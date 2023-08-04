لا توجد أنظمة لإدارة محتوى الكود / لا يوجد كود CMS

تشير أنظمة إدارة المحتوى No-Code ( No-Code CMS) إلى مجموعة فرعية متخصصة من أدوات البرامج التي تم إنشاؤها بدقة لتمكين كل من المطورين والأفراد المخضرمين الذين قد يحتاجون إلى خبرة تشفير أكثر شمولاً لوضع تصور للمحتوى الرقمي وتطويره وإدارته وتعديله. يتم تحقيق ذلك دون الحاجة إلى مهارات تشفير متعمقة أو المشاركة المباشرة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات ، مما يكسر الحواجز التي كانت موجودة في هذه المجالات.

تم تصميم أدوات البرامج المحددة هذه بواجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام تلتزم بمبادئ نهج عدم وجود رمز . من خلال القيام بذلك ، يقومون بتحويل مهام البرمجة المعقدة إلى إجراءات يمكن الوصول إليها وإدارتها من قبل جمهور أكثر تنوعًا. سواء كان ذلك للمدونات الشخصية أو مواقع الأعمال الصغيرة أو بوابات الشركات الكبيرة ، فإن no-code يبسط العملية ويجعلها أكثر شمولاً.

تتمثل المهمة الأساسية لنظام إدارة المحتوى بدون رمز في فتح الأبواب للأفراد الذين يفتقرون إلى مهارات البرمجة لإنشاء مواقع ويب احترافية من الدرجة الأولى وإشراك الخبرات الرقمية. لتحقيق ذلك ، تستخدم هذه المنصات مجموعة من الأدوات المرئية. يتضمن ذلك المنشئين الذين لديهم وظائف drag-and-drop ، ومكتبة من القوالب المعدة مسبقًا المناسبة لمختلف الصناعات وحالات الاستخدام ، وتصور سير العمل الذي يرسم العملية بطريقة سهلة الفهم. من خلال دمج هذه العناصر ، يوسع نظام إدارة المحتوى بدون رمز مجال التطبيق وتطوير الويب ، ويدعو إلى المشاركة من عدد أكبر من السكان بغض النظر عن فطنتهم التكنولوجية.

لم تمر إضفاء الطابع الديمقراطي على الإبداع الرقمي دون أن يلاحظها أحد من قبل محللي الصناعة. يصور تقرير بحثي حديث نشرته MarketsandMarkets اتجاهًا مزدهرًا في صناعة منصات التطوير no-code. من المتوقع أن تنمو هذه المنصات ، التي لا تشتمل على CMS no-code ، من القيمة السوقية البالغة 4.32 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 13.19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025. وهذا يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 25.1٪ على مدى السنوات الخمس. يُعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الطلب المتزايد على المنصات no-code عبر مختلف القطاعات ، مما يمكّن المؤسسات من الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق وتوسيع نطاق عملياتها الرقمية بسهولة نسبية.

في السنوات العديدة الماضية ، كانت هناك مظاهر واضحة للنجاح في مجال CMS no-code. أصبحت المنصات التي تم إنشاؤها عبر الإنترنت مثل SquareSpace و Wix أطفالًا ملصق لما يمكن تحقيقه باستخدام هذه الأنظمة ، مما يدل على إمكانات هذه التكنولوجيا والجدوى التجارية. لقد ألهموا جيلًا جديدًا من المبدعين لاستكشاف عالم تطوير الويب دون الحاجة إلى إتقان لغات البرمجة المعقدة.

أحد الأمثلة التي تلخص بشكل مثالي قوة وفائدة الحلول no-code هو النظام الأساسي الذي يقدمه AppMaster . يرشد هذا الحل no-code المستخدمين خطوة بخطوة من خلال عملية متعددة الأوجه لإنشاء التطبيق. بدءًا من نماذج البيانات التي يتم تكوينها بشكل مرئي ، مروراً بتصميم العمليات التجارية ، وصولاً إلى نشر التطبيق ، تعمل منصة AppMaster على تبسيط المهمة التي كانت تقتصر في السابق على المبرمجين المهرة. من خلال القضاء على هذه الحواجز التقليدية بذكاء ، فإنه يؤكد الطبيعة التحويلية لنظام إدارة المحتوى no-code.

يؤدي ظهور نظام إدارة المحتوى no-code إلى جذب الانتباه إلى الاتجاه المتزايد للتمكين الرقمي. إنه يسهل التعاون بين الإدارات المختلفة داخل المنظمة ، ويعزز الابتكار عن طريق تقليل الوقت اللازم للتسويق ، ويسمح بالتحسين المستمر من خلال سهولة التحديثات والتعديلات. علاوة على ذلك ، فهي تخلق مجالًا متكافئًا ، مما يسمح للشركات الصغيرة بالتنافس مع الشركات الأكبر من خلال الاستفادة من الأدوات الرقمية عالية الجودة.

في الختام ، تقف أنظمة إدارة المحتوى No-Code بمثابة شهادة على الابتكار والشمولية في التكنولوجيا الحديثة. من خلال تبسيط المعقد وجعل الوصول الحصري أكثر سهولة ، لا يعد نظام إدارة المحتوى no-code مجرد اتجاه ولكنه تحول كبير في كيفية إنشاء المحتوى الرقمي وإدارته وتحسينه. يعكس نموها واعتمادها حقبة رقمية أكثر شمولاً حيث لا يقتصر الإبداع والابتكار على النخبة التكنولوجية ولكنهما مجال حيث تتم دعوة الجميع للمشاركة.