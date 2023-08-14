تصور البيانات </ h2>

يعد تصور البيانات جانبًا أساسيًا في المجال الرقمي ، والذي يتضمن تقديم معلومات معقدة أو بيانات منظمة أو غير منظمة بتنسيق رسومي أو تصويري. في سياق الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، يعد تصور البيانات أمرًا محوريًا في جعل عملية التطوير أكثر سهولة وكفاءة وجاذبية بصريًا لمجموعة متنوعة من المستخدمين - بغض النظر عن خبرتهم التقنية أو مهارات البرمجة.

تعمل الأنظمة الأساسية No-code على تمكين المستخدمين من تصميم التطبيقات التي تعتمد على البيانات وتحليلها وإدارتها من خلال واجهة مستخدم بديهية (UI) وقوالب مُعدة مسبقًا لسهولة التخصيص. تعمل تقنيات تصور البيانات ، بما في ذلك المخططات والرسوم البيانية والجداول والخرائط ، على تحويل كميات كبيرة من البيانات إلى صور مرئية سهلة الفهم. لا يساعد ذلك في فهم البيانات وتفسيرها بشكل أفضل فحسب ، بل يسهل أيضًا اتخاذ القرارات الثاقبة ويعزز التواصل بين مختلف أصحاب المصلحة.

وجدت دراسة استقصائية أجراها مشروع محو الأمية البيانات أن ما يقرب من 80٪ من الموظفين ادعوا أنهم يواجهون تحديات عند التعامل مع البيانات. في هذا السياق ، يعد تصور البيانات أمرًا لا يقدر بثمن في سد الفجوة بين البيانات وإمكانية فهمها. تساعد القدرة على تحويل البيانات الأولية إلى رسومات واضحة في اكتشاف الأنماط والاتجاهات والارتباطات التي قد تظل مخفية لولا ذلك. تعد عملية اكتشاف البيانات هذه ضرورية للشركات من جميع الأحجام ، لأنها تتيح اتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات وتعزز الفهم الشامل للسوق وقاعدة العملاء والمنافسين.

تهدف منصة AppMaster no-code إلى تبسيط عملية تطوير التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول من خلال تقديم مجموعة من إمكانيات تصور البيانات. تتميز المنصة بمصمم نموذج بيانات مرئي ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء مخططات قواعد البيانات وإدارة العلاقات وبناء منطق عمل مخصص من خلال واجهته البديهية. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح مصمم عمليات الأعمال (BP) AppMaster تكوين endpoints REST API و WebSocket Secure (WSS) ، مما يمهد الطريق للتكامل السلس مع خدمات وتطبيقات الطرف الثالث.

عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الويب ، يقدم AppMaster واجهة drag-and-drop لتصميم واجهات مستخدم مقترنة بمصمم Web BP لتصميم منطق عمل مخصص لكل مكون. يتميز تطوير تطبيقات الهاتف المحمول للنظام الأساسي بنهج مماثل ، مما يتيح للمستخدمين إنشاء تصميمات واجهة المستخدم وتخصيص منطق الأعمال لكل مكون داخل مصمم Mobile BP. هذه الوظائف موجهة نحو جعل AppMaster حلاً متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام لاحتياجات تطوير التطبيقات المتنوعة.

تتمثل إحدى الميزات المميزة الفريدة لمنصة AppMaster في نهجها القائم على الخادم ، والذي يسهل التحديثات السلسة لواجهة مستخدم تطبيقات الهاتف المحمول والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون الحاجة إلى عمليات إرسال جديدة إلى متاجر التطبيقات. هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص للشركات التي تتطلب تحديثات وتعديلات متكررة للتطبيق.

باستخدام منصة AppMaster no-code ، يمكن للمستخدمين نشر التطبيقات بنقرة واحدة على زر ، وبالتالي أتمتة عملية التطوير بأكملها. تقوم المنصة بإنشاء كود المصدر للتطبيقات ، وتجميع واختبار هذه التطبيقات ، ثم تقوم أخيرًا بنشرها على السحابة أو في أماكن العمل - اعتمادًا على متطلبات المستخدم وخطط الاشتراك. يفخر AppMaster بتقديم قابلية تطوير ممتازة ، وقادرة على تلبية احتياجات المؤسسات وحالات الاستخدام عالية الحمل.

علاوة على ذلك ، يضمن AppMaster تجربة تطوير شاملة من خلال التوليد التلقائي للموارد الحيوية مثل وثائق REST API من خلال معيار Swalwagger (OpenAPI) والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. يتيح ذلك للمطورين الحفاظ على تطبيقاتهم دون عناء ، مما يقلل من مخاطر الديون التقنية حيث يعيد النظام الأساسي إنشاء التطبيقات من نقطة الصفر كلما تم تعديل المخططات.

يمثل تصور البيانات عنصرًا حيويًا داخل منصة AppMaster no-code ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات قوية عن طريق تحويل البيانات الأولية بسلاسة إلى معلومات يمكن فهمها بصريًا. تعزز منصة AppMaster no-code عملية تطوير تطبيقات بديهية وفعالة ومبسطة من خلال دمج أدوات وتقنيات تصور البيانات ، مما يسمح للمستخدمين بجني فوائد تحليل البيانات المتقدم وتفسيرها - بغض النظر عن براعتهم التقنية.