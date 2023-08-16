DevOps ، مصطلح مشتق من اندماج "التطوير" و "العمليات" ، هو ممارسة فعالة لتطوير البرمجيات تجمع بين الفرق المسؤولة عن تطوير التطبيقات وتشغيلها وصيانتها لتقديم برامج عالية الجودة بشكل تعاوني ضمن إطار زمني مخفض. في العصر المعاصر للتطوير no-code ، أصبحت منهجيات DevOps لا غنى عنها للمؤسسات التي تسعى إلى تبسيط العمليات وأتمتة تدفقات العمل ، مما يسمح لها بمواكبة المتطلبات المتغيرة بسرعة وظروف السوق.

في سياق الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster ، يمكن فهم DevOps على أنها مجموعة من المبادئ والممارسات والأدوات التي تتيح التكامل والتعاون السلس بين مكونات التطبيق وأصحاب المصلحة والعمليات طوال دورة حياة تطوير التطبيق. يشمل هذا النهج جوانب أساسية مثل إدارة كود المصدر ، والتكامل المستمر والتسليم (CI / CD) ، والاختبار الآلي ، والنشر ، والمراقبة ، وجمع التعليقات ، مما يضمن أن التطبيقات التي يتم تطويرها مستقرة ، وقابلة للتطوير ، وآمنة ، ويمكن أن تلبي احتياجات مطالب المستخدمين النهائيين.

يوفر تكامل DevOps مع منصات التطوير no-code مثل AppMaster العديد من المزايا ، بما في ذلك تسريع تسليم التطبيقات ، وتقليل الوقت المستغرق في السوق ، وتحسين جودة التطبيقات ، وتحسين التعاون بين الفريق. من خلال الجمع بين قوة التطوير no-code مع مبادئ DevOps ، يمكن للمؤسسات أن تقلل بشكل كبير من التعقيد والجهد اللازمين لتطوير التطبيقات ، وتمكين حتى المستخدمين غير التقنيين من المساهمة في العملية واستخلاص قيمة من مشاريع البرامج الخاصة بهم.

علاوة على ذلك ، فإن اعتماد نهج DevOps داخل نظام no-code مثل AppMaster يساعد في إنشاء ثقافة المسؤولية المشتركة والمساءلة بين أصحاب المصلحة في التطبيق ، وتعزيز التواصل الأفضل والاستجابة الأسرع لاحتياجات الأعمال المتطورة. من خلال أتمتة المهام المتكررة واليدوية ودمجها في خط أنابيب التسليم المستمر ، تتيح هذه المنصات للمطورين والمختبرين ومتخصصي العمليات وغيرهم من أصحاب المصلحة التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة ، مثل حل المشكلات والابتكار والتسليم إلى توقعات العملاء.

يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لـ DevOps في تنفيذ خطوط أنابيب CI / CD ، والتي تعمل على أتمتة عملية تكامل الشفرة واختبارها ونشرها. في سياق AppMaster ، تتيح خطوط أنابيب CI / CD التسليم المستمر ونشر التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول عبر بيئات مختلفة ، عند الحاجة. مع كل تغيير أو تعديل في مخططات التطبيق ، ينشئ AppMaster تطبيقات من البداية للتخلص من أي دين تقني ، مما يضمن تحديث تطبيقاتك دائمًا.

يعد الاختبار الآلي عنصرًا مهمًا آخر في DevOps في الأنظمة البيئية للنظام no-code. تتجاوز قدرات AppMaster إنشاء التعليمات البرمجية المصدر للتطبيقات ؛ كما تقوم بإجراء اختبارات آلية عليها ، مما يضمن أعلى معايير الجودة. تساعد هذه العملية في تحديد مشكلات الوظائف والأداء والأمان في وقت مبكر من عملية التطوير ، مما يقلل الوقت والجهد اللازمين لتصحيح الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في مراحل لاحقة ، مع تقليل مخاطر الفشل في بيئات الإنتاج.

علاوة على ذلك ، يؤدي استخدام ممارسات DevOps على AppMaster إلى تسهيل المراقبة في الوقت الفعلي وتسجيل مقاييس النظام ، مما يوفر رؤى حول أداء التطبيق وسلوك المستخدم والمتغيرات الأساسية الأخرى. تستخدم المنصة مجموعة متنوعة من أدوات جمع البيانات وتحليلها وتصورها لتقديم معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ يمكن استخدامها لتحديد الاختناقات المحتملة ومجالات التحسين ، وتعزيز الكفاءة الكلية لعملية التطوير.

من الأمثلة الممتازة على كيفية الاستفادة من DevOps في بيئة AppMaster no-code هو العملية المبسطة لتحديث تطبيقات الهاتف المحمول. باستخدام نهج يعتمد على الخادم ، يتيح AppMaster للعملاء تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات لتطبيقاتهم المحمولة دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store و Google Play ، مما يقلل من المهل الزمنية ويحسن تجربة المستخدم الإجمالية.

يمثل اعتماد ممارسات DevOps ضمن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster نقلة نوعية كبيرة في مشهد تطوير البرمجيات ، وتحويل الأساليب التقليدية المنعزلة إلى عمليات تعاونية ومتكاملة ورشيقة. من خلال الاستفادة من قوة الأتمتة والتوصيل المستمر والمراقبة في الوقت الفعلي ، يتيح AppMaster لمستخدميه تطوير ونشر وصيانة تطبيقات الويب والجوال والخلفية الحديثة المصممة خصيصًا لمتطلبات أعمالهم الفريدة مع الالتزام بأفضل الممارسات الصناعية. والمعايير.