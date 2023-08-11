التكامل </ h2>

في سياق عدم وجود رمز ، يشير "التكامل" إلى عملية الاتصال والجمع والمزامنة بين مكونات وأنظمة وتطبيقات البرامج المختلفة دون كتابة تعليمات برمجية تقليدية. الهدف النهائي للتكامل هو تمكين هذه المكونات المتباينة من العمل معًا بسلاسة ، ومشاركة البيانات والوظائف ، لتقديم حل رقمي متماسك وفعال. الهدف الأساسي للتكامل هو تبسيط سير العمل وأتمتة العمليات وتعزيز الاتصال داخل المنظمات وفيما بينها.

يعد الدمج جانبًا مهمًا من جوانب تطوير no-code ، لأنه يمكّن المستخدمين من الاستفادة من الإمكانات الكاملة للأدوات والتطبيقات المتاحة لهم ، حتى لو كانوا يفتقرون إلى خبرة برمجية واسعة. يسهل النظام الأساسي AppMaster no-code التكامل السلس من خلال توفير مجموعة شاملة من الأدوات والميزات التي تسمح للمستخدمين بإنجاز المهام المعقدة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية التقليدية.

تم تصميم حل التكامل no-code من AppMaster لتحقيق أقصى قدر من المرونة ، مما يسمح للنظام الأساسي بالاتصال بالعديد من مكونات برامج الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات والأنظمة. تضمن هذه القدرة على التكيف أن تنمو AppMaster جنبًا إلى جنب مع الاحتياجات والمتطلبات المتطورة للمؤسسة. هنا ، سوف نستكشف الفئات والأنواع الرئيسية للتكامل في سياق no-code ، بالإضافة إلى بعض الأمثلة التي تعرض قوة وتنوع منصة AppMaster.

1. تكامل API: واجهات برمجة التطبيقات ، أو واجهات برمجة التطبيقات ، هي مجموعات من القواعد والبروتوكولات المصممة لتسهيل الاتصال بين مكونات البرامج المختلفة. يتضمن تكامل واجهة برمجة التطبيقات ، في سياق no-code ، الاتصال والتفاعل بأمان مع واجهة برمجة تطبيقات تطبيق خارجي ، دون الحاجة إلى كتابة رمز مخصص لاستهلاك ومعالجة طلبات واستجابات واجهة برمجة التطبيقات الأولية. يعمل AppMaster على تبسيط هذه العملية من خلال تقديم أدوات مرئية سهلة الاستخدام لتحديد endpoints API والمعلمات ومتطلبات المصادقة. علاوة على ذلك ، تقوم المنصة بإنشاء الكود والوثائق اللازمة تلقائيًا ، مما يضمن الاتساق ويقلل من مخاطر الأخطاء. يتيح ذلك للمستخدمين تبادل المعلومات بسلاسة وإطلاق الإجراءات بين حلول البرامج المتعددة ، وإلغاء تأمين عمليات التشغيل الآلي القوية وسير العمل المبسط.

2. تكامل البيانات: يشير تكامل البيانات إلى عملية الجمع بين البيانات وتحويلها ومزامنتها من مصادر مختلفة ، مثل قواعد البيانات أو واجهات برمجة التطبيقات الخارجية. في سياق no-code ، يتضمن ذلك تحديد نماذج البيانات وتكوينها بشكل مرئي ، وتعيين الحقول عبر المكونات المختلفة ، وإعداد قواعد تحويل البيانات دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية. تعمل أدوات نمذجة البيانات المرئية من AppMaster ودعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql على تسهيل تجربة تكامل البيانات على نحو سلس ، بينما يضمن نهج المنصة الصفري للديون التقنية أن تظل التطبيقات محدثة مع تطور مصادر البيانات بمرور الوقت.

3. تكامل النظام: يشير تكامل النظام في سياق no-code إلى التوصيل السلس لنظام خارجي أو أكثر ، مثل CRM أو ERP أو معالجات الدفع ، بتطبيق المستخدم ، مما يتيح نقل البيانات بشكل سلس وأتمتة سير العمل. تتيح مكتبة AppMaster الواسعة من الموصلات المبنية مسبقًا والأدوات المرئية سهلة الاستخدام للمستخدمين دمج الخدمات الشائعة بسرعة مثل Salesforce و Stripe و Mailchimp. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم النظام الأساسي أيضًا عمليات الدمج المخصصة وتطوير الموصل المخصص لحالات الاستخدام الأكثر تخصصًا ، مما يوفر للمؤسسات مرونة وقدرة على التكيف لا مثيل لها في نظامها الإيكولوجي لبرامجها.

4. تكامل UI / UX: يشير تكامل واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX) إلى عملية إنشاء تجارب مستخدم متناغمة ومتسقة وتفاعلية عبر تطبيقات الويب والجوّال والخلفية دون كتابة HTML أو CSS أو JavaScript التقليدية شفرة. تتيح أدوات تصميم واجهة المستخدم المرئية لـ AppMaster ، جنبًا إلى جنب مع إطار عمل Vue3 القوي لتطبيقات الويب والأطر التي تعتمد على الخادم استنادًا إلى Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS ، للمستخدمين إنشاء واجهات تفاعلية تفاعلية بالكامل توفر تجربة سلسة عبر الأنظمة الأساسية والأجهزة ونماذج التفاعل ، كل ذلك مع تقليل منحنى التعلم المرتبط بممارسات تطوير الواجهة الأمامية التقليدية.

في الختام ، يعد التكامل جانبًا حيويًا من جوانب التطوير no-code ، مما يمكّن المستخدمين من الاتصال والمزامنة وتحسين وظائف النظم الإيكولوجية لبرامجهم دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة. توفر منصة AppMaster مجموعة متنوعة وسهلة الاستخدام من الأدوات والميزات التي تسمح للمطورين الذين no-code بالاستفادة من الإمكانات الكاملة لمكونات وأنظمة البرامج الحديثة ، مما يضخم قدراتهم ويقدم حلولًا رقمية تحويلية في وقت قياسي.