في سياق التطوير no-code ، يشير "الرسم" إلى عملية التصميم المرئي ووضع تصور لواجهات مستخدم التطبيق (UI)، ونماذج البيانات، ومنطق الأعمال، وبنية النظام دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. يسمح هذا النهج للمطورين والمصممين بإعداد نماذج أولية لأفكارهم بسرعة، والتحقق من صحة تصميماتهم، وجمع التعليقات من أصحاب المصلحة بطريقة أكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الرسم التخطيطي تعاونًا أكثر فعالية بين أعضاء الفريق، حيث يوفر فهمًا مشتركًا لمتطلبات المشروع والنتائج المتوقعة.

يكمن جوهر الرسم في القدرة على إنشاء تصميمات واجهة المستخدم وتكرارها بسرعة. توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster مجموعة شاملة من مكونات واجهة المستخدم ومحررًا قويًا drag-and-drop ، مما يمكّن المطورين من تصميم تخطيطات سريعة الاستجابة وتصميمات جذابة بصريًا ومكونات تفاعلية دون الحاجة إلى معرفة البرمجة. ومن خلال الاستفادة من هذه الأدوات، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات واجهة أمامية كاملة الوظائف ومتصلة تلقائيًا بنظيراتها الخلفية من خلال واجهات برمجة التطبيقات التي تم إنشاؤها.

يتضمن الرسم أيضًا تحديد نماذج بيانات التطبيق وإنشاء تمثيل مرئي لمخطط قاعدة البيانات الأساسية. في AppMaster ، يمكن للمطورين استخدام مصمم نموذج البيانات المرئية لإنشاء الكيانات والخصائص والعلاقات المطلوبة، والتي سيحولها النظام الأساسي تلقائيًا إلى مخططات قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL. وهذا لا يقلل من تعقيد تعريف مخطط قاعدة البيانات وإدارته فحسب، بل يضمن أيضًا أن تكون نماذج بيانات التطبيق منظمة بشكل جيد، وفهرسة بشكل صحيح، ومُحسَّنة للأداء.

جانب حيوي آخر للرسم هو التصميم المرئي لمنطق الأعمال. توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster أدوات مثل مصمم العمليات التجارية (BP)، الذي يمكن للمطورين من خلاله إنشاء منطق الأعمال وتنفيذه وإدارته من خلال تحديد القواعد وسير العمل ونقاط القرار باستخدام التمثيل المرئي. يعمل هذا النهج على تبسيط عملية بناء التطبيقات المعقدة عن طريق تلخيص الكود الأساسي، مما يمكّن حتى أصحاب المصلحة غير التقنيين من المساهمة في عملية التطوير.

مع التعقيد المتزايد للتطبيقات الحديثة، أصبح من الأهمية بمكان إيجاد طرق لإدارة بنيات النظام بشكل فعال والحفاظ على المرونة مع تطور متطلبات النظام. يسمح Sketching للمطورين بتصميم وإدارة endpoints REST API وWebSocket بشكل مرئي، أو تعديل endpoints الحالية، أو إضافة نقاط نهاية جديدة حسب الحاجة. مع تغير المتطلبات، يقوم AppMaster بإنشاء كود مصدر التطبيق من المخططات المحدثة، مما يضمن بقاء النظام خاليًا من الديون الفنية ويمكنه التكيف بسهولة مع متطلبات العمل الجديدة.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تسريع عملية التطوير عن طريق إنشاء تعليمات برمجية تلقائيًا لمنصات متعددة، بما في ذلك تطبيقات الواجهة الخلفية المبنية باستخدام Go (Golang)، وتطبيقات الويب المبنية باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول المبنية باستخدام Kotlin و Jetpack Compose. لنظام Android أو SwiftUI لنظام التشغيل iOS. وهذا يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى الخبرة الخاصة بالنظام الأساسي ويسمح للمطورين بالتركيز على إنشاء ميزات قيمة بدلاً من إدارة بيئات البناء والمكتبات والتبعيات.

يلعب الرسم دورًا حاسمًا في تقليل المخاطر المرتبطة بتطوير التطبيقات. من خلال تصميم مكونات التطبيق والتحقق من صحتها بشكل مرئي، يمكن للمطورين تحديد المشكلات أو الاختناقات المحتملة بسهولة، وجمع التعليقات من أصحاب المصلحة، وتكرار تصميماتهم قبل الالتزام بكتابة التعليمات البرمجية. وهذا لا يقلل من احتمالية إعادة العمل المكلفة فحسب، بل يضمن أيضًا أن يكون المنتج النهائي متوافقًا بشكل أوثق مع توقعات ومتطلبات أصحاب المصلحة.

لتعزيز عملية التطوير بشكل أكبر، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء الوثائق، مثل وثائق Swagger (OpenAPI) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ويضمن هذا أن تظل التطبيقات التي تم إنشاؤها موثقة جيدًا وسهلة التوسع أو الصيانة مع تطور المتطلبات، مما يساهم في النهاية في استدامتها ونجاحها بشكل عام.

باختصار، يتيح الرسم في سياق no-code عملية تطوير تطبيقات أسرع وأكثر مرونة وفعالية من حيث التكلفة، مما يمكّن المطورين من تصميم الأفكار ونماذجها الأولية، وجمع التعليقات، وتكرار تصميماتهم دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. من خلال الاستفادة من الأدوات القوية التي توفرها AppMaster ، يمكن حتى لأصحاب المصلحة غير التقنيين المساهمة بنشاط في عملية التطوير، مما يؤدي إلى حلول برمجية أكثر شمولاً وقابلة للتطوير تلبي الاحتياجات المتطورة للشركات والمؤسسات المتنوعة.