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Лямбда-слои

09, нояб. 2023

Слои Lambda, функция сервиса бессерверных вычислений AWS Lambda, предоставляют механизм для организации и управления общим кодом и зависимостями, которые могут использоваться несколькими функциями Lambda. В контексте бессерверных вычислений разработчикам часто приходится управлять кодом, библиотеками и зависимостями, используемыми различными функциями. Слои Lambda облегчают это, позволяя разработчикам инкапсулировать зависимости кода и библиотеки в отдельные пакеты многократного использования — отдельно от поддерживаемых ими функций Lambda. Эта технология упрощает и оптимизирует разработку и развертывание бессерверных приложений, обеспечивая возможность повторного использования кода и упрощая обновление и управление общими компонентами.

Одним из основных преимуществ слоев Lambda является возможность уменьшить размер отдельных пакетов развертывания функций Lambda. В результате время развертывания и задержки при холодном запуске значительно сокращаются. Учитывая ограничение в 50 МБ для сжатых пакетов функций и 250 МБ для развертывания несжатых функций, такая оптимизация необходима для обеспечения оптимальной производительности бессерверных приложений. Слои Lambda позволяют разработчикам хранить общий код и библиотеки отдельно от самих функций Lambda, уменьшая общий размер пакета развертывания.

Еще одним важным преимуществом использования слоев Lambda является повышение эффективности разработки. Изолируя код и зависимости на отдельных уровнях, разработчики могут легко обновить общую библиотеку или добавить новую зависимость без необходимости повторного развертывания всей функции Lambda. Это сокращает время и усилия, необходимые для обслуживания и обновления бессерверных приложений. Например, в компании может быть несколько функций Lambda, которые используют общую библиотеку утилит или SDK. Управление этой общей зависимостью с помощью слоев Lambda гарантирует, что все функции используют согласованную и актуальную версию библиотеки, избегая потенциальных несоответствий между функциями.

Лямбда-слои также играют важную роль при работе с пользовательскими средами выполнения. AWS Lambda изначально поддерживала только ограниченный набор языков и версий среды выполнения. Чтобы позволить большему количеству разработчиков использовать платформу независимо от предпочитаемых ими языков программирования, AWS представила специальные среды выполнения. Слои Lambda предоставляют механизм для включения пользовательских реализаций среды выполнения в среду Lambda, позволяя разработчикам использовать широкий спектр языков или определенные языковые версии, необходимые для их приложений.

Внедрение слоев Lambda в платформе AppMaster no-code еще больше упрощает процесс разработки. Используя AppMaster, клиенты визуально создают модели данных, бизнес-логику и API для своих приложений, создавая множество серверных, веб- и мобильных приложений. Включив в этот процесс слои Lambda, клиенты могут легко обмениваться кодом и зависимостями в созданных ими приложениях, не жертвуя при этом масштабируемостью или производительностью.

Кроме того, Lambda Layers легко интегрируется с другими сервисами AWS, такими как AWS X-Ray, AWS CloudFormation и AWS Serverless Application Model (SAM), что упрощает разработчикам включение слоев во весь бессерверный конвейер и отслеживание их использования в различных функциях. .

В заключение отметим, что Lambda Layers — это мощная и ценная функция бессерверной вычислительной среды AWS Lambda, выполняющая множество функций. Он предоставляет разработчикам возможность более эффективно управлять кодом и зависимостями, улучшая рабочие процессы разработки, уменьшая размеры пакетов развертывания и обеспечивая согласованность и удобство обслуживания бессерверных приложений. В сочетании с такими инструментами, как AppMaster, разработчики могут использовать весь потенциал бессерверных вычислений и сделать процесс разработки приложений более быстрым и экономичным, устраняя при этом техническую задолженность.

Изучите больше терминов:
API-шлюз NoOps (Нет операций) Бессерверная база данных Вход Вызов Космос БД Менеджер развертывания Google Cloud Микросервисная архитектура Ограничение скорости API Оркестровка Отказоустойчивость Откат Переменные среды Пожарная лавка Разрешения для слоев Lambda Сигнатура функции

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