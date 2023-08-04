أتمتة بلا كود </ h2>

تشير ميزة No-Code Automation إلى عملية أتمتة المهام أو العمليات المختلفة دون الحاجة إلى البرمجة التقليدية أو الترميز. يسمح للمستخدمين غير التقنيين ببناء وتنفيذ تدفقات عمل أو تسلسلات مؤتمتة باستخدام واجهات مرئية ومكونات محددة مسبقًا.

توفر أدوات أتمتة No-Code واجهة سهلة الاستخدام وبديهية ، وعادة ما تتضمن وظيفة drag-and-drop ، لتصميم وأتمتة عمليات سير العمل. يمكن أن تتضمن مهام سير العمل هذه مجموعة واسعة من الإجراءات مثل تحويل البيانات ، أو دمج أنظمة متعددة ، أو تشغيل الإشعارات ، أو إنشاء التقارير ، أو حتى التفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية.

أحد الجوانب الرئيسية لـ No-Code Automation هو سهولة الوصول والبساطة ، مما يميزها عن مناهج البرمجة التقليدية. تمكن هذه الطريقة المبتكرة المستخدمين من إنشاء تدفقات عمل معقدة وقوية دون الحاجة إلى معرفة تقنية واسعة أو خبرة في الترميز. تلغي الواجهة المرئية البديهية والمكونات المحددة مسبقًا المتاحة بسهولة الحاجة إلى الخوض في تعقيدات لغات البرمجة ، مما يجعل الأتمتة في متناول الأفراد من خلفيات ومستويات مهارة متنوعة.

من خلال إزالة حاجز التعقيد التقني ، يوفر التشغيل الآلي No-Code بيئة سهلة الاستخدام تشجع الاستكشاف والتجريب. يمكن للمستخدمين غير التقنيين الغوص في عالم الأتمتة دون الشعور بالارتباك أو الخوف من احتمال الترميز. يمكنهم الاستفادة من الواجهة المرئية لتصميم وتخصيص تدفقات العمل الخاصة بهم ، وربط المكونات المختلفة بسهولة لبناء تسلسلات تتماشى مع احتياجاتهم وأهدافهم الفريدة.

علاوة على ذلك ، تعمل أدوات الأتمتة No-Code على تعزيز الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسات. من خلال أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت ، يمكن للفرق التركيز على الأنشطة عالية القيمة والابتكار والمبادرات الاستراتيجية. تتيح سهولة تصميم مهام سير العمل والقدرة على تكرارها وتعديلها بسرعة إجراء تعديلات رشيقة لتلبية احتياجات العمل المتطورة.

تعمل هذه الأدوات أيضًا على تعزيز التعاون وتبسيط مهام سير العمل متعددة الوظائف. مع الأتمتة No-Code ، يمكن للعديد من أعضاء الفريق المشاركة في عملية الأتمتة ، والمساهمة في وجهات نظرهم وخبراتهم الفريدة. يعزز هذا النهج التعاوني ثقافة الابتكار ويمكّن الفرق من تحسين الكفاءة بشكل جماعي وتقليل الأخطاء وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.

تسهل أتمتة No-Code تكامل الأنظمة والتطبيقات المختلفة. فهي تسمح بتبادل سلس للبيانات والتواصل بين حلول البرامج المختلفة ، مما يلغي الإدخال اليدوي للبيانات ويضمن دقة النظام الأساسي واتساقه.

مع استمرار تطور أتمتة No-Code ، فإن الاحتمالات لا حدود لها تقريبًا. يمكن للمؤسسات الاستفادة من هذه الأدوات لأتمتة العمليات التجارية المعقدة ، وتحسين تجارب العملاء ، وزيادة الكفاءة التشغيلية ، ودفع التحول الرقمي. إن إضفاء الطابع الديمقراطي على الأتمتة من خلال نهج No-Code يفتح آفاقًا جديدة للابتكار. إنه يمكّن المستخدمين عبر الأدوار والإدارات المختلفة من التحكم في سير عملهم وتحسين إنتاجيتهم.

أمثلة على أتمتة No-Code:

أتمتة سير العمل: تتيح أدوات أتمتة No-Code للمستخدمين إنشاء مهام سير عمل معقدة تتضمن خطوات وإجراءات متعددة. على سبيل المثال ، يمكن لفريق التسويق إنشاء سير عمل مؤتمت لإرسال رسائل بريد إلكتروني مخصصة إلى العملاء المتوقعين الجدد ، والمتابعة بالتذكيرات ، وتحديث سجلات CRM - كل ذلك يتم تشغيله بواسطة أحداث أو ظروف محددة. تكامل البيانات وتحويلها: تتيح الأنظمة الأساسية للتشغيل الآلي No-Code للمستخدمين دمج البيانات من مصادر مختلفة وتحويلها أو تنظيفها وتحميلها في الأنظمة المستهدفة. على سبيل المثال ، يمكن لقسم الموارد البشرية أتمتة عملية استخراج بيانات الموظفين من أنظمة الموارد البشرية المختلفة ، وإجراء تنقية البيانات والتحقق من صحتها ، ثم تحميل البيانات الموحدة في قاعدة بيانات مركزية للموارد البشرية. تطوير Chatbot: غالبًا ما توفر أدوات No-Code ميزات لبناء روبوتات محادثة بدون تشفير. يمكن للمستخدمين تصميم تدفقات المحادثات ، وإعداد فهم اللغة الطبيعية القائم على الذكاء الاصطناعي ، ونشر روبوتات المحادثة على مواقع الويب أو منصات المراسلة لتوفير الدعم الآلي أو جمع معلومات المستخدم. إنشاء التقارير: تسمح الأنظمة الأساسية للتشغيل الآلي No-Code للمستخدمين بأتمتة إنشاء التقارير من مصادر البيانات المختلفة. يمكن للمستخدمين تصميم القوالب وتحديد البيانات المراد تضمينها وجدولة التقارير تلقائيًا ليتم إنشاؤها وتوزيعها على أصحاب المصلحة المعنيين.

AppMaster هي أداة قوية no-code تدمج مفهوم الأتمتة No-Code داخل نظامها الأساسي ، مما يسمح للمستخدمين ببناء تدفقات عمل مؤتمتة معقدة كجزء من عملية تطوير التطبيقات الخاصة بهم. تمكن المنصة العملاء من جعل تطبيقات الويب الخاصة بهم تفاعلية بالكامل ، مع تنفيذ معاملات الويب داخل متصفح المستخدم. يمكن للعملاء تصميم وتنفيذ منطق الأعمال لكل مكون باستخدام مصمم Mobile BP لتطبيقات الهاتف المحمول.

أحدثت الأتمتة No-Code ثورة في كيفية أتمتة المهام والعمليات من خلال القضاء على الحاجة إلى مهارات البرمجة أو الترميز التقليدية. إن توفير واجهات مرئية ومكونات محددة مسبقًا ونظام إيكولوجي تعاوني قد مكّن المستخدمين غير التقنيين من تصميم وتنفيذ تدفقات عمل مؤتمتة معقدة بسهولة. لقد أتاح إضفاء الطابع الديمقراطي على الأتمتة إمكانيات لا حصر لها ، مما سمح للمهنيين من مختلف الصناعات بتحسين سير عملهم وزيادة الإنتاجية والتركيز على المهام عالية القيمة. مع استمرار تطور مشهد الأتمتة No-Code ، فإنه يعد بإعادة تشكيل مستقبل العمل وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للأتمتة للأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.