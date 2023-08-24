مسار تحويل المبيعات بدون تعليمات برمجية

يشير مسار تحويل المبيعات No-Code إلى نهج مبتكر لتصميم وتنفيذ نظام شامل وآلي لتوجيه العملاء المحتملين أو العملاء المحتملين من خلال عملية التسويق والمبيعات باستخدام منصة no-code ، مثل منصة AppMaster. تستفيد هذه الطريقة القوية من مجموعة من الأدوات الرقمية وعمليات التكامل والأتمتة لإنشاء مسار مبيعات مقنع وسهل الاستخدام وقائم على البيانات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية أو فهم متعمق للغات البرمجة.

ينبع مفهوم مسار المبيعات no-code من الاتجاه الأوسع لمنصات تطوير التطبيقات no-code low-code والتي تُحدث ثورة في طريقة تصميم التطبيقات والحلول البرمجية وإنشائها ونشرها. وقد أدت هذه المنصات إلى ظهور جيل جديد من المطورين المواطنين الذين يمكنهم إنشاء التطبيقات من خلال الجمع البصري بين المكونات بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية. تشير الأبحاث التي أجرتها مؤسسة Gartner إلى أنه بحلول عام 2024، سيساهم تطوير التطبيقات low-code في أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات، مما يسلط الضوء على التركيز المتزايد على هذا النموذج القوي.

يؤدي إنشاء مسار مبيعات No-Code برمجية إلى تمكين الشركات والمؤسسات من إنشاء رحلة تسويق ومبيعات مخصصة خطوة بخطوة لتحويل العملاء المحتملين بشكل فعال إلى عملاء. تتضمن هذه العملية عمومًا سلسلة من المراحل مثل الوعي والتفكير واتخاذ القرار والمشاركة في مرحلة ما بعد البيع. يتضمن إنشاء مسار مبيعات no-code برمجية وتحسينه رسم خرائط لهذه المراحل، وتحديد إجراءات المستخدم والتحويلات المطلوبة، واختيار الأدوات وعمليات التكامل اللازمة no-code لدفع مسار التحويل إلى الأمام.

يشتمل هذا النهج الشامل لإنشاء مسار تحويل المبيعات على نظام no-code على عناصر مختلفة، بما في ذلك الرؤى المستندة إلى البيانات والأتمتة للمهام المتكررة وتخصيص مراحل مسار التحويل وتكامل الأنظمة وغير ذلك الكثير. على سبيل المثال، يتيح النظام الأساسي AppMaster no-code للمستخدمين إنشاء واجهة مستخدم جذابة بصريًا وسريعة الاستجابة لتطبيقات الويب والهاتف المحمول مع وظيفة drag-and-drop ، وتصميم عمليات الأعمال المصممة خصيصًا، وإنشاء REST API ونقاط نهاية WSS، وإنشاء endpoints تلقائيًا التعليمات البرمجية المصدر والاختبارات والبرامج النصية للنشر لتشغيل مسار مبيعات سلس وفعال no-code على نطاق واسع.

علاوة على ذلك، يتيح تنفيذ مسار مبيعات No-Code على منصة مثل AppMaster مرونة استثنائية وسهولة في التكيف مع تطور الشركات. نظرًا لأن النظام الأساسي يستخدم نهجًا يعتمد على الخادم، يمكن للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات وأسواق Play، مما يضمن تجربة مستخدم أكثر سلاسة وتكرارات أسرع. بالإضافة إلى ذلك، يضمن AppMaster عدم وجود أي عبء تقني من خلال إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تعديل لمتطلبات النظام، والحفاظ على الكفاءة والأداء الأمثل.

تتمثل إحدى المزايا المهمة لمسار المبيعات No-Code في قدرته على التصميم خصيصًا لمختلف الصناعات ونماذج الأعمال والجماهير المستهدفة. من خلال الاستفادة من الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء تجارب فريدة وشخصية شاملة لعملائها المحتملين، مما يؤدي إلى زيادة إجمالية في معدلات التحويل ورضا العملاء ونمو الأعمال على المدى الطويل.

اليوم، تلبي العديد من الأدوات والأنظمة الأساسية المتوفرة في السوق المتطلبات المختلفة لبناء مسار مبيعات no-code no-code ، مثل التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإنشاء الصفحة المقصودة، ومنصات إدارة علاقات العملاء، والتحليلات، والمزيد. تساعد عمليات التكامل هذه المؤسسات على مراقبة مسار مبيعاتها وقياسه وتحسينه بفعالية وكفاءة. في سياق AppMaster ، تتيح مجموعة ميزاته الشاملة والقوية اتباع نهج مبسط لصياغة مسار مبيعات عالي الأداء no-code ، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات للشركات من جميع الأحجام.

يمثل مسار المبيعات A No-Code نهجًا مبتكرًا لتصميم عملية المبيعات وتخصيصها وتحسينها والتي يمكنها توجيه العملاء المحتملين بسلاسة من الوعي إلى الشراء وما هو أبعد من استخدام الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. يلغي هذا الحل المبتكر الحاجة إلى مهارات البرمجة التقليدية ويمهد الطريق لتطوير مسار مبيعات سريع وفعال وقابل للتطوير دون المساس بالأداء أو المرونة أو قدرة النظام على التكيف.