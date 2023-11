Lambda Layers, um recurso do serviço de computação sem servidor AWS Lambda, fornece um mecanismo para organizar e gerenciar dependências e códigos comuns que podem ser compartilhados entre várias funções do Lambda. No contexto da computação sem servidor, os desenvolvedores geralmente precisam gerenciar códigos, bibliotecas e dependências usadas por diversas funções. As camadas Lambda facilitam isso, permitindo que os desenvolvedores encapsulem dependências de código e biblioteca em pacotes separados e reutilizáveis, separados das funções Lambda que suportam. Essa tecnologia simplifica e agiliza o desenvolvimento e a implantação de aplicativos sem servidor, promovendo a reutilização do código e facilitando a atualização e o gerenciamento de componentes compartilhados.

Um dos principais benefícios das camadas Lambda é a capacidade de reduzir o tamanho de pacotes individuais de implantação de funções Lambda. Como resultado, os tempos de implantação e as latências de inicialização a frio são significativamente melhorados. Com um limite de 50 MB para pacotes de funções compactadas e 250 MB para implantações de funções não compactadas, essa otimização é essencial para garantir o desempenho ideal de aplicativos sem servidor. As camadas Lambda permitem que os desenvolvedores mantenham o código e as bibliotecas compartilhadas separadas das próprias funções Lambda, diminuindo o tamanho geral do pacote de implantação.

Outra grande vantagem de usar Lambda Layers é a maior eficiência de desenvolvimento que ela oferece. Ao isolar o código e as dependências em camadas separadas, os desenvolvedores podem atualizar facilmente uma biblioteca compartilhada ou adicionar uma nova dependência sem a necessidade de reimplantar toda a função do Lambda. Isso reduz o tempo e o esforço necessários para manter e atualizar aplicativos sem servidor. Por exemplo, uma empresa pode ter várias funções Lambda que compartilham uma biblioteca de utilitários ou SDK comum. O gerenciamento dessa dependência compartilhada com camadas Lambda garante que todas as funções usem uma versão consistente e atualizada da biblioteca, evitando possíveis inconsistências entre funções.

Lambda Layers também desempenha um papel essencial ao trabalhar com ambientes de tempo de execução personalizados. O AWS Lambda inicialmente oferecia suporte apenas a um conjunto limitado de linguagens e versões de tempo de execução. Para permitir que mais desenvolvedores aproveitem a plataforma, independentemente de suas linguagens de programação preferidas, a AWS introduziu tempos de execução personalizados. Lambda Layers fornece o mecanismo para incluir implementações de tempo de execução personalizadas no ambiente Lambda, permitindo que os desenvolvedores usem uma ampla variedade de linguagens ou versões de linguagens específicas conforme necessário para seus aplicativos.

A implementação de camadas Lambda na plataforma no-code do AppMaster aprimora ainda mais o processo de desenvolvimento simplificado. Ao usar AppMaster, os clientes criam visualmente modelos de dados, lógica de negócios e APIs para seus aplicativos, gerando vários aplicativos backend, web e móveis. Ao incorporar camadas Lambda nesse processo, os clientes podem compartilhar códigos e dependências sem esforço em seus aplicativos gerados, sem sacrificar a escalabilidade ou o desempenho.

Além disso, o Lambda Layers integra-se perfeitamente com outros serviços da AWS, como AWS X-Ray, AWS CloudFormation e AWS Serverless Application Model (SAM), tornando mais fácil para os desenvolvedores incluir camadas em todo o pipeline sem servidor e rastrear seu uso em funções distintas. .

Concluindo, Lambda Layers é um recurso poderoso e valioso no ambiente de computação sem servidor AWS Lambda em várias funções. Ele fornece aos desenvolvedores a capacidade de gerenciar códigos e dependências com mais eficiência, melhorando os fluxos de trabalho de desenvolvimento, reduzindo o tamanho dos pacotes de implantação e garantindo aplicativos sem servidor consistentes e de fácil manutenção. Juntamente com ferramentas como AppMaster, os desenvolvedores podem aproveitar todo o potencial da computação sem servidor e tornar o processo de desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico, ao mesmo tempo que eliminam dívidas técnicas.