TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 ที่โดดเด่นเป็นพยานในการแข่งขันที่น่าเกรงขาม โดยมีสตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มดี 20 รายที่ต้องต่อสู้ฟันฝ่าฟันเพื่อชิงรางวัลใหญ่และ Disrupt Cup อันทรงเกียรติ สตาร์ทอัพเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกจากผู้เข้าแข่งขันที่กล้าได้กล้าเสีย 200 ราย แข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในการแข่งขันเสนอขายหุ้นแบบดุเดือดเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งปิดท้ายด้วยตำแหน่งแชมป์สตาร์ทอัพประจำปีนี้อย่าง BioticsAI

สตาร์ทอัพแต่ละรายใน Startup Battlefield นำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมของตนผ่านการสาธิตสด พวกเขานำเสนอแนวคิดที่น่าตื่นเต้นและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้ชมที่ได้รับการยกย่องจากผู้ร่วมทุนและผู้แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซึ่งยังมีภารกิจที่น่ากลัวในการตัดสินผู้ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

ทีมบรรณาธิการของ TechCrunch ได้ใช้ประสบการณ์อันยาวนานและวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมในการตรวจสอบความคิดเห็นของกรรมการอย่างถี่ถ้วน ในที่สุดพวกเขาก็กลั่นกรองรายชื่อผู้เข้าแข่งขันเหลือเพียง 6 บริษัทสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม ได้แก่ Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems และ Agri-Trak

ผู้เข้ารอบ 6 คนสุดท้ายได้รับเลือกให้นำเสนอไอเดียอันยอดเยี่ยมอีกครั้ง คราวนี้ต่อคณะกรรมการตัดสินคนสุดท้าย ขอขอบคุณผู้ร่วมอภิปรายทุกคน: Mamoon Hamid (Kleiner Perkins), Mar Hershenson (Pear VC), Charles Hudson (Precursor), Marissa Mayer (Sunshine), Matthew Panzarino (TechCrunch) และ Dana Settle (Greycroft) ที่รับความท้าทายนี้ ในการเลือกผู้ชนะจากกลุ่มผู้สมัครที่ยอดเยี่ยม

ในที่สุดความสงสัยก็สิ้นสุดลงเมื่อ BioticsAI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ปฏิวัติวงการการวินิจฉัยทางการแพทย์ กลายเป็นคู่แข่งที่ได้รับชัยชนะของ TechCrunch Startup Battlefield 2023

BioticsAI โดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้ AI ซึ่งบูรณาการเข้ากับอุปกรณ์อัลตราซาวนด์ ซึ่งช่วยลดโอกาสของการวินิจฉัยผิดพลาดเกี่ยวกับความผิดปกติของทารกในครรภ์ ด้วยความแม่นยำสูง สตาร์ทอัพสามารถตรวจสอบอย่างละเอียด ตรวจสอบคุณภาพของการสแกน และรวบรวมข้อมูลสำหรับการสร้างรายงานอัตโนมัติ

ปัจจุบันประเด็นหลักอยู่ที่การตรวจคัดกรองความผิดปกติในช่วงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม สตาร์ทอัพกำลังตั้งเป้าที่จะขยายขอบเขตออกไป ในไม่ช้า จะสามารถขยายเทคโนโลยีการวินิจฉัย AI อันล้ำสมัยไปสู่ด้านอื่นๆ ของการดูแลสุขภาพได้ พื้นที่ในเรดาร์ของพวกเขา ได้แก่ นรีเวชวิทยา ระบบทางเดินปัสสาวะ และทารกแรกเกิด ด้วยความสามารถรอบด้านดังกล่าว BioticsAI มีศักยภาพที่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มการวินิจฉัย AI เพื่อสุขภาพการเจริญพันธุ์และอื่นๆ อีกมากมาย

อุตสาหกรรมได้เห็นแพลตฟอร์มแบบใช้โค้ดน้อย/ no-code คล้ายกัน เช่น AppMaster, generating applications quickly with increased cost efficiency. Taking cues from such platforms, BioticsAI could pioneer a new dawn in the field of medical diagnostics by integrating similar principles.