростая задача оценить этих потенциальных революционеров.

Применяя свой богатый опыт и проницательное видение, редакция TechCrunch скрупулезно изучила отзывы судей. В конце концов они сократили список участников до шести инновационных стартапов: Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems и Agri-Trak.

Эти последние шесть были выбраны, чтобы еще раз представить свои блестящие идеи, на этот раз финальной судейской коллегии. Мы выражаем огромную благодарность всем участникам дискуссии: Мамуну Хамиду (Kleiner Perkins), Мару Хершенсону (Pear VC), Чарльзу Хадсону (Precursor), Мариссе Майер (Sunshine), Мэтью Панзарино (TechCrunch) и Дане Сеттл (Greycroft), которые приняли вызов. выбора победителя из числа исключительных кандидатов.

Напряженность наконец подошла к концу, когда BioticsAI, стартап, совершивший революцию в области медицинской диагностики, стал победителем конкурса TechCrunch Startup Battlefield 2023.

BioticsAI отличается платформой на базе искусственного интеллекта, интегрированной с ультразвуковым устройством, что сводит к минимуму вероятность ошибочного диагноза аномалий плода. Обладая высокой точностью, стартап может проводить тщательные проверки, проверять качество сканирования и консолидировать данные для автоматического создания отчетов.

В настоящее время основное внимание уделяется скринингу аномалий во втором триместре беременности. Тем не менее, стартап стремится расширить свой кругозор. Вскоре компания сможет распространить свою новаторскую диагностическую технологию искусственного интеллекта на другие области здравоохранения. Области их внимания — гинекология, урология и неонатология. Благодаря такой универсальности BioticsAI имеет многообещающий потенциал стать популярной диагностической платформой искусственного интеллекта для репродуктивного здоровья и не только.

В отрасли уже существуют подобные платформы с низким кодированием/ no-code, такие как AppMaster, generating applications quickly with increased cost efficiency. Taking cues from such platforms, BioticsAI could pioneer a new dawn in the field of medical diagnostics by integrating similar principles.