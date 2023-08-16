在no-code开发领域，可扩展性是指应用程序或系统在不牺牲性能、可靠性或功能的情况下处理不断增加的工作负载的能力。可扩展性是软件开发的一个关键方面，因为它不仅决定了应用程序的技术稳健性，而且对资源分配、业务连续性和成本管理具有深远的影响。无代码环境中的可扩展性（例如AppMaster平台上的可扩展性）包含多个维度，包括功能可扩展性、操作可扩展性和业务可扩展性。

功能可扩展性是指no-code平台支持快速、高效且经济高效地开发新应用程序以及增强现有应用程序的能力。例如， AppMaster利用可视化数据建模、业务流程设计和drag-and-drop UI 创建来实现快速应用程序开发，并使软件解决方案能够随着不断变化的业务需求而发展。研究统计表明，与传统编程方法相比，使用AppMaster等no-code开发平台的企业可以缩短高达90%的开发周期，降低60%左右的开发成本。

操作可扩展性解决了应用程序随着使用量增加提供一致性能和可靠性水平的能力。 AppMaster使用 Go (golang) 在后端生成源代码，Go 是一种高性能的编译语言，即使在高流量负载下也能表现出低延迟。此外， AppMaster应用程序可以与任何兼容 Postgresql 的数据库配合使用，众所周知，该数据库支持高水平的并发访问，并通过分区、分片和负载平衡提供水平可扩展性。此外，AppMaster 生成的应用程序是无状态的，并利用容器化，从而增强了部署灵活性、版本控制和运营管理。

高负载用例尤其可以受益于AppMaster的服务器驱动的移动应用程序开发方法。其 Android 和 iOS 上的本机应用程序可以接收 UI、逻辑和 API 密钥更新，而无需向 App Store 或 Play Market 进行新提交。此功能加速了新功能的发布、错误修复和性能改进，并确保用户可以利用这些增强功能而不会遇到停机或用户中断。

业务可扩展性是另一个关键方面，是指no-code平台满足从小企业到大型企业的全方位客户群的能力。 AppMaster通过其分层订阅产品无缝满足不同的客户需求，为需要更好地控制其应用程序和部署策略的客户提供对可执行二进制文件、源代码和本地托管选项的访问。这种可扩展性使客户能够试验和迭代优化他们的应用程序，而不会遇到传统上与传统软件开发和许可模型相关的限制。

AppMaster平台还可以自动生成基本的项目工件，例如服务器endpoint文档、数据库架构迁移脚本和测试套件，从而消除了手动干预的需要，并进一步提高了AppMaster应用程序的可扩展性。应用程序蓝图的每次更改都可以在 30 秒内生成应用程序的更新版本，从而消除了通常与持续软件开发相关的技术债务风险。

可扩展性对于现代软件系统至关重要，因为它使企业能够快速响应不断变化的市场条件、客户期望和技术进步。 AppMaster作为一个no-code开发平台，体现了no-code开发如何通过快速的功能迭代、性能优化以及满足不同客户需求的能力来增强可扩展性。通过确保应用程序可以根据业务需求无缝扩展， AppMaster等no-code平台使组织能够保持竞争优势并维持增长，同时最大限度地降低运营风险和资源开销。