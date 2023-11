BioticsAI triumfuje w konkursie Intense Startup Battlefield Contest w ramach TechCrunch Disrupt 2023

W ważnym konkursie TechCrunch Disrupt Startup Battlefield 2023 rozegrano zacięty konkurs, w którym 20 obiecujących start-upów zaciekle walczyło o główną nagrodę i prestiżowy puchar Disrupt Cup. Wybrane spośród 200 przedsiębiorczych start-upów start-upy rywalizowały o nagrodę w wysokości 100 000 dolarów w trzydniowym, zaciętym konkursie pitchingowym, którego kulminacją było ukoronowanie tegorocznego mistrzowskiego start-upu: BioticsAI.

Każdy startup biorący udział w Startup Battlefield zaprezentował swoje innowacyjne rozwiązania poprzez demonstrację na żywo. Zaprezentowali swoje ekscytujące pomysły i przełomowe technologie szanowanej publiczności składającej się z inwestorów kapitału wysokiego ryzyka i niezłomnych przedstawicieli branży technologicznej, którzy również mieli trudne zadanie oceny tych potencjalnych czynników zakłócających.

Wykorzystując swoje ogromne doświadczenie i wnikliwą wizję, zespół redakcyjny TechCrunch skrupulatnie zapoznał się z opiniami sędziów. Ostatecznie wyłoniono zaledwie sześć innowacyjnych start-upów: Parallel Health, Magnestar, Electrified Thermal Solutions, BioticsAI, Allie Systems i Agri-Trak.

Wybrano finałową szóstkę, która miała ponownie zaprezentować swoje genialne pomysły, tym razem przed finałowym panelem sędziowskim. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim panelistom: Mamoonowi Hamidowi (Kleiner Perkins), Mar Hershensonowi (Pear VC), Charlesowi Hudsonowi (Precursor), Marissie Mayer (Sunshine), Matthew Panzarino (TechCrunch) i Danie Settle (Greycroft), którzy podjęli wyzwanie wyłonienia zwycięzcy z puli wyjątkowych kandydatów.

Napięcie w końcu dobiegło końca, gdy zwycięskim pretendentem do TechCrunch Startup Battlefield 2023 został BioticsAI, startup rewolucjonizujący dziedzinę diagnostyki medycznej.

BioticsAI wyróżnia się platformą opartą na sztucznej inteligencji zintegrowaną z urządzeniem ultradźwiękowym, minimalizując w ten sposób ryzyko błędnej diagnozy dotyczącej nieprawidłowości płodu. Dzięki wysokiej dokładności startup może przeprowadzić dokładne kontrole, zweryfikować jakość skanowania i skonsolidować dane w celu automatycznego generowania raportów.

Obecnie główny nacisk położony jest na badania przesiewowe nieprawidłowości w drugim trymestrze ciąży. Startup stawia jednak na poszerzanie horyzontów. Wkrótce może rozszerzyć swoją pionierską technologię diagnostyczną AI na inne obszary opieki zdrowotnej. Obszary na ich radarze to ginekologia, urologia i neonatologia. Dzięki takiej wszechstronności BioticsAI ma obiecujący potencjał, aby stać się popularną platformą diagnostyczną AI w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i nie tylko.

