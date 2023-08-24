التوقيع الرقمي بدون رمز

يشير التوقيع الرقمي No-Code إلى طريقة تشفير تُستخدم لإثبات صحة البيانات الرقمية دون الحاجة إلى تقنيات التشفير التقليدية. تُستخدم هذه التوقيعات الرقمية للتحقق من سلامة البيانات وهوية الموقع وضمان عدم الإنكار، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من الاتصالات الآمنة عبر الإنترنت لمختلف التطبيقات، بما في ذلك توقيع المستندات والمعاملات والتعرف الآمن ضمن نطاق no-code منصات no-code مثل AppMaster.

ومع ظهور المنصات no-code في السنوات الأخيرة، أصبحت الحاجة إلى تدابير أمنية قوية، مثل التوقيعات الرقمية، أكثر أهمية. وفقًا لدراسة أجرتها شركة Forrester، من المتوقع أن ينمو سوق منصات التطوير no-code بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 41.5% بين عامي 2020 و2025. ومع اختيار المزيد من المستخدمين لحلول no-code مثل AppMaster لإنشاء الويب، تطبيقات الهاتف المحمول والخلفية، يصبح من الضروري ضمان التبادل الآمن للبيانات ومصادقة المستخدمين دون الاعتماد على عمليات الترميز اليدوية.

في سياق AppMaster ، الذي يقدم خدماته لمجموعة متنوعة من العملاء عبر قطاعات الصناعة، يصبح تنفيذ التوقيعات الرقمية No-Code أمرًا بالغ الأهمية لضمان الاتصال الآمن والفعال بين التطبيقات والمكونات والمستخدمين. يمكن دمج هذه التوقيعات الرقمية بسهولة في النظام الأساسي باستخدام الوحدات والأدوات المتاحة، دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية معقدة أو المشاركة في عمل فني إضافي.

إحدى الفوائد المهمة لاستخدام التوقيعات الرقمية No-Code داخل AppMaster هي المرونة في إنشاء تطبيقات آمنة بسرعة وكفاءة. على سبيل المثال، عندما يضغط العميل على زر "نشر"، يأخذ AppMaster جميع المخططات وينشئ كود المصدر للتطبيقات مع ضمان دمج ميزات الأمان مثل التوقيعات الرقمية بسلاسة. يتم بعد ذلك اختبار ونشر كود المصدر الذي تم إنشاؤه والملفات الثنائية القابلة للتنفيذ، مما يضمن تطبيقًا آمنًا ومستقرًا في غضون دقائق، مما يقلل بشكل كبير من وقت التطوير والتكاليف المرتبطة به.

يتضمن تطبيق التوقيع الرقمي No-Code في AppMaster العديد من خوارزميات وبروتوكولات التشفير، بما في ذلك البنية التحتية للمفتاح العام (PKI)، وخوارزميات التجزئة الآمنة (SHA)، وخوارزمية التوقيع الرقمي (DSA). تضمن تقنيات التوقيع الرقمي هذه الاتصال الآمن بين مكونات التطبيق المختلفة، سواء على مستوى الخادم أو مستوى المستخدم النهائي، مما يضمن صحة وسلامة البيانات المشتركة والمعالجة عبر النظام الأساسي.

على سبيل المثال، يمكن للعميل الذي يستخدم AppMaster لتطوير منصة تجارة إلكترونية آمنة دمج التوقيعات الرقمية No-Code في جوانب مختلفة من تطبيقه، مثل مصادقة المستخدم ومعالجة الطلبات ومعاملات الدفع. يتحقق التوقيع الرقمي من هوية المستخدمين ويضمن التبادل الآمن للبيانات الحساسة، مثل معلومات بطاقة الائتمان والتفاصيل الشخصية، دون الحاجة إلى الترميز اليدوي.

إلى جانب التطبيقات التي تواجه العملاء، تعد التوقيعات الرقمية No-Code حيوية أيضًا للحفاظ على سلامة البيانات والعمليات التجارية داخل منصة AppMaster نفسها. بالنسبة لكل مشروع، يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء وثائق endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات. ويضمن تضمين التوقيعات الرقمية في هذه الجوانب الحاسمة من النظام الأساسي إصدارًا آمنًا وتعديلًا للتطبيقات مع التخلص من مخاطر الديون الفنية.

في الختام، التوقيعات الرقمية No-Code في سياق الأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، تمكن الشركات والمطورين من إنشاء ونشر وصيانة التطبيقات الآمنة دون الحاجة إلى القلق بشأن كتابة تعليمات برمجية معقدة لضمان الأصالة والنزاهة وعدم - إنكار بياناتهم. من خلال الاستفادة من خوارزميات وبروتوكولات التشفير، توفر التوقيعات الرقمية No-Code طريقة موثوقة وفعالة لضمان أمان التطبيقات والبيانات المنقولة داخلها، مما يجعل عملية التطوير في النهاية أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من العملاء والصناعات .