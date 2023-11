Lambda Layers, une fonctionnalité du service informatique sans serveur AWS Lambda, fournit un mécanisme d'organisation et de gestion du code commun et des dépendances qui peuvent être partagés entre plusieurs fonctions Lambda. Dans le contexte de l'informatique sans serveur, les développeurs doivent souvent gérer le code, les bibliothèques et les dépendances utilisés par diverses fonctions. Lambda Layers facilite cela en permettant aux développeurs d'encapsuler les dépendances de code et de bibliothèque dans des packages distincts et réutilisables, distincts des fonctions Lambda qu'ils prennent en charge. Cette technologie simplifie et rationalise le développement et le déploiement d'applications sans serveur en favorisant la réutilisabilité du code et en facilitant la mise à jour et la gestion des composants partagés.

L'un des principaux avantages des couches Lambda est la possibilité de réduire la taille des packages de déploiement de fonctions Lambda individuels. En conséquence, les temps de déploiement et les latences de démarrage à froid sont considérablement améliorés. Avec une limite de 50 Mo pour les packages de fonctions compressés et de 250 Mo pour les déploiements de fonctions non compressés, cette optimisation est essentielle pour garantir des performances optimales des applications sans serveur. Lambda Layers permet aux développeurs de séparer le code et les bibliothèques partagés des fonctions Lambda elles-mêmes, réduisant ainsi la taille globale du package de déploiement.

Un autre avantage majeur de l'utilisation des couches Lambda est l'efficacité de développement améliorée qu'elles offrent. En isolant le code et les dépendances dans des couches distinctes, les développeurs peuvent facilement mettre à jour une bibliothèque partagée ou ajouter une nouvelle dépendance sans avoir besoin de redéployer l'intégralité de la fonction Lambda. Cela réduit le temps et les efforts nécessaires à la maintenance et à la mise à niveau des applications sans serveur. Par exemple, une entreprise peut disposer de plusieurs fonctions Lambda qui partagent une bibliothèque d'utilitaires ou un SDK commun. La gestion de cette dépendance partagée avec Lambda Layers garantit que toutes les fonctions utilisent une version cohérente et à jour de la bibliothèque, évitant ainsi les incohérences potentielles entre les fonctions.

Lambda Layers joue également un rôle essentiel lorsque vous travaillez avec des environnements d'exécution personnalisés. AWS Lambda ne prenait initialement en charge qu'un ensemble limité de langues et de versions d'exécution. Pour permettre à davantage de développeurs d'exploiter la plateforme quels que soient leurs langages de programmation préférés, AWS a introduit des environnements d'exécution personnalisés. Lambda Layers fournit le mécanisme permettant d'inclure des implémentations d'exécution personnalisées dans l'environnement Lambda, permettant aux développeurs d'utiliser un large éventail de langages ou de versions linguistiques spécifiques selon les besoins de leurs applications.

La mise en œuvre de couches Lambda au sein de la plate-forme no-code d' AppMaster améliore encore le processus de développement rationalisé. Lorsqu'ils utilisent AppMaster, les clients créent visuellement des modèles de données, une logique métier et des API pour leurs applications, générant ainsi de nombreuses applications backend, Web et mobiles. En incorporant des couches Lambda dans ce processus, les clients peuvent partager sans effort le code et les dépendances entre leurs applications générées sans sacrifier l'évolutivité ou les performances.

De plus, Lambda Layers s'intègre parfaitement à d'autres services AWS, tels qu'AWS X-Ray, AWS CloudFormation et AWS Serverless Application Model (SAM), ce qui permet aux développeurs d'inclure plus facilement des couches dans l'ensemble de leur pipeline sans serveur et de suivre leur utilisation dans des fonctions disparates. .

En conclusion, Lambda Layers est une fonctionnalité puissante et précieuse au sein de l'environnement informatique sans serveur AWS Lambda pour plusieurs fonctions. Il offre aux développeurs la possibilité de gérer le code et les dépendances plus efficacement, en améliorant les flux de travail de développement, en réduisant la taille des packages de déploiement et en garantissant des applications sans serveur cohérentes et maintenables. Associés à des outils comme AppMaster, les développeurs peuvent exploiter tout le potentiel de l'informatique sans serveur et rendre le processus de développement d'applications plus rapide et plus rentable tout en éliminant la dette technique.