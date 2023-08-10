No-Code Studio，在无代码应用程序开发的背景下，是指一个全面的集成平台，可以显着加速和简化构建 Web、移动和后端应用程序的过程，而无需用户具备专家级编码技能，有效地使软件开发民主化。利用先进的技术和直观的用户界面， No-Code Studio 使从公民开发人员到企业的广泛用户能够无缝构建和部署高效、可扩展和高度可定制的应用程序。

No-Code Studios 实现了 10 倍的开发速度提升和 3 倍的成本效益，彻底改变了应用程序开发环境。 AppMaster平台等No-Code Studio 成功的核心是强大的工具，使用户能够使用drag-and-drop功能直观地创建数据模型、业务逻辑和用户界面。这些工具的可视化特性显着降低了创建和管理复杂软件解决方案的进入门槛。

例如， AppMaster平台提供了一套广泛的特性和功能，可满足各种应用程序组件的需求。对于后端应用程序， AppMaster提供了对数据库模式进行可视化建模、使用 BP Designer 建立业务流程以及创建 REST API 和 WSS 端点的功能。同时，对于Web应用程序，用户可以通过Web BP Designer开发用户界面、组件业务逻辑，并创建完全交互式的Web应用程序。可以使用类似的简单方法来开发移动应用程序，其中 Mobile BP Designer 创建用户界面和组件业务逻辑。

至关重要的是，当用户完成应用程序设计并按下“发布”按钮时， AppMaster等No-Code工作室会自动为各种语言的应用程序生成源代码。后端应用程序使用 Go (golang) 生成，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JS/TS 生成，移动应用程序使用基于 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的服务器驱动框架。此外，服务器驱动的移动应用程序开发方法使用户能够更新 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店提交新版本，从而绕过了使用传统开发方法时经常遇到的耗时的审批流程。

为了实现完全的操作透明度以及与现有工作流程的无缝集成， No-Code Studios 会自动生成必要的文档，例如服务器endpoint swagger（开放 API）文档和数据库架构迁移脚本。这可确保对应用程序蓝图所做的每项更改都得到完整记录，从而维护应用程序的可维护性和可管理性，并防止技术债务积累。由于每当进行蓝图更改时，应用程序都会在 30 秒内从头开始生成，因此用户无需担心对其设计进行调整所产生的连锁反应。

此外， No-Code Studio 生成的应用程序可以使用任何与 Postgresql 兼容的数据库作为主数据库。因此， AppMaster应用程序可以为各种企业和高负载用例提供令人印象深刻的可扩展性。通过使用Go生成的编译后的无状态后端应用程序， AppMaster进一步增强了应用程序处理大量数据和用户流量的能力。

最后， No-Code Studios 通常提供分层订阅模式，以满足从小企业到大型企业的各种用户需求。例如， AppMaster提供带有 Business 和 Business+ 订阅的可执行二进制文件，以及企业订阅级别的源代码访问。这允许客户根据需要在本地托管应用程序，从而使他们能够完全控制其操作环境。这种灵活性是使用AppMaster等No-Code工作室的明显优势，可提高组织在日益数字化的世界中的敏捷性和适应性。

总之， No-Code Studios 代表了应用程序开发的新时代，其特点是开发速度加快、成本效益、可扩展性和灵活性。通过利用面向视觉的工具的强大功能来创建数据模型、API、业务逻辑和用户界面， No-Code Studio 使广大用户（从公民开发人员到企业）能够创建和定制全面的软件解决方案，以满足他们的需求。独特的需求。此类平台成功的关键在于，在修改需求时从头开始生成应用程序文件，从而消除技术债务，确保用户可以自信地对其设计进行调整，并知道其应用程序的完整性将得到维护。