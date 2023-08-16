تشفير </ h2>

يعد التشفير عملية حيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات ، كما أن أهميته في سياق no-code بنفس القدر. توفر المنصات الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster طريقة فعالة لتطوير أنواع مختلفة من التطبيقات ، والتي تتطلب عادةً التحصين ضد الوصول غير المصرح به والتهديدات السيبرانية. يأتي التشفير في المقدمة كآلية أمان مهمة تجعل البيانات غير قابلة للقراءة وتحمي المعلومات الحساسة ، مما يجعلها مفهومًا مهمًا لمستخدمي AppMaster لفهمها وتنفيذها في تطبيقاتهم.

تعريف التشفير هو عملية تحويل المعلومات إلى رمز أو تشفير لمنع الوصول غير المصرح به. يلعب دورًا مهمًا في مختلف جوانب تطوير التطبيقات وصيانتها ، مثل تخزين البيانات والاتصال والمصادقة. تعمل خوارزميات التشفير ، أو الأصفار ، كأدوات أساسية لإجراء التشفير وفك التشفير. يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى نوعين - تشفير المفتاح المتماثل وتشفير المفتاح غير المتماثل.

في تشفير المفتاح المتماثل ، يتم استخدام نفس المفتاح لكل من تشفير البيانات وفك تشفيرها. الميزة الأساسية للتشفير المتماثل هي سرعته وكفاءته ، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتشفير البيانات المجمعة. بعض خوارزميات التشفير المتماثل الشائعة هي معيار التشفير المتقدم (AES) ومعيار تشفير البيانات (DES) و Rivest Cipher (RC).

من ناحية أخرى ، يستخدم تشفير المفتاح غير المتماثل مفتاحين مميزين - مفتاح عام ومفتاح خاص. أثناء استخدام المفتاح العام لتشفير البيانات ، يقوم المفتاح الخاص بفك تشفير الرسالة المشفرة. يعد التشفير غير المتماثل أكثر أمانًا من التشفير المتماثل ، حيث يظل المفتاح الخاص دائمًا سريًا ، مع مشاركة المفتاح العام فقط. من الأمثلة المعروفة لخوارزمية التشفير غير المتماثل خوارزمية Rivest-Shamir-Adleman (RSA).

إن تنفيذ التشفير في سياق no-code ، مثل منصة AppMaster ، يمنح مكونات التطبيق العديد من الفوائد. أولاً ، يضمن حماية بيانات المستخدم والتطبيق المخزنة في قواعد البيانات وفي الطريق بين العملاء والخادم باستخدام بروتوكولات الاتصال الآمن مثل HTTPS و WebSocket Secure (WSS). ثانيًا ، يساعد التشفير في عملية مصادقة المستخدم من خلال التعامل الآمن مع بيانات اعتماد المستخدم ورموز الجلسة. أخيرًا ، يدعم تكامل التطبيق من خلال حماية ملفات التطبيق وكود المصدر من العبث ونقاط الضعف الأمنية الأخرى ، مما يعزز الشعور بالثقة في التطبيقات المطورة.

على سبيل المثال ، في نظام AppMaster الأساسي ، يؤدي استخدام التشفير أثناء عملية التطوير إلى تعزيز أمان البيانات للخلفية التي تم إنشاؤها وتطبيقات الويب والجوال. من خلال استخدام ممارسات تشفير مدروسة جيدًا وراسخة ، يمكن لتطبيقات AppMaster دعم معايير الأمان الصارمة ، بما يلبي مختلف متطلبات الخصوصية مثل GDPR و HIPAA و CCPA.

إن تعدد استخدامات منصة AppMaster في استيعاب تقنيات التشفير المختلفة يمكّن العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بعملية تطوير التطبيق. تدعم تطبيقات الواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster تشفير قاعدة البيانات أثناء التخزين والإرسال الآمن عبر HTTPS لـ REST API و WSS لـ WebSockets. هذا يضمن أن حمولات البيانات المنقولة بين العملاء والخوادم ، وأي بيانات مخزنة في قاعدة البيانات تظل مشفرة.

علاوة على ذلك ، يمكن أن يتكامل AppMaster مع مكتبات التشفير الحديثة وواجهات برمجة التطبيقات ، مما يتيح للمستخدمين دمج تقنيات التشفير المتقدمة في تطبيقاتهم بأكبر قدر ممكن من السلاسة. يمكن أن يؤدي تنفيذ مكتبات التشفير ضمن منطق التطبيق إلى زيادة تعزيز الأمان وإخفاء الهوية وتكامل البيانات.

ينشئ AppMaster أيضًا وثائق swagger (Open API) التي توفر للعملاء عرضًا شاملاً وموحدًا لواجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم ، بما في ذلك مفاتيح API وآليات المصادقة. يمكن أن يمنع التشفير السليم وإدارة مفاتيح API الوصول غير المصرح به وتخفيف المخاطر الأمنية المرتبطة بكشف البيانات الحساسة.

أخيرًا ، يمكن تطبيق طبقة أخرى من التشفير داخل الواجهة الأمامية للهاتف المحمول لتطبيقات AppMaster باستخدام العديد من ميزات التشفير المضمنة لأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة (Android أو iOS) ومكتبات التشفير التابعة لجهات خارجية ، مما يضمن تشفيرًا سلسًا من طرف إلى طرف.

التشفير هو جانب أمان محوري قابل للتطبيق عبر قنوات متعددة لتطبيق جيد التنظيم no-code. يضمن فهم وتنفيذ التشفير ضمن سياق no-code ، مثل AppMaster ، أمانًا قويًا وسرية وسلامة البيانات التي تلبي المتطلبات المتطورة باستمرار في عالم اليوم الرقمي. من خلال الاعتراف بهذه الممارسات ودمجها ، يمكن للعملاء الذين يستخدمون منصة AppMaster تطوير تطبيقات آمنة وقابلة للتطوير تتوافق مع كل من المعايير الصناعية والتنظيمية ، حتى بدون خلفية تقنية واسعة أو خبرة في تطوير البرامج.