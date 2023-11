BioticsAI triunfa en el intenso concurso Startup Battlefield en TechCrunch Disrupt 2023

El destacado TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 fue testigo de una competencia formidable, con 20 startups prometedoras luchando con uñas y dientes por el gran premio y la prestigiosa Disrupt Cup. Seleccionadas entre 200 contendientes emprendedores, estas nuevas empresas compitieron por un premio de $100,000 en un feroz concurso de lanzamiento de tres días que culminó con la coronación de la startup campeona de este año: BioticsAI.

Cada startup en Startup Battlefield mostró sus soluciones innovadoras a través de una demostración en vivo. Presentaron sus interesantes ideas y tecnologías disruptivas a una audiencia estimada de capitalistas de riesgo e incondicionales de la industria tecnológica, quienes también tenían la difícil tarea de juzgar a estos posibles disruptores.

Aplicando su vasta experiencia y su visión perspicaz, el equipo editorial de TechCrunch examinó escrupulosamente los comentarios de los jueces. Finalmente, destilaron la lista de concursantes a solo seis nuevas empresas innovadoras: Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems y Agri-Trak.

Estos seis finalistas fueron seleccionados para presentar sus brillantes ideas una vez más, esta vez ante el panel final de jueces. Nuestro más profundo agradecimiento a todos los panelistas: Mamoon Hamid (Kleiner Perkins), Mar Hershenson (Pear VC), Charles Hudson (Precursor), Marissa Mayer (Sunshine), Matthew Panzarino (TechCrunch) y Dana Settle (Greycroft) que aceptaron el desafío. de elegir al ganador entre un grupo de candidatos excepcionales.

El suspenso finalmente llegó a su fin cuando BioticsAI, una startup que revolucionó el campo del diagnóstico médico, surgió como el contendiente victorioso de TechCrunch Startup Battlefield 2023.

BioticsAI se destaca por una plataforma basada en inteligencia artificial integrada con un dispositivo de ultrasonido, minimizando así las posibilidades de diagnóstico erróneo de anomalías fetales. Con una alta precisión, la startup puede realizar comprobaciones exhaustivas, verificar la calidad del escaneo y consolidar los datos para la generación automatizada de informes.

Actualmente, el foco principal recae en los exámenes de detección de anomalías durante el segundo trimestre del embarazo. Sin embargo, la startup se propone ampliar su horizonte. Pronto podría extender su innovadora tecnología de diagnóstico de IA a otras áreas de la atención médica. Las áreas en su radar son ginecología, urología y neonatología. Con tal versatilidad, BioticsAI tiene un potencial prometedor para convertirse en la plataforma de diagnóstico de IA de referencia para la salud reproductiva y más.

