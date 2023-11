L'éminent TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 a été le témoin d'un formidable concours, avec 20 startups prometteuses se battant bec et ongles pour le grand prix et la prestigieuse Disrupt Cup. Sélectionnées parmi 200 candidats entreprenants, ces startups se sont battues pour un prix de 100 000 $ lors d'un concours de pitch acharné de trois jours qui a abouti au couronnement de la startup championne de cette année : BioticsAI.

Chaque startup du Startup Battlefield a présenté ses solutions innovantes à travers une démo en direct. Ils ont présenté leurs idées passionnantes et leurs technologies de rupture à un public estimé d'investisseurs en capital-risque et de piliers de l'industrie technologique, qui avaient également la lourde tâche de juger ces perturbateurs potentiels.

En appliquant sa vaste expérience et sa vision perspicace, l'équipe éditoriale de TechCrunch a scrupuleusement examiné les commentaires des juges. Ils ont finalement réduit la liste des candidats à seulement six startups innovantes : Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems et Agri-Trak.

Ces six derniers ont été sélectionnés pour présenter une fois de plus leurs brillantes idées, cette fois au jury final. Notre plus grande gratitude à tous les panélistes : Mamoon Hamid (Kleiner Perkins), Mar Hershenson (Pear VC), Charles Hudson (Precursor), Marissa Mayer (Sunshine), Matthew Panzarino (TechCrunch) et Dana Settle (Greycroft) qui ont relevé le défi. de choisir le gagnant parmi un vivier de candidats exceptionnels.

Le suspense a finalement pris fin lorsque BioticsAI, une startup révolutionnant le domaine du diagnostic médical, est devenue le candidat victorieux du TechCrunch Startup Battlefield 2023.

BioticsAI se distingue par une plateforme basée sur l'IA intégrée à un appareil à ultrasons, minimisant ainsi les risques d'erreur de diagnostic concernant les anomalies fœtales. Bénéficiant d'une grande précision, la startup peut effectuer des contrôles approfondis, vérifier la qualité de l'analyse et consolider les données pour la génération automatisée de rapports.

Actuellement, l’accent est mis sur le dépistage des anomalies au cours du deuxième trimestre de la grossesse. Cependant, la startup vise à élargir son horizon. Elle pourrait bientôt étendre sa technologie révolutionnaire de diagnostic par IA à d’autres domaines de la santé. Les domaines sur leur radar sont la gynécologie, l’urologie et la néonatalogie. Avec une telle polyvalence, BioticsAI a un potentiel prometteur pour devenir la plateforme de diagnostic d’IA incontournable pour la santé reproductive et au-delà.

L'industrie a vu des plates-formes low-code/ no-code similaires comme AppMaster, generating applications quickly with increased cost efficiency. Taking cues from such platforms, BioticsAI could pioneer a new dawn in the field of medical diagnostics by integrating similar principles.