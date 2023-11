BioticsAI chiến thắng tại Cuộc thi chiến trường khởi nghiệp khốc liệt tại TechCrunch Disrupt 2023

TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 nổi bật đã chứng kiến ​​một cuộc cạnh tranh đáng gờm, với 20 công ty khởi nghiệp đầy hứa hẹn sẽ chiến đấu quyết liệt để giành giải thưởng lớn và Cúp Disrupt danh giá. Được chọn trong số 200 ứng cử viên sáng tạo, các công ty khởi nghiệp này đã tranh giành giải thưởng trị giá 100.000 đô la trong một cuộc thi ném bóng khốc liệt kéo dài ba ngày mà đỉnh cao là nhà vô địch khởi nghiệp năm nay: BioticsAI.

Mỗi công ty khởi nghiệp trong Chiến trường khởi nghiệp đều giới thiệu các giải pháp sáng tạo của mình thông qua bản demo trực tiếp. Họ trình bày những ý tưởng thú vị và công nghệ đột phá của mình tới khán giả quý giá gồm các nhà đầu tư mạo hiểm và những người thành đạt trong ngành công nghệ, những người cũng có nhiệm vụ khó khăn là đánh giá những kẻ đột phá tiềm năng này.

Áp dụng kinh nghiệm dày dặn và tầm nhìn sáng suốt của mình, nhóm biên tập TechCrunch đã xem xét kỹ lưỡng phản hồi của ban giám khảo. Cuối cùng, họ đã chắt lọc danh sách các ứng cử viên cho sáu công ty khởi nghiệp sáng tạo: Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems và Agri-Trak.

Sáu người cuối cùng đã được chọn để trình bày những ý tưởng tuyệt vời của họ một lần nữa, lần này là trước ban giám khảo cuối cùng. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả các thành viên tham gia hội thảo: Mamoon Hamid (Kleiner Perkins), Mar Hershenson (Pear VC), Charles Hudson (Precursor), Marissa Mayer (Sunshine), Matthew Panzarino (TechCrunch) và Dana Settle (Greycroft) đã tham gia thử thách chọn ra người chiến thắng từ một nhóm ứng cử viên đặc biệt.

Sự hồi hộp cuối cùng cũng kết thúc khi BioticsAI, một công ty khởi nghiệp đang cách mạng hóa lĩnh vực chẩn đoán y tế, nổi lên như một ứng cử viên chiến thắng của TechCrunch Startup Battlefield 2023.

BioticsAI nổi bật với nền tảng dựa trên AI được tích hợp với thiết bị siêu âm, nhờ đó giảm thiểu khả năng chẩn đoán sai liên quan đến các bất thường của thai nhi. Với độ chính xác cao, phần khởi động có thể tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, xác minh chất lượng quét và hợp nhất dữ liệu để tạo báo cáo tự động.

Hiện tại, trọng tâm chính là sàng lọc các bất thường trong ba tháng thứ hai của thai kỳ. Tuy nhiên, công ty khởi nghiệp này đang đặt mục tiêu mở rộng tầm nhìn của mình. Nó có thể sớm mở rộng công nghệ chẩn đoán AI tiên tiến của mình sang các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khác. Các lĩnh vực trên radar của họ là phụ khoa, tiết niệu và sơ sinh. Với tính linh hoạt như vậy, BioticsAI có tiềm năng đầy hứa hẹn để trở thành nền tảng chẩn đoán AI phù hợp cho sức khỏe sinh sản và hơn thế nữa.

Ngành này đã chứng kiến ​​các nền tảng mã ngắn/ no-code tương tự