BioticsAI, TechCrunch Disrupt 2023의 강렬한 스타트업 Battlefield 콘테스트에서 승리

저명한 TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023에서는 20개의 유망 스타트업이 대상과 명망 높은 Disrupt Cup을 놓고 치열한 경쟁을 벌이는 엄청난 대회를 목격했습니다. 200개의 진취적인 경쟁자 중에서 선정된 이들 스타트업은 3일 동안 진행된 치열한 피칭 대회에서 100,000달러의 상금을 놓고 경쟁했으며, 이는 올해 챔피언 스타트업인 BioticsAI의 영예를 안겨주었습니다.

Startup Battlefield의 각 스타트업은 라이브 데모를 통해 혁신적인 솔루션을 선보였습니다. 그들은 미래의 파괴자를 판단하는 어려운 임무를 맡은 벤처 자본가와 기술 산업에 충실한 존경받는 청중을 대상으로 흥미로운 아이디어와 파괴적인 기술을 선보였습니다.

TechCrunch 편집팀은 방대한 경험과 안목 있는 비전을 적용하여 심사위원의 피드백을 꼼꼼하게 검토했습니다. 마침내 참가자 목록을 Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems 및 Agri-Trak 등 6개의 혁신적인 스타트업으로 압축했습니다.

이들 최종 6명은 자신들의 훌륭한 아이디어를 다시 한번, 이번에는 최종 심사위원단에게 발표하기 위해 선정되었습니다. 모든 패널리스트: Mamoon Hamid(Kleiner Perkins), Mar Hershenson(Pear VC), Charles Hudson(Precursor), Marissa Mayer(Sunshine), Matthew Panzarino(TechCrunch) 및 Dana Settle(Greycroft)에게 깊은 감사를 드립니다. 뛰어난 후보자 중에서 우승자를 선택하는 것입니다.

의료 진단 분야에 혁명을 일으키고 있는 스타트업 BioticsAI TechCrunch Startup Battlefield 2023의 우승 경쟁자로 등장하면서 서스펜스는 마침내 끝났습니다.

BioticsAI 초음파 기기와 통합된 AI 기반 플랫폼으로 태아 기형과 관련된 오진 가능성을 최소화하는 것이 특징입니다. 높은 정확성을 자랑하는 이 스타트업은 철저한 검사를 실행하고, 스캔 품질을 확인하고, 자동화된 보고서 생성을 위해 데이터를 통합할 수 있습니다.

현재 주요 초점은 임신 2기 동안의 이상 검사에 있습니다. 하지만 스타트업은 사업의 지평을 넓히는 데 목표를 두고 있다. 머지않아 선구적인 AI 진단 기술을 의료의 다른 영역으로 확장할 수 있을 것입니다. 그들이 탐지하는 분야는 산부인과, 비뇨기과, 신생아과입니다. 이러한 다용성을 통해 BioticsAI 생식 건강 및 그 이상을 위한 AI 진단 플랫폼이 될 수 있는 유망한 잠재력을 가지고 있습니다.

