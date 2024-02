Estúdio No-Code

No-Code Studio, no contexto do desenvolvimento de aplicativos sem código , refere-se a uma plataforma abrangente e integrada que acelera e simplifica significativamente o processo de criação de aplicativos da Web, móveis e de back-end sem exigir que os usuários possuam habilidades de codificação em nível de especialista, efetivamente democratizando o desenvolvimento de software. Aproveitando tecnologias avançadas e interfaces de usuário intuitivas, No-Code Studios capacita uma ampla gama de usuários, de desenvolvedores cidadãos a empresas, para construir e implantar aplicativos eficientes, escaláveis ​​e altamente personalizáveis.

Alcançando um aumento de 10x na velocidade de desenvolvimento e 3x mais custo-benefício, No-Code Studios revolucionou o cenário de desenvolvimento de aplicativos. No centro do sucesso do No-Code Studios, como a AppMaster Platform, estão as poderosas ferramentas que permitem aos usuários criar visualmente modelos de dados, lógica de negócios e interfaces de usuário usando a funcionalidade drag-and-drop. A natureza visual das ferramentas reduz significativamente a barreira de entrada para criar e gerenciar soluções de software complexas.

A plataforma AppMaster , por exemplo, oferece um amplo conjunto de recursos e capacidades que atendem a vários componentes de aplicativos. Para aplicativos de back-end, AppMaster fornece os recursos para modelar esquemas de banco de dados visualmente, estabelecer processos de negócios usando o BP Designer e criar API REST e WSS Endpoints. Enquanto isso, para aplicativos da web, os usuários podem desenvolver interfaces de usuário, componentes lógicos de negócios por meio do Web BP Designer e criar aplicativos da web totalmente interativos. Os aplicativos móveis podem ser desenvolvidos usando uma abordagem direta semelhante, na qual o Mobile BP Designer cria interfaces de usuário e lógica de negócios de componentes.

Crucialmente, quando os usuários finalizam o design do aplicativo e pressionam o botão 'Publicar', No-Code Studios, como AppMaster, gera automaticamente o código-fonte para os aplicativos em vários idiomas. Os aplicativos de back-end são gerados usando Go (golang), aplicativos da Web com estrutura Vue3 e JS/TS e aplicativos móveis usando uma estrutura orientada a servidor baseada em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Além disso, a abordagem orientada ao servidor para o desenvolvimento de aplicativos móveis permite que os usuários atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API sem enviar novas versões para as lojas de aplicativos, contornando o demorado processo de aprovação frequentemente encontrado ao usar métodos de desenvolvimento tradicionais.

Para total transparência operacional e integração perfeita com os fluxos de trabalho existentes, No-Code Studios gera automaticamente a documentação essencial, como documentação de servidor endpoint (API aberta) e scripts de migração de esquema de banco de dados. Isso garante que todas as alterações feitas nos esquemas de aplicativos sejam totalmente documentadas, o que mantém a capacidade de manutenção e gerenciamento do aplicativo e evita o acúmulo de dívidas técnicas. Como os aplicativos são gerados do zero em menos de 30 segundos sempre que são feitas alterações no projeto, os usuários não precisam se preocupar com os efeitos em cascata de fazer ajustes em seus projetos.

Além disso, os aplicativos gerados pelo No-Code Studio podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com Postgresql como banco de dados principal. Como resultado, os aplicativos AppMaster podem oferecer escalabilidade impressionante para vários casos de uso corporativos e de alta carga. Ao usar aplicativos de back-end sem estado compilados gerados com Go, AppMaster aprimora ainda mais a capacidade dos aplicativos de lidar com grandes volumes de dados e tráfego de usuários.

Por fim, No-Code Studios geralmente oferece modelos de assinatura em camadas que atendem a vários requisitos do usuário, de pequenas a grandes empresas. AppMaster, por exemplo, fornece arquivos binários executáveis ​​com assinaturas Business e Business+ e acesso ao código-fonte no nível de assinatura Enterprise. Isso permite que os clientes hospedem aplicativos no local, se desejarem, garantindo a eles controle total sobre seus ambientes operacionais. Essa flexibilidade é uma vantagem distinta do uso de No-Code Studios como o AppMaster, promovendo a agilidade e adaptabilidade das organizações em um mundo cada vez mais digital.

Concluindo, No-Code Studios representa uma nova era no desenvolvimento de aplicativos, caracterizada por velocidade de desenvolvimento acelerada, economia, escalabilidade e flexibilidade. Aproveitando o poder das ferramentas visualmente orientadas para a criação de modelos de dados, APIs, lógica de negócios e interfaces de usuário, No-Code Studios capacita uma ampla gama de usuários - de desenvolvedores cidadãos a empresas - para criar e personalizar soluções de software abrangentes que atendam às suas necessidades únicas. Essencial para o sucesso dessas plataformas é a eliminação de dívidas técnicas por meio da geração de arquivos de aplicativos a partir do zero quando os requisitos são modificados, garantindo que os usuários possam fazer ajustes em seus projetos com confiança, sabendo que a integridade de seus aplicativos será mantida.