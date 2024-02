Studio No-Code

No-Code Studio, nel contesto dello sviluppo di applicazioni senza codice , fa riferimento a una piattaforma completa e integrata che accelera e semplifica in modo significativo il processo di creazione di applicazioni Web, mobili e back-end senza richiedere agli utenti di possedere competenze di codifica di livello esperto, in modo efficace democratizzare lo sviluppo del software. Sfruttando tecnologie avanzate e interfacce utente intuitive, No-Code Studios consente a un'ampia gamma di utenti, dagli sviluppatori cittadini alle imprese, di creare e distribuire senza problemi applicazioni efficienti, scalabili e altamente personalizzabili.

Raggiungendo un aumento di 10 volte della velocità di sviluppo e 3 volte più conveniente, No-Code Studios ha rivoluzionato il panorama dello sviluppo delle applicazioni. Fondamentali per il successo di No-Code Studios, come AppMaster Platform, sono i potenti strumenti che consentono agli utenti di creare visivamente modelli di dati, logica aziendale e interfacce utente utilizzando la funzionalità drag-and-drop. La natura visiva degli strumenti riduce significativamente la barriera all'ingresso per la creazione e la gestione di soluzioni software complesse.

La piattaforma AppMaster , ad esempio, offre un'ampia suite di funzionalità e funzionalità che soddisfano vari componenti dell'applicazione. Per le applicazioni back-end, AppMaster fornisce le funzionalità per modellare visivamente schemi di database, stabilire processi aziendali utilizzando BP Designer e creare API REST ed endpoint WSS. Nel frattempo, per le applicazioni web, gli utenti possono sviluppare interfacce utente, logica di business dei componenti tramite Web BP Designer e creare applicazioni web completamente interattive. Le applicazioni mobili possono essere sviluppate utilizzando un approccio altrettanto semplice, in cui Mobile BP Designer crea interfacce utente e logica di business dei componenti.

Fondamentalmente, quando gli utenti finalizzano il progetto dell'applicazione e premono il pulsante "Pubblica", No-Code Studios come AppMaster generano automaticamente il codice sorgente per le applicazioni in varie lingue. Le applicazioni di back-end vengono generate utilizzando Go (golang), le applicazioni Web con framework Vue3 e JS/TS e le applicazioni mobili utilizzando un framework basato su server basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS. Inoltre, l'approccio basato su server allo sviluppo di applicazioni mobili consente agli utenti di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API senza inviare nuove versioni agli app store, evitando il lungo processo di approvazione spesso riscontrato quando si utilizzano metodi di sviluppo tradizionali.

Per una completa trasparenza operativa e una perfetta integrazione nei flussi di lavoro esistenti, No-Code Studios genera automaticamente la documentazione essenziale, come la documentazione dello swagger endpoint del server (API aperta) e gli script di migrazione dello schema del database. Ciò garantisce che ogni modifica apportata ai blueprint dell'applicazione sia accuratamente documentata, il che sostiene la manutenibilità e la gestibilità dell'applicazione e previene l'accumulo di debiti tecnici. Poiché le applicazioni vengono generate da zero in meno di 30 secondi ogni volta che vengono apportate modifiche al progetto, gli utenti non devono preoccuparsi degli effetti a catena delle modifiche apportate ai loro progetti.

Inoltre, le applicazioni generate da No-Code Studio possono funzionare con qualsiasi database compatibile con Postgresql come database primario. Di conseguenza, le applicazioni AppMaster possono offrire una straordinaria scalabilità per vari casi d'uso aziendali e ad alto carico. Utilizzando applicazioni backend stateless compilate generate con Go, AppMaster migliora ulteriormente la capacità delle applicazioni di gestire grandi volumi di dati e traffico utente.

Infine, No-Code Studios offre spesso modelli di abbonamento a più livelli che soddisfano le diverse esigenze degli utenti, dalle piccole imprese alle grandi imprese. AppMaster, ad esempio, fornisce file binari eseguibili con abbonamenti Business e Business+ e accesso al codice sorgente a livello di abbonamento Enterprise. Ciò consente ai clienti di ospitare le applicazioni on-premise se lo desiderano, garantendo loro il pieno controllo sui loro ambienti operativi. Questa flessibilità è un netto vantaggio dell'utilizzo di No-Code Studios come AppMaster, promuovendo l'agilità e l'adattabilità delle organizzazioni in un mondo sempre più digitale.

In conclusione, No-Code Studios rappresenta una nuova era nello sviluppo di applicazioni, caratterizzata da velocità di sviluppo accelerata, convenienza, scalabilità e flessibilità. Sfruttando la potenza di strumenti visivamente orientati per la creazione di modelli di dati, API, logica aziendale e interfacce utente, No-Code Studios consente a un'ampia gamma di utenti, dagli sviluppatori cittadini alle imprese, di creare e personalizzare soluzioni software complete che si rivolgono alle loro esigenze uniche. Essenziale per il successo di tali piattaforme è la loro eliminazione del debito tecnico attraverso la generazione di file applicativi da zero quando i requisiti vengono modificati, assicurando che gli utenti possano tranquillamente apportare modifiche ai loro progetti sapendo che l'integrità delle loro applicazioni sarà rispettata.