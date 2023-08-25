المكتبة الإلكترونية بدون كود

تشير مكتبة No-Code الإلكترونية، في سياق حركة no-code ، إلى مجموعة شاملة من الموارد الرقمية والبرامج التعليمية والأدوات المصممة لمساعدة الأفراد أو المؤسسات على إنشاء وإدارة ونشر الويب والهواتف المحمولة المعقدة بسهولة. والتطبيقات الخلفية دون الحاجة إلى مهارات الترميز التقليدية. فهو يمكّن مجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من المطورين المواطنين وحتى المؤسسات، من الاستفادة من منهجيات تطوير التطبيقات السريعة دون مواجهة منحنى التعلم الحاد المرتبط بلغات البرمجة التقليدية وبيئات التطوير. تساعد مكتبة No-Code الإلكترونية في تسريع تسليم التطبيقات مع تقليل تكاليف التطوير الإجمالية بشكل كبير.

وفقًا لبيانات بحثية حديثة، من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطوير no-code عالميًا بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 28.1% من عام 2021 إلى عام 2028، ليصل إلى 45.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. ويمكن أن يعزى هذا النمو الكبير إلى العديد من المزايا التي توفرها الحلول no-code ، والتي تتيح إنشاء تطبيقات مخصصة ونشرها بسرعة لتلبية متطلبات الأعمال المتنوعة. من خلال الاستفادة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا، توفر الأنظمة الأساسية no-code توفيرًا كبيرًا في الوقت والتكلفة أثناء تطوير التطبيقات مع الحفاظ على درجة عالية من التخصيص والمرونة.

تتيح مكتبة No-Code الإلكترونية للمستخدمين إنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل أدوات أتمتة العمليات، وأنظمة إدارة المحتوى، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، وحلول ذكاء الأعمال. يمكن أن تكون هذه التطبيقات تفاعلية بالكامل، وذلك بفضل الأدوات والميزات المرئية التي توفرها المنصات no-code.

AppMaster ، على سبيل المثال، عبارة عن منصة قوية no-code تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية للخادم والويب والهواتف المحمولة دون الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية. يقدم AppMaster ، الذي تم تطويره بواسطة مجموعة من خبراء تطوير البرمجيات، واجهة سهلة الاستخدام لتصميم نماذج البيانات بشكل مرئي (مخطط قاعدة البيانات)، والعمليات التجارية، وواجهات برمجة تطبيقات REST، ونقاط endpoints WSS. علاوة على ذلك، تقوم منصة AppMaster بإنشاء التعليمات البرمجية المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وحزم التطبيقات في حاويات Docker، ونشرها على السحابة، كل ذلك دون تدخل يدوي.

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام AppMaster والحلول الأخرى no-code هي التخلص من الديون الفنية. تعمل الأنظمة No-code على إعادة إنشاء التطبيقات تلقائيًا في كل مرة يتغير فيها المخطط. يضمن هذا النهج عدم تراكم التعليمات البرمجية أو أنماط التصميم القديمة، مما قد يؤدي إلى تحديات الصيانة والتوسع في المستقبل. وبالتالي، يمكن لمستخدمي الأنظمة الأساسية التي no-code التركيز على تكرار تطبيقاتهم وتحسينها دون القلق بشأن الآثار المترتبة على قرارات التصميم الخاصة بهم.

تغطي مكتبة No-Code الإلكترونية أيضًا مجموعة واسعة من المواد التعليمية، بما في ذلك الوثائق التفصيلية، ودروس الفيديو، والأدلة خطوة بخطوة، والتي يمكن أن تكون مفيدة للمبتدئين ومطوري برامج no-code ذوي الخبرة على حدٍ سواء. من خلال توفير مستودع مركزي للمعرفة، تشجع مكتبة No-Code الإلكترونية التعاون وتبادل المعرفة بين المستخدمين، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز مجتمع أكثر إنتاجية ومهارة no-code.

قد تتضمن المكونات النموذجية للمكتبة الإلكترونية No-Code ، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

قوالب مخطط قاعدة البيانات وأدوات تصميم المخطط

أدوات تصميم منطق/عملية الأعمال

المكونات المعدة مسبقًا وأنظمة تصميم واجهة المستخدم

وثائق API وأمثلة التكامل

أدوات التواصل والتعاون

أفضل الممارسات ودراسات الحالة

دروس ذاتية ودورات فيديو

المنتديات المجتمعية ولوحات المناقشة

في الختام، تمثل المكتبة الإلكترونية No-Code مجموعة شاملة من الموارد والأدوات المصممة لتسهيل التطوير والنشر السريع لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية دون الحاجة إلى خبرة البرمجة التقليدية. من خلال استخدام أدوات التصميم المرئي، والقوالب المعدة مسبقًا، ومجموعة واسعة من البرامج التعليمية والأدلة، يمكن للمبتدئين والمطورين ذوي الخبرة الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، لإنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة ومخصصة. ترمز المكتبة الإلكترونية No-Code إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات، وتمكين مجموعة واسعة من المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية وفعالة تلبي متطلباتهم الفريدة.