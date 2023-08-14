جدول بيانات </ h2>

في سياق نظام أساسي بدون كود مثل AppMaster ، يعد جدول البيانات أداة متعددة الاستخدامات وأساسية لتخزين البيانات وتنظيمها وتحليلها وعرضها. وهي تتألف من سلسلة من الصفوف والأعمدة ، حيث تحتوي كل خلية على إدخال بيانات أو صيغة. في صناعة تطوير البرمجيات سريعة التطور ، تعد جداول البيانات أساسية لإدارة البيانات ومعالجتها بكفاءة. تمتد قدراتها إلى ما هو أبعد من الجداول الثابتة مع الحسابات البدائية ، حيث يمكن استخدامها الآن في مجموعة من منطق الأعمال المعقد والتمثيلات المرئية التي تدفع عمليات صنع القرار لتطبيقات متنوعة.

في الأنظمة الأساسية no-code ، توفر جداول البيانات اللبنات الأساسية لإنشاء تطبيقات قوية تعتمد على البيانات دون مطالبة المستخدمين بامتلاك معرفة برمجية. يعمل هذا على تمكين محترفي الأعمال والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الخلفية وتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة ، مع الحفاظ على التحكم الكامل في البيانات وتفسيرها. تلبي قابلية التكيف والوظائف المتأصلة في جداول البيانات العديد من الصناعات والقطاعات التي تتطلب حلولاً سلسة لتحليل البيانات وإدارتها. بشكل ملحوظ ، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية ، مما يسمح بتكامل جدول البيانات بشكل انسيابي.

تقدم جداول البيانات اليوم ميزات وإمكانيات متقدمة ، مثل التحقق من صحة البيانات ، والتنسيق الشرطي ، والصيغ المعقدة ، والتصورات ، والتعاون في الوقت الفعلي. ونتيجة لذلك ، فقد أصبحت حجر الزاوية للعديد من العمليات التجارية ، بما في ذلك إدارة المشاريع ، وإعداد الميزانية ، والتنبؤ ، وتقييم المخاطر ، والمزيد. وفقًا لدراسة أجرتها Software Advice ، لا يزال ما يقرب من 63 ٪ من الشركات الصغيرة تعتمد على الأساليب اليدوية ، بما في ذلك جداول البيانات ، لاحتياجات إدارة المشاريع الخاصة بهم. يوضح هذا القيمة الهائلة لجداول البيانات في عالم الأعمال الحديث اليوم.

ضمن نظام AppMaster البيئي ، تمنح جداول البيانات العديد من الفوائد. أولاً وقبل كل شيء ، تسمح الطبيعة المرئية للنظام الأساسي بالتكامل السلس مع بيانات جداول البيانات. تعمل واجهة drag-and-drop في AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء تطبيقات جذابة بصريًا أثناء التعامل بخبرة مع مصادر البيانات والمنطق الكامن وراءها. ثانيًا ، يضمن تكامل جداول البيانات مع REST API ونقاط نهاية WSS من AppMaster الاتصال السلس للبيانات بين التطبيقات وقواعد البيانات التي تم إنشاؤها. علاوة على ذلك ، يمكن لتطبيقات الويب الديناميكية التي تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل Vue3 و JS / TS العمل بشكل لا تشوبه شائبة مع بيانات جداول البيانات ، مما ينتج عنه تجارب مستخدم تفاعلية للغاية.

ميزة أخرى قوية من AppMaster هي القدرة على إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تغيير في المخططات ، والقضاء بشكل فعال على الديون التقنية. يسمح هذا النهج المرن للمطورين بدمج بيانات جداول البيانات بسلاسة داخل منطق التطبيق الخاص بهم دون أي مقايضات في الأداء. بفضل قابليته للتوسع المتأصلة ، يتيح نظام AppMaster للتطبيقات أداءً جيدًا بشكل استثنائي حتى في بيئات الشركات عالية التحميل.

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الهاتف المحمول ، AppMaster يقدم إطار عمل يحركه الخادم يستخدم Kotlin و Jetpack Compose لنظامي Android و SwiftUI لنظام iOS. يتيح هذا الأسلوب للمستخدمين إنشاء مكونات واجهة المستخدم ومنطق الأعمال التي تعمل بكفاءة مع بيانات جدول البيانات ، دون الحاجة إلى إعادة إرسال التطبيق إلى App Store أو Play Market بعد كل تحديث.

مع احتضان المؤسسات لحركة no-code ، يكتشف الكثيرون دورات تطوير فعالة من حيث التكلفة وأسرع تيسرها منصات مثل AppMaster. من خلال دمج قوة جداول البيانات في عملية تطوير التطبيق ، يمكن للمستخدمين إنشاء حلول تعتمد على البيانات بسرعة ومصممة خصيصًا لاحتياجات أعمالهم. في هذا السياق ، أثبتت جداول البيانات أنها أدوات لا غنى عنها توفر قيمة هائلة ومرونة ووظائف للمطورين الذين no-code ومحترفي الأعمال.

أصبحت جداول البيانات جزءًا لا يتجزأ من مجال تطوير التطبيقات no-code. أنها توفر إطار تخزين البيانات ومعالجتها وتحليلها كأساس لبناء حلول الأعمال المعقدة. مع مجموعة وظائف AppMaster الواسعة ، بما في ذلك مصمم BP المرئي وتكامل REST API و IDE الشامل ، يمكن للمستخدمين الاستفادة من الإمكانات الكاملة لجداول البيانات لإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير ومتعددة الاستخدامات تلبي متطلباتهم الخاصة. هذا يمكّن الشركات من الاستفادة من المزايا العديدة لممارسات تطوير البرمجيات الحديثة ، دون تكبد التكاليف والتعقيدات المرتبطة بأساليب التطوير التقليدية.