تأهيل الموظف بدون كود

يشير إعداد الموظفين No-Code إلى نهج مبتكر وفعال وفعال من حيث التكلفة لتبسيط عملية الترحيب بالموظفين الجدد في المؤسسة من خلال الاستفادة من الأدوات والأنظمة الأساسية no-code ، مثل AppMaster ، لتصميم وتنفيذ شامل وتفاعلي ومبتكر تطبيقات إعداد قابلة للتخصيص بالكامل دون الحاجة إلى أي معرفة مسبقة بالبرمجة أو الترميز. تعمل هذه العملية على تمكين موظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف وغيرهم من أصحاب المصلحة غير التقنيين من إنشاء التطبيقات المطلوبة وتعديلها ونشرها لدعم الاحتياجات المتنوعة لعملية تأهيل الموظفين وتزويد الموظفين الجدد بتجربة تأهيل جذابة وتفاعلية مع تسريع وقتهم -إلى الإنتاجية.

في عالم تشتد فيه المنافسة على أفضل المواهب ويكون الاحتفاظ بالموظفين أمرًا بالغ الأهمية، تبحث الشركات بشكل متزايد عن طرق لتحسين إجراءات الإعداد الخاصة بها من أجل تعزيز مشاركة الموظفين الجدد ونجاحهم. وفقًا لجمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM)، فإن ما يصل إلى 50٪ من الموظفين الجدد يتركون وظائفهم خلال أول 18 شهرًا من التوظيف. ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث التي أجرتها شركة Glassdoor أن عملية الإعداد القوية والمنظمة بشكل جيد يمكن أن تحسن معدلات الاحتفاظ بالموظفين بنسبة تصل إلى 82% وتعزز الإنتاجية بنسبة تزيد عن 70%.

يعمل برنامج تأهيل الموظفين No-Code على تسخير قوة تقنية no-code ، مما يمكّن المؤسسات من إنشاء تطبيقات مخصصة تناسب متطلبات الإعداد الديناميكية الخاصة بها. يمكن أن يتراوح ذلك من إنشاء جولة افتراضية لمكاتبهم إلى تقديم وحدات تدريبية مخصصة للموظفين في شكل محتوى تعليم إلكتروني واختبارات واستبيانات. علاوة على ذلك، يمكن دمج هذه التطبيقات في أنظمة الأعمال الأخرى، مثل نظام معلومات الموارد البشرية وأنظمة الرواتب وبوابات الوقت والحضور، من أجل مزامنة سجلات الموظفين وبياناتهم من أجل إدارة سلسة.

من خلال استخدام منصة AppMaster ، يمكن للشركات إنشاء تطبيقات تأهيل الموظفين لواجهات متعددة، مثل الأنظمة الأساسية للواجهة الخلفية والويب والمحمول، بمساعدة واجهة drag and drop الخاصة بـ AppMaster ، ومصمم عمليات الأعمال المرئية (BP)، وREST API و endpoints WebSocket Secure (WSS). وهذا يلغي الاعتماد على فرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية أو الخارجية لبناء التطبيقات الداخلية وصيانتها وتحديثها، وبالتالي تقليل تكاليف التطوير ومخاطر النشر وتعقيدات صيانة البرامج بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا على تسريع الوقت الذي يستغرقه إجراء تغييرات على الإنتاج، مما يسمح للمؤسسات بالتحسين المستمر وابتكار عملية الإعداد الخاصة بها استجابة لتوقعات الموظفين المتطورة ومتطلبات العمل.

إحدى المزايا الفريدة لاستخدام AppMaster لحلول No-Code Staff Onboarding هي النهج الذي يعتمد على الخادم في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول. تتيح هذه الميزة للعملاء تحديث أو تعديل واجهة المستخدم (UI)، والمنطق، ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى Apple App Store أو Google Play Store. يتيح ذلك لموظفي الموارد البشرية ومديري التوظيف أن يكونوا مرنين في اتخاذ الإجراءات في الوقت الفعلي لتحسين تجربة الإعداد لموظفيهم الجدد.

الميزة المهمة الأخرى التي تقدمها AppMaster هي التزامها بالتخلص من الديون التقنية. ومن خلال إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما كان هناك تعديل في المخطط، يمكن للمؤسسات أن تطمئن إلى أن تطبيقاتها الداخلية تظل قابلة للتطوير وسريعة الاستجابة ومحدثة بأحدث التطورات التكنولوجية. يدعم AppMaster أيضًا التكامل مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL، مما يضمن تخزين البيانات وإدارتها بشكل موثوق.

يمثل برنامج تأهيل الموظفين No-Code ثوريًا لتحسين تجربة التوظيف الجديدة وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالموظفين. من خلال الاستفادة من منصة AppMaster ، يمكن للشركات من جميع الأحجام إنشاء تطبيقات تأهيل مخصصة وتفاعلية وقابلة للتطوير دون أي خبرة برمجية، مما يتيح عملية تأهيل أسرع وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للقوى العاملة لديها. مع التحسينات المستمرة في التكنولوجيا no-code ، فإن إمكانات تأهيل الموظفين No-Code تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الإعداد، حيث يمكن للمؤسسات الآن تسخير قوة هذه التكنولوجيا لمعالجة العديد من التحديات المتعلقة بالموارد البشرية والتحديات الإدارية والتشغيلية، مما يعزز الإنتاجية الإجمالية، مرونة الأعمال، ورضا الموظفين.