في مجال تطوير البرمجيات ، يشير النشر المستمر (CD) إلى ممارسة أتمتة عملية نشر التغييرات في بيئات الإنتاج بأقل تدخل بشري. هذا المفهوم وثيق الصلة بشكل خاص بنظام No-Code البيئي ، حيث تتيح المنصات مثل AppMaster تطوير التطبيقات بسرعة وكفاءة دون الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية. من خلال دمج القرص المضغوط في سياق No-Code ، يمكن للشركات تبسيط سير عمل التطوير والتأكد من أن الميزات والتحسينات الجديدة تصل باستمرار إلى المستخدمين النهائيين على الفور.

في جوهره ، يعد النشر المستمر امتدادًا للتكامل المستمر (CI) ، وهي ممارسة تركز على أتمتة دمج التغييرات من مطورين متعددين في مستودع رمز مشترك. في سير عمل CI ، يلتزم المطورون بتغييرات التعليمات البرمجية بانتظام ، ويقوم نظام الإنشاء الآلي بالتحقق من صحة هذه التغييرات وإنشاء عناصر البناء. يساعد هذا الأسلوب في تحديد وحل التعارضات أو الأخطاء أو المشكلات المحتملة في وقت سابق من دورة التطوير.

يأخذ النشر المستمر هذه خطوة إلى الأمام عن طريق أتمتة عملية تحرير عناصر البناء التي تم التحقق من صحتها إلى بيئات الإنتاج. وهذا يعني أن كل تغيير يمر بعملية الإنشاء والاختبار الآلية يتم نشره تلقائيًا للمستخدمين النهائيين دون أي تدخل يدوي أو حماية البوابة. يساعد القرص المضغوط على تقليل المخاطر المرتبطة بالإصدارات ، نظرًا لأن عمليات النشر الأصغر والأكثر تكرارًا تقلل من احتمالية إدخال مشكلات يصعب اكتشافها أو معالجتها في بيئة الإنتاج.

في سياق AppMaster ، يعد الدعم المدمج في النظام الأساسي لـ Continuous Deployment دورًا أساسيًا في ضمان تجربة تطوير سلسة ومبسطة. يجعل محرر AppMaster المرئي لإنشاء نماذج البيانات والعمليات التجارية ونقاط endpoints REST API و WSS تصميم التطبيقات وتطويرها دون كتابة أي تعليمات برمجية أمرًا سهلاً. عندما يقوم المستخدم بإجراء تغييرات على مخططات تطبيقه والضغط على زر "نشر" ، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء رمز المصدر للواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، ويجمعها ، ويدير الاختبارات ، ويضعها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية) ، وينشرها على السحابة. تتيح هذه العملية إمكانية إنشاء ونشر إصدارات جديدة من التطبيقات في غضون 30 ثانية ، مما يضمن قدرة العملاء على الاستجابة بسرعة للتغييرات في المتطلبات أو أهداف العمل دون تكبد أي ديون فنية.

يوفر النشر المستمر العديد من المزايا لمنصات No-Code مثل AppMaster. بعض هذه المزايا هي:

وقت أسرع للتسويق: من خلال تمكين المطورين من عمل إصدارات أصغر وأكثر تواترًا ، يقلل القرص المضغوط من المهلة الزمنية لنشر ميزات جديدة أو إصلاحات أخطاء أو تحسينات في بيئات الإنتاج. يمكن أن يساعد ذلك الشركات في الحفاظ على قدرتها التنافسية والاستجابة بسرعة أكبر لظروف السوق المتغيرة أو احتياجات العملاء. تحسين الجودة وتقليل المخاطر: تقلل الطبيعة الآلية للقرص المضغوط من احتمالية حدوث أخطاء بشرية وتضمن أن تخضع جميع التغييرات لاختبارات صارمة قبل نشرها في الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد نشر التغييرات الصغيرة في كل مرة على تقليل تأثير المشكلات إلى الحد الأدنى ويسهل تشخيصها وحلها. تعاون وتعليقات أفضل: يشجع النشر المستمر على توثيق التعاون بين فرق التطوير وأصحاب المصلحة الآخرين ، مثل مالكي المنتجات أو المستخدمين النهائيين. من خلال النشر المستمر وجمع التعليقات حول الميزات الجديدة ، يصبح من السهل تحديد ومعالجة نقاط ألم المستخدم أو فرص التحسين الأخرى. زيادة الفعالية من حيث التكلفة: يساعد القرص المضغوط على تقليل النفقات اليدوية المرتبطة بتنسيق عمليات الإصدار وجدولتها وإدارتها ، وبالتالي تقليل التكاليف. علاوة على ذلك ، فإن اعتماد ممارسات القرص المضغوط يمكّن المؤسسات من الاستفادة من منصات No-Code بشكل أكثر فعالية ، وتحويل تطوير التطبيقات إلى عملية أسرع وبأسعار معقولة.

يعد النشر المستمر ممارسة أساسية في عالم تطوير No-Code ، مما يسمح للشركات بتحسين عمليات تسليم البرامج مع تقليل المخاطر وتحسين جودة المنتج. تم تصميم الأنظمة الأساسية مثل AppMaster لدعم هذه الممارسات من خلال تقديم نهج آلي وفعال ومبسط لتطوير التطبيقات ونشرها. من خلال تنفيذ النشر المستمر في سياق No-Code ، يمكن للمؤسسات التأكد من أن تطبيقاتها محدثة دائمًا وجاهزة للاستجابة لمتطلبات العمل المتطورة وظروف السوق.