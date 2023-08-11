البرنامج المساعد </ h2>

المكون الإضافي ، في سياق الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، هو وحدة أو مكون برمجي تم تطويره من قبل النظام الأساسي نفسه أو مطوري الطرف الثالث ، وهو مصمم لتوسيع أو تحسين الوظائف الأساسية للنظام الأساسي دون تعديل الكود الأساسي الخاص به. تساعد هذه المكونات الإضافية المستخدمين على بناء حلول مخصصة للغاية لتطبيقاتهم ، من خلال تمكينهم من دمج ميزات أو وظائف محددة في تطبيقاتهم بشكل أكثر كفاءة وأسرع من الترميز اليدوي التقليدي.

تعمل المكونات No-code على تمكين المستخدمين من خلال السماح لهم بالتكامل مع مجموعة واسعة من التقنيات والأنظمة الأساسية والخدمات ، مثل قواعد البيانات وبوابات الدفع والاتصالات والتحليلات وموفري المصادقة ، على سبيل المثال لا الحصر. نظرًا لأن هذه المكونات الإضافية تم إنشاؤها مسبقًا واختبارها بالكامل ، يمكن للمستخدمين الاعتماد على جودتها واستقرارها لتشغيل تطبيقاتهم ، مما يقلل بشكل كبير من احتمالية إدخال أخطاء أو ثغرات أمنية في مشاريعهم.

علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون المكونات no-code أكثر فعالية من حيث التكلفة وفعالية نسبيًا ، حيث يمكن تطويرها مرة واحدة وإعادة استخدامها عبر مشاريع متعددة ، بينما غالبًا ما يتعين إعادة كتابة التعليمات البرمجية المخصصة التقليدية أو تكييفها بشكل كبير لتلائم المتطلبات الفريدة لكل مشروع. يؤدي هذا إلى انخفاض كبير في تكاليف التطوير والوقت ويبسط عملية التطوير الشاملة. من خلال الاستفادة من المكونات الإضافية ، يمكن للمستخدمين غير التقنيين استخدام المكونات المعقدة دون معرفة متعمقة حول التقنيات الأساسية أو التعقيدات الخاصة بالمنصة.

في سياق AppMaster ، قد تتناول المكونات الإضافية جوانب مختلفة من تطوير التطبيقات ، مثل:

الواجهة الخلفية: التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات الخارجية ، وتسهيل الاتصال وتبادل البيانات بين الأنظمة أو الأنظمة الأساسية المختلفة ، وتعزيز الأداء وقابلية التوسع من خلال استخدام التخزين المؤقت ، أو موازنة الحمل ، أو تقنيات التحسين الأخرى.

التكامل مع واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات الخارجية ، وتسهيل الاتصال وتبادل البيانات بين الأنظمة أو الأنظمة الأساسية المختلفة ، وتعزيز الأداء وقابلية التوسع من خلال استخدام التخزين المؤقت ، أو موازنة الحمل ، أو تقنيات التحسين الأخرى. الويب: تحسين الوظائف وقابلية الاستخدام من خلال المكونات المتقدمة وعناصر واجهة المستخدم ، وتنفيذ تخطيطات وأنماط تنقل متطورة ، ودعم التصميم سريع الاستجابة والتوافق عبر الأجهزة.

تحسين الوظائف وقابلية الاستخدام من خلال المكونات المتقدمة وعناصر واجهة المستخدم ، وتنفيذ تخطيطات وأنماط تنقل متطورة ، ودعم التصميم سريع الاستجابة والتوافق عبر الأجهزة. الهاتف المحمول: توسيع القدرات الأصلية لأجهزة iOS و Android ، وتقديم معالجة متقدمة للوسائط المتعددة ، وخدمات قائمة على الموقع ، والتكامل مع المكونات والخدمات الخاصة بالمنصة ، مثل دفع الإشعارات وعمليات الشراء داخل التطبيق.

من الجدير بالذكر أن المكونات no-code يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أمان التطبيق والامتثال. إنها تسمح للمستخدمين بالاستفادة من الوحدات المصممة مسبقًا والتي تم اختبارها في المعركة لميزات الأمان المشتركة مثل المصادقة والتشفير والتحقق من صحة البيانات ، مما يمكنهم من إنشاء ونشر تطبيقات آمنة دون الحاجة إلى أن يصبحوا خبراء في هذه المجالات.

أدت الشعبية المتزايدة للمنصات الخالية من no-code والطلب على المكونات الإضافية إلى إنشاء نظام بيئي نابض بالحياة لمطوري الطرف الثالث والبائعين الذين يقدمون العديد من المكونات الإضافية التي تلبي مختلف الصناعات وحالات الاستخدام والمتطلبات. تطور النظام البيئي للمكونات الإضافية لتوفير وظائف متخصصة لمجالات محددة ووحدات للأغراض العامة يمكن استخدامها عبر مجموعة واسعة من التطبيقات.

على سبيل المثال ، قد يتضمن حل التجارة الإلكترونية النموذجي المبني على منصة AppMaster مكونات إضافية لإدارة كتالوج المنتجات ، ووظيفة عربة التسوق ، ومعالجة الدفع ، وتكامل الشحن ، وميزات مشاركة العملاء مثل روبوتات الدردشة وإدارة برنامج الولاء. تسمح هذه المكونات الإضافية لفريق صغير نسبيًا أو حتى مطورًا واحدًا ببناء وصيانة متجر شامل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أن تكون خبيرًا في جميع مجالات الوظائف المختلفة هذه.

يستثمر AppMaster باستمرار في تحسين وتوسيع نطاق المكونات الإضافية المضمنة ، وكذلك في تعزيز العلاقات مع المطورين والموردين الخارجيين لدعم عملائهم في بناء التطبيقات التي تستفيد من التكنولوجيا المتطورة وتقدم تجارب مستخدم استثنائية. يضمن توفر مثل هذا النظام البيئي الغني والمتنوع من المكونات الإضافية بقاء AppMaster في طليعة حركة no-code ، مما يساعد العملاء على إنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتخصيص وقابلة للتطوير بسهولة وسرعة.