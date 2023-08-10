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Kodsuz Stüdyo

Ağu 10, 2023

No-Code Studio, kodsuz uygulama geliştirme bağlamında, kullanıcıların uzman düzeyinde kodlama becerilerine sahip olmasını gerektirmeden web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini önemli ölçüde hızlandıran ve basitleştiren kapsamlı, entegre bir platform anlamına gelir. yazılım geliştirmeyi demokratikleştirmek. Gelişmiş teknolojilerden ve sezgisel kullanıcı arayüzlerinden yararlanan No-Code Studios, vatandaş geliştiricilerden işletmelere kadar geniş bir kullanıcı yelpazesini verimli, ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde özelleştirilebilir uygulamaları sorunsuz bir şekilde oluşturma ve devreye alma konusunda güçlendirir.

Geliştirme hızında 10 kat artış ve 3 kat daha fazla maliyet etkinliği elde eden No-Code Studios, uygulama geliştirme ortamında devrim yarattı. AppMaster Platformu gibi No-Code Studios'un başarısının merkezinde, kullanıcıların drag-and-drop işlevini kullanarak görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve kullanıcı arabirimleri oluşturmasına olanak tanıyan güçlü araçlar yer alır. Araçların görsel doğası, karmaşık yazılım çözümleri oluşturmak ve yönetmek için giriş engelini önemli ölçüde azaltır.

Örneğin, AppMaster platformu, çeşitli uygulama bileşenlerine hitap eden kapsamlı bir özellik ve yetenek paketi sunar. Arka uç uygulamaları için AppMaster, veritabanı şemalarını görsel olarak modelleme, BP Designer kullanarak iş süreçleri oluşturma ve REST API ve WSS Uç Noktaları oluşturma yetenekleri sağlar. Bu arada, web uygulamaları için, kullanıcılar kullanıcı arayüzleri geliştirebilir, Web BP Designer aracılığıyla iş mantığını oluşturabilir ve tamamen etkileşimli web uygulamaları oluşturabilir. Mobil uygulamalar, benzer şekilde basit bir yaklaşım kullanılarak geliştirilebilir; burada Mobile BP Designer, kullanıcı arayüzleri ve bileşen iş mantığı oluşturur.

En önemlisi, kullanıcılar uygulama tasarımlarını tamamlayıp 'Yayınla' düğmesine bastığında, AppMaster gibi No-Code Studios, çeşitli dillerdeki uygulamalar için otomatik olarak kaynak kodu oluşturur. Arka uç uygulamaları, Go (golang), Vue3 çerçeveli ve JS/TS'li web uygulamaları ve Android için Kotlin ve Jetpack Compose ile iOS için SwiftUI sunucu odaklı bir çerçeve kullanan mobil uygulamalar kullanılarak oluşturulur. Ayrıca, mobil uygulama geliştirmeye yönelik sunucu odaklı yaklaşım, kullanıcıların geleneksel geliştirme yöntemlerini kullanırken sıklıkla karşılaşılan zaman alıcı onay sürecini atlayarak, uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden kullanıcı arayüzü, mantık ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır.

Eksiksiz operasyonel şeffaflık ve mevcut iş akışlarına sorunsuz entegrasyon için No-Code Studios, sunucu endpoint swagger (açık API) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş betikleri gibi temel belgeleri otomatik olarak oluşturur. Bu, uygulama planlarında yapılan her değişikliğin kapsamlı bir şekilde belgelenmesini sağlar, bu da uygulamanın sürdürülebilirliğini ve yönetilebilirliğini destekler ve teknik borç birikimini önler. Uygulamalar, plan değişiklikleri yapıldığında 30 saniyenin altında sıfırdan oluşturulduğundan, kullanıcıların tasarımlarında ayarlamalar yapmanın dalgalanma etkileri hakkında endişelenmesine gerek yoktur.

Ayrıca, No-Code Studio tarafından oluşturulan uygulamalar, herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla birincil veritabanı olarak çalışabilir. Sonuç olarak, AppMaster uygulamaları, çeşitli kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sunabilir. AppMaster, Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarını kullanarak, uygulamaların büyük hacimli verileri ve kullanıcı trafiğini işleme kapasitesini daha da artırır.

Son olarak, No-Code Studios genellikle küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar çeşitli kullanıcı gereksinimlerini karşılayan katmanlı abonelik modelleri sunar. Örneğin AppMaster, Business ve Business+ abonelikleri ile çalıştırılabilir ikili dosyalar ve Enterprise abonelik düzeyinde kaynak kodu erişimi sağlar. Bu, müşterilerin istenirse uygulamaları şirket içinde barındırmasına olanak tanıyarak operasyonel ortamları üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu esneklik, AppMaster gibi No-Code Studios kullanmanın belirgin bir avantajıdır ve giderek artan bir şekilde dijitalleşen dünyada kuruluşların çevikliğini ve uyarlanabilirliğini destekler.

Sonuç olarak No-Code Studios, hızlandırılmış geliştirme hızı, maliyet etkinliği, ölçeklenebilirlik ve esneklik ile karakterize edilen uygulama geliştirmede yeni bir çağı temsil ediyor. Veri modelleri, API'ler, iş mantığı ve kullanıcı arabirimleri oluşturmak için görsel odaklı araçların gücünden yararlanan No-Code Studios, vatandaş geliştiricilerden işletmelere kadar geniş bir kullanıcı yelpazesini, kapsamlı yazılım çözümleri oluşturma ve özelleştirme konusunda yetkilendirir. benzersiz ihtiyaçlar Bu tür platformların başarısı için esas olan, gereksinimler değiştirildiğinde uygulama dosyalarını sıfırdan oluşturarak teknik borçları ortadan kaldırmalarıdır ve kullanıcıların, uygulamalarının bütünlüğünün korunacağını bilerek tasarımlarında güvenle ayarlamalar yapabilmelerini sağlar.

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