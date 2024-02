No-Code Studio, dans le contexte du développement d'applications sans code , fait référence à une plate-forme complète et intégrée qui accélère et simplifie considérablement le processus de création d'applications Web, mobiles et back-end sans exiger que les utilisateurs possèdent des compétences de codage de niveau expert, efficacement démocratiser le développement logiciel. Tirant parti de technologies avancées et d'interfaces utilisateur intuitives, No-Code Studios permet à un large éventail d'utilisateurs, des développeurs citoyens aux entreprises, de créer et de déployer de manière transparente des applications efficaces, évolutives et hautement personnalisables.

En atteignant une augmentation de 10 fois la vitesse de développement et une rentabilité 3 fois supérieure, No-Code Studios a révolutionné le paysage du développement d'applications. Au cœur du succès des studios No-Code, tels que la plate-forme AppMaster, se trouvent les outils puissants qui permettent aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, une logique métier et des interfaces utilisateur à l'aide de la fonctionnalité drag-and-drop. La nature visuelle des outils réduit considérablement la barrière d'entrée pour la création et la gestion de solutions logicielles complexes.

La plate-forme AppMaster , par exemple, offre une suite complète de fonctionnalités et de capacités qui s'adressent à divers composants d'application. Pour les applications backend, AppMaster offre les capacités de modéliser visuellement les schémas de base de données, d'établir des processus métier à l'aide de BP Designer et de créer des API REST et des points de terminaison WSS. Pendant ce temps, pour les applications Web, les utilisateurs peuvent développer des interfaces utilisateur, une logique métier de composant via Web BP Designer et créer des applications Web entièrement interactives. Les applications mobiles peuvent être développées à l'aide d'une approche tout aussi simple, dans laquelle Mobile BP Designer crée des interfaces utilisateur et une logique métier de composant.

Surtout, lorsque les utilisateurs finalisent la conception de leur application et appuient sur le bouton "Publier", les studios No-Code comme AppMaster génèrent automatiquement le code source des applications dans différentes langues. Les applications backend sont générées à l'aide de Go (golang), les applications Web avec le framework Vue3 et JS/TS, et les applications mobiles utilisant un framework piloté par serveur basé sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. De plus, l'approche axée sur le serveur du développement d'applications mobiles permet aux utilisateurs de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API sans soumettre de nouvelles versions aux magasins d'applications, en contournant le processus d'approbation fastidieux souvent rencontré lors de l'utilisation de méthodes de développement traditionnelles.

Pour une transparence opérationnelle complète et une intégration transparente dans les flux de travail existants, No-Code Studios génère automatiquement la documentation essentielle, telle que la documentation swagger endpoint de serveur (API ouverte) et les scripts de migration de schéma de base de données. Cela garantit que chaque modification apportée aux plans d'application est soigneusement documentée, ce qui garantit la maintenabilité et la gérabilité de l'application et évite l'accumulation de dettes techniques. Comme les applications sont générées à partir de zéro en moins de 30 secondes chaque fois que des modifications de plan sont apportées, les utilisateurs n'ont pas à s'inquiéter des effets d'entraînement des ajustements à leurs conceptions.

De plus, les applications générées par No-Code Studio peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql en tant que base de données principale. Par conséquent, les applications AppMaster peuvent offrir une évolutivité impressionnante pour divers cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge. En utilisant des applications backend sans état compilées générées avec Go, AppMaster améliore encore la capacité des applications à gérer de gros volumes de données et de trafic utilisateur.

Enfin, No-Code Studios propose souvent des modèles d'abonnement à plusieurs niveaux qui répondent aux divers besoins des utilisateurs, des petites entreprises aux grandes entreprises. AppMaster, par exemple, fournit des fichiers binaires exécutables avec les abonnements Business et Business+, et un accès au code source au niveau de l'abonnement Entreprise. Cela permet aux clients d'héberger des applications sur site s'ils le souhaitent, en leur accordant un contrôle total sur leurs environnements opérationnels. Cette flexibilité est un avantage distinct de l'utilisation No-Code Studios tels que AppMaster, favorisant l'agilité et l'adaptabilité des organisations dans un monde de plus en plus numérique.

En conclusion, No-Code Studios représente une nouvelle ère dans le développement d'applications, caractérisée par une vitesse de développement accélérée, une rentabilité, une évolutivité et une flexibilité. En tirant parti de la puissance d'outils visuels pour créer des modèles de données, des API, une logique métier et des interfaces utilisateur, No-Code Studios permet à un large éventail d'utilisateurs - des développeurs citoyens aux entreprises - de créer et de personnaliser des solutions logicielles complètes qui répondent à leurs besoins. besoins uniques. L'élimination de la dette technique par la génération de fichiers d'application à partir de zéro lorsque les exigences sont modifiées est essentielle au succès de ces plates-formes, garantissant que les utilisateurs peuvent en toute confiance apporter des ajustements à leurs conceptions en sachant que l'intégrité de leurs applications sera maintenue.