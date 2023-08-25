نظام التذاكر بدون رمز

يعد نظام التذاكر No-Code أحد الحلول البرمجية المتطورة لإنشاء وإدارة تذاكر الدعم وتتبع الحوادث وأنظمة خدمة العملاء دون الحاجة إلى أي معرفة بلغات البرمجة أو مبادئ الترميز. أصبحت هذه التقنية المبتكرة ممكنة بفضل التقدم السريع في منصات تطوير التطبيقات no-code مثل AppMaster ، والتي غيرت الطريقة التي يقوم بها المستخدمون غير التقنيين والشركات بإنشاء تطبيقات برمجية لحل المشكلات المعقدة وتبسيط العمليات.

في سياق المنصات no-code ، تم تصميم نظام التذاكر No-Code لتسهيل إنشاء وصيانة تطبيقات التذاكر، مما يسمح للمستخدمين بتحديد سير العمل الفريد وقواعد العمل وهياكل البيانات بشكل مرئي، دون الحاجة إلى كتابة أي أسطر من الكود. ومن خلال الاستفادة من الأدوات القوية no-code والواجهات المرئية، يمكن للمستخدمين إنشاء أنظمة تذاكر متطورة يمكنها التكامل مع الأنظمة الحالية، وتوفير تقارير وتحليلات شاملة، وتقديم تجارب سلسة للمستخدمين النهائيين عبر قنوات مختلفة، مثل تطبيقات الويب والهاتف المحمول.

غالبًا ما تتطلب أنظمة التذاكر التقليدية استثمارًا كبيرًا في موارد تطوير البرمجيات والمطورين الخبراء لتصميم هذه الأنظمة وتطويرها وصيانتها، مما يمثل عائقًا صعبًا أمام دخول العديد من المؤسسات. ومع ذلك، يصبح نظام التذاكر No-Code متاحًا لقاعدة مستخدمين أوسع، بما في ذلك المطورين المواطنين ومحللي الأعمال ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات. كما أن النهج no-code يقلل بشكل كبير من الوقت والتكلفة المرتبطة بتطوير نظام إصدار التذاكر ونشره، حيث تظهر بعض الدراسات دورات تطوير أسرع بما يصل إلى 10 مرات وتكاليف أقل بما يصل إلى 3 مرات مقارنة بالطرق التقليدية.

تتيح منصة AppMaster no-code إنشاء أنظمة قوية لإدارة التذاكر من خلال ميزات مثل نمذجة البيانات المرئية لمخطط قاعدة البيانات، وتصميم عمليات الأعمال من خلال مصمم BP، وإنشاء واجهة المستخدم على الويب والهاتف المحمول باستخدام منشئي drag-and-drop ، وREST API وتوليد endpoint WSS وإمكانيات النشر السحابي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات باستخدام أطر عمل ولغات برمجة شائعة وحديثة، مثل Go (golang) للواجهة الخلفية، وVue3 للويب، وKotlin و SwiftUI لمنصات الأجهزة المحمولة، مما يضمن التوافق والتكامل السلس مع الأنظمة وقواعد البيانات الحالية.

باستخدام نظام التذاكر No-Code ، يمكن للمؤسسات تصميم مسارات عمل مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتها الخاصة. يمكن أن تتضمن مسارات العمل هذه ميزات مثل تعيين التذاكر تلقائيًا لأعضاء الفريق المعنيين، وقواعد تحديد الأولويات، وعمليات التصعيد، والإشعارات، والقدرة على معالجة مستويات مختلفة من التعقيد فيما يتعلق بحل التذاكر. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تعديل هذه الأنظمة وتحسينها بسهولة استجابة للمتطلبات المتغيرة، أو متطلبات السوق، أو تعليقات المستخدمين، وذلك بفضل قدرة AppMaster على إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر، والتخلص من الديون التقنية.

أحد الجوانب الأكثر أهمية لإدارة نظام التذاكر No-Code هو القدرة على تحليل الأداء وتتبعه. تضمن منصة AppMaster توفر إمكانات إعداد التقارير والتحليلات الشاملة للمستخدمين، مما يوفر رؤى حول مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة، مثل متوسط ​​وقت الاستجابة ووقت الحل وتقييمات رضا المستخدم والمزيد. يمكن استخدام هذه المعلومات لدفع مبادرات التحسين المستمر وتحسين الكفاءة والفعالية الشاملة لعملية إدارة التذاكر.

تعد قابلية التوسع مصدر قلق بالغ الأهمية آخر في سياق نظام إصدار التذاكر No-Code ، خاصة بالنسبة لحالات الاستخدام على مستوى المؤسسة والأحمال العالية. تعالج منصة AppMaster هذه المشكلة من خلال إنشاء تطبيقات خلفية مجمعة عديمة الحالة باستخدام Go، مما يضمن مستوى مذهلاً من قابلية التوسع والأداء لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة على حدٍ سواء. علاوة على ذلك، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمخزن أساسي للبيانات، مما يوفر إمكانات قوية وموثوقة لمعالجة البيانات وإدارتها.

بشكل عام، يوفر نظام التذاكر No-Code تحويليًا وتمكينيًا لإنشاء وصيانة وتحسين تطبيقات إدارة الدعم والخدمات للمؤسسات في مختلف الصناعات. من خلال الاستفادة من قوة الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يمكن تطوير هذه الأنظمة ونشرها بسرعة بواسطة المستخدمين، حتى أولئك الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة، بطريقة فعالة من حيث التكلفة وفعالة. وفي نهاية المطاف، سيلعب اعتماد أنظمة إصدار التذاكر No-Code دورًا حاسمًا في دفع التحول الرقمي عبر الشركات وتمكين تجارب خدمة العملاء المتميزة في المشهد الرقمي الحديث.