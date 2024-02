No-Code Studio bezieht sich im Kontext der No-Code- Anwendungsentwicklung auf eine umfassende, integrierte Plattform, die den Prozess der Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erheblich beschleunigt und vereinfacht, ohne dass Benutzer über Programmierkenntnisse auf Expertenniveau verfügen müssen Demokratisierung der Softwareentwicklung. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und intuitiver Benutzeroberflächen ermöglichen No-Code Studios einem breiten Benutzerspektrum, von Bürgerentwicklern bis hin zu Unternehmen, die nahtlose Erstellung und Bereitstellung effizienter, skalierbarer und hochgradig anpassbarer Anwendungen.

Mit einer zehnfach höheren Entwicklungsgeschwindigkeit und einer dreifach höheren Kosteneffizienz haben No-Code Studios die Anwendungsentwicklungslandschaft revolutioniert. Von zentraler Bedeutung für den Erfolg von No-Code Studios wie der AppMaster Plattform sind die leistungsstarken Tools, die es Benutzern ermöglichen, Datenmodelle, Geschäftslogik und Benutzeroberflächen mithilfe von drag-and-drop Funktionen visuell zu erstellen. Der visuelle Charakter der Tools reduziert die Einstiegshürde bei der Erstellung und Verwaltung komplexer Softwarelösungen erheblich.

Die AppMaster- Plattform bietet beispielsweise eine umfangreiche Suite an Funktionen und Fähigkeiten, die auf verschiedene Anwendungskomponenten zugeschnitten sind. Für Backend-Anwendungen bietet AppMaster die Möglichkeit, Datenbankschemata visuell zu modellieren, Geschäftsprozesse mit BP Designer einzurichten und REST-API- und WSS-Endpunkte zu erstellen. Unterdessen können Benutzer für Webanwendungen Benutzeroberflächen entwickeln, Geschäftslogik über den Web BP Designer komponieren und vollständig interaktive Webanwendungen erstellen. Mobile Anwendungen können mit einem ähnlich einfachen Ansatz entwickelt werden, bei dem der Mobile BP Designer Benutzeroberflächen und Komponentengeschäftslogik erstellt.

Entscheidend ist, dass No-Code Studios wie AppMaster automatisch Quellcode für die Anwendungen in verschiedenen Sprachen generieren, wenn Benutzer ihr Anwendungsdesign fertigstellen und auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ klicken. Backend-Anwendungen werden mit Go (Golang) generiert, Webanwendungen mit Vue3-Framework und JS/TS und mobile Anwendungen mit einem servergesteuerten Framework basierend auf Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS. Darüber hinaus ermöglicht der servergesteuerte Ansatz für die Entwicklung mobiler Anwendungen Benutzern, Benutzeroberflächen-, Logik- und API-Schlüssel zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores zu übermitteln, wodurch der zeitaufwändige Genehmigungsprozess umgangen wird, der bei der Verwendung herkömmlicher Entwicklungsmethoden häufig auftritt.

Für vollständige Betriebstransparenz und nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe generiert No-Code Studios automatisch wichtige Dokumentationen, wie z. B. Server- endpoint Swagger-Dokumentation (offene API) und Datenbankschema-Migrationsskripts. Dadurch wird sichergestellt, dass jede an Anwendungsentwürfen vorgenommene Änderung gründlich dokumentiert wird, was die Wartbarkeit und Verwaltbarkeit der Anwendung gewährleistet und die Anhäufung technischer Schulden verhindert. Da Anwendungen bei allen Blueprint-Änderungen in weniger als 30 Sekunden von Grund auf neu generiert werden, müssen sich Benutzer keine Sorgen über die Auswirkungen von Anpassungen an ihren Designs machen.

Darüber hinaus können No-Code Studio generierte Anwendungen mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als Primärdatenbank arbeiten. Dadurch können AppMaster Anwendungen eine beeindruckende Skalierbarkeit für verschiedene Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle bieten. Durch die Verwendung kompilierter, zustandsloser Backend-Anwendungen, die mit Go generiert wurden, verbessert AppMaster die Fähigkeit der Anwendungen, große Datenmengen und Benutzerverkehr zu bewältigen.

Schließlich bieten No-Code Studios oft abgestufte Abonnementmodelle an, die auf unterschiedliche Benutzeranforderungen zugeschnitten sind, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen. AppMaster stellt beispielsweise ausführbare Binärdateien mit Business- und Business+-Abonnements sowie Quellcodezugriff auf der Enterprise-Abonnementebene bereit. Dies ermöglicht es Kunden, Anwendungen auf Wunsch vor Ort zu hosten und erhält so die volle Kontrolle über ihre Betriebsumgebungen. Diese Flexibilität ist ein klarer Vorteil der Verwendung von No-Code Studios wie AppMaster und fördert die Agilität und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen in einer zunehmend digitalen Welt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass No-Code Studios eine neue Ära in der Anwendungsentwicklung darstellt, die sich durch beschleunigte Entwicklungsgeschwindigkeit, Kosteneffizienz, Skalierbarkeit und Flexibilität auszeichnet. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit visuell orientierter Tools zur Erstellung von Datenmodellen, APIs, Geschäftslogik und Benutzeroberflächen ermöglichen No-Code Studios einem breiten Benutzerspektrum – von Bürgerentwicklern bis hin zu Unternehmen – die Erstellung und Anpassung umfassender Softwarelösungen, die ihre Anforderungen erfüllen einzigartige Bedürfnisse. Entscheidend für den Erfolg solcher Plattformen ist die Beseitigung technischer Schulden durch die Erstellung von Anwendungsdateien von Grund auf, wenn Anforderungen geändert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzer bedenkenlos Anpassungen an ihren Designs vornehmen können, da sie wissen, dass die Integrität ihrer Anwendungen gewahrt bleibt.