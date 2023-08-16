قابلية التوسع </ h2>

في عالم التطوير no-code ، تشير قابلية التوسع إلى قدرة تطبيق أو نظام على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة دون التضحية بالأداء أو الموثوقية أو الوظيفة. تعد قابلية التوسع جانبًا مهمًا من جوانب تطوير البرامج ، حيث إنها لا تحدد القوة الفنية للتطبيق فحسب ، بل لها أيضًا آثار بعيدة المدى على تخصيص الموارد واستمرارية الأعمال وإدارة التكلفة. تتضمن قابلية التوسع في سياق عدم وجود رمز ، مثل النظام الأساسي AppMaster ، أبعادًا متعددة ، بما في ذلك قابلية التوسع الوظيفي ، وقابلية التوسع التشغيلي ، وقابلية التوسع في الأعمال.

تشير قابلية التوسع الوظيفي إلى قدرة النظام الأساسي no-code على دعم التطوير السريع والفعال والفعال من حيث التكلفة للتطبيقات الجديدة والتحسينات للتطبيقات الحالية. على سبيل المثال ، يستفيد AppMaster من نمذجة البيانات المرئية وتصميم عمليات الأعمال وإنشاء واجهة مستخدم drag-and-drop لتمكين التطوير السريع للتطبيقات وتمكين حلول البرامج من التطور مع احتياجات العمل المتغيرة. تشير إحصائيات البحث إلى أن الشركات التي تستخدم منصات تطوير no-code ، مثل AppMaster ، يمكنها تقصير دورات التطوير بنسبة تصل إلى 90٪ وتقليل تكاليف التطوير بحوالي 60٪ مقارنة بأساليب البرمجة التقليدية.

تتناول قابلية التوسع التشغيلي قدرة التطبيق على توفير مستويات أداء وموثوقية متسقة مع زيادة الاستخدام. يُنشئ AppMaster كود المصدر في الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang) ، وهي لغة مجمعة عالية الأداء توضح زمن انتقال منخفض حتى في ظل أحمال حركة المرور العالية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql ، والتي من المعروف أنها تدعم مستويات عالية من الوصول المتزامن وتوفر قابلية التوسع الأفقي من خلال التقسيم والتجزئة وموازنة التحميل. علاوة على ذلك ، فإن التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster عديمة الحالة وتستخدم الحاوية ، مما يعزز مرونة النشر وتعيين الإصدار وإدارة التشغيل.

يمكن أن تستفيد حالات الاستخدام عالية الحمل ، على وجه الخصوص ، من نهج AppMaster القائم على الخادم لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول. يمكن لتطبيقاته الأصلية على Android و iOS تلقي تحديثات مفتاح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى عمليات إرسال جديدة إلى App Store أو Play Market. تعمل هذه الإمكانية على تسريع إصدار الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء وتضمن أن المستخدمين يمكنهم الاستفادة من هذه التحسينات دون التعرض لوقت تعطل أو اضطراب المستخدم.

تشير قابلية تطوير الأعمال ، وهو جانب رئيسي آخر ، إلى قدرة النظام الأساسي no-code على تلبية مجموعة كاملة من قطاعات العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة. يتعامل AppMaster بسلاسة مع متطلبات العملاء المتنوعة من خلال عروض الاشتراك المتدرجة ، مما يوفر الوصول إلى الملفات الثنائية القابلة للتنفيذ ، ورمز المصدر ، وخيارات الاستضافة المحلية للعملاء الذين يحتاجون إلى تحكم أكبر في تطبيقاتهم واستراتيجيات النشر. تتيح قابلية التوسع هذه للعملاء تجربة تطبيقاتهم وتحسينها بشكل متكرر ، دون مواجهة القيود المرتبطة تقليديًا بتطوير البرامج التقليدية ونماذج الترخيص.

تعمل منصة AppMaster أيضًا على أتمتة إنشاء العناصر الأساسية للمشروع مثل وثائق endpoint الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ومجموعات الاختبار ، مما يلغي الحاجة إلى التدخلات اليدوية ويزيد من قابلية تطوير تطبيقات AppMaster. مع كل تغيير في مخططات التطبيق ، يمكن إنشاء نسخة محدثة من التطبيق في أقل من 30 ثانية ، مما يلغي مخاطر الديون التقنية المرتبطة عادةً بالتطوير المستمر للبرامج.

تعد قابلية التوسع أمرًا حيويًا لأنظمة البرامج الحديثة لأنها تمكن الشركات من الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتطورة وتوقعات العملاء والتقدم التكنولوجي. AppMaster ، باعتباره نظامًا أساسيًا لتطوير no-code ، يوضح كيف يمكن لتطوير no-code أن يعزز قابلية التوسع من خلال التكرار السريع للميزات ، وتحسين الأداء ، والقدرة على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة. من خلال ضمان إمكانية توسيع التطبيقات بسلاسة تماشياً مع متطلبات العمل ، فإن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster تمكن المؤسسات من الحفاظ على ميزة تنافسية والحفاظ على النمو مع تقليل المخاطر التشغيلية والنفقات العامة للموارد.