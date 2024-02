Dans le monde du développement no-code, l'évolutivité fait référence à la capacité d'une application ou d'un système à gérer des charges de travail croissantes sans sacrifier les performances, la fiabilité ou les fonctionnalités. L'évolutivité est un aspect essentiel du développement logiciel, car elle détermine non seulement la robustesse technique d'une application, mais a également des implications considérables pour l'allocation des ressources, la continuité des activités et la gestion des coûts. L'évolutivité dans le contexte sans code , comme sur la plate-forme AppMaster , intègre plusieurs dimensions, notamment l'évolutivité fonctionnelle, l'évolutivité opérationnelle et l'évolutivité métier.

L'évolutivité fonctionnelle fait référence à la capacité d'une plate no-code à prendre en charge le développement rapide, efficace et rentable de nouvelles applications et les améliorations apportées à celles existantes. AppMaster, par exemple, exploite la modélisation visuelle des données, la conception des processus métier et la création d'interface utilisateur drag-and-drop pour permettre le développement rapide d'applications et permettre aux solutions logicielles d'évoluer avec l'évolution des besoins de l'entreprise. Les statistiques de recherche indiquent que les entreprises qui utilisent des plateformes de développement no-code, comme AppMaster, peuvent raccourcir les cycles de développement jusqu'à 90 % et réduire les coûts de développement d'environ 60 % par rapport aux méthodes de programmation traditionnelles.

L'évolutivité opérationnelle concerne la capacité d'une application à fournir des niveaux de performance et de fiabilité constants à mesure que l'utilisation augmente. AppMaster génère du code source dans le backend à l'aide de Go (golang), un langage compilé hautes performances qui présente de faibles latences même sous des charges de trafic élevées. De plus, les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible Postgresql, qui est connue pour prendre en charge des niveaux élevés d'accès simultané et pour fournir une évolutivité horizontale via le partitionnement, le partitionnement et l'équilibrage de charge. De plus, les applications générées par AppMaster sont sans état et utilisent la conteneurisation, ce qui améliore la flexibilité de déploiement, la gestion des versions et la gestion opérationnelle.

Les cas d'utilisation à charge élevée, en particulier, peuvent bénéficier de l'approche basée sur le serveur d' AppMaster pour le développement d'applications mobiles. Ses applications natives sur Android et iOS peuvent recevoir des mises à jour de l'interface utilisateur, de la logique et de la clé API sans nécessiter de nouvelles soumissions à l'App Store ou au Play Market. Cette capacité accélère la publication de nouvelles fonctionnalités, de corrections de bogues et d'améliorations des performances et garantit que les utilisateurs peuvent tirer parti de ces améliorations sans subir de temps d'arrêt ou d'interruption des utilisateurs.

L'évolutivité de l'entreprise, un autre aspect clé, fait référence à la capacité d'une plate no-code à répondre à l'ensemble des segments de clientèle, des petites entreprises aux grandes entreprises. AppMaster répond de manière transparente aux différentes exigences des clients grâce à ses offres d'abonnement à plusieurs niveaux, offrant un accès aux fichiers binaires exécutables, au code source et aux options d'hébergement sur site pour les clients qui ont besoin d'un meilleur contrôle sur leurs applications et leurs stratégies de déploiement. Cette évolutivité permet aux clients d'expérimenter et d'optimiser de manière itérative leurs applications, sans rencontrer les contraintes traditionnellement associées au développement de logiciels conventionnels et aux modèles de licence.

La plate-forme AppMaster automatise également la génération d'artefacts de projet essentiels tels que la documentation endpoint de serveur, les scripts de migration de schéma de base de données et les suites de tests, éliminant ainsi le besoin d'interventions manuelles et renforçant encore l'évolutivité des applications AppMaster. À chaque modification des plans d'application, une version mise à jour de l'application peut être générée en moins de 30 secondes, éliminant ainsi le risque de dette technique généralement associé au développement logiciel en cours.

L'évolutivité est essentielle pour les systèmes logiciels modernes, car elle permet aux entreprises de réagir rapidement à l'évolution des conditions du marché, des attentes des clients et des avancées technologiques. AppMaster, en tant que plate-forme de développement no-code, illustre comment le développement no-code peut améliorer l'évolutivité grâce à une itération rapide des fonctionnalités, à l'optimisation des performances et à la capacité de répondre aux divers besoins des clients. En garantissant que les applications peuvent évoluer de manière transparente en fonction des besoins de l'entreprise, les plates no-code comme AppMaster permettent aux organisations de conserver un avantage concurrentiel et de soutenir la croissance tout en minimisant les risques opérationnels et les frais généraux de ressources.