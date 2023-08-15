ذكاء الأعمال (BI) هو مصطلح شامل يشمل التقنيات والمنهجيات والأطر والأدوات المستخدمة لجمع البيانات الأولية وإدارتها وتحليلها وتقديمها في رؤى ذات مغزى لعمليات صنع القرار. الهدف الأساسي من ذكاء الأعمال هو تحسين أداء الأعمال من خلال تمكين أصحاب المصلحة بمعلومات مناسبة وموثوقة وذات صلة لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات. في سياق الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، يعد BI أمرًا بالغ الأهمية في تبسيط معالجة البيانات والتصور والتحليلات للمستخدمين غير التقنيين ، مما يؤدي في النهاية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على عملية صنع القرار عبر المؤسسة.

أظهرت الأبحاث والإحصاءات قيمة ذكاء الأعمال للشركات من جميع الأحجام. وفقًا لاستطلاع Gartner لعام 2021 ، تستثمر حوالي 84٪ من المؤسسات في ذكاء الأعمال وتحليلات البيانات ، مما أدى إلى حجم سوق عالمي يزيد عن 20 مليار دولار. هذا النمو في الطلب مدفوع بالحاجة المتزايدة لاتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وزيادة تعقيد البيانات حيث تواجه المؤسسات تحديات البيانات الضخمة وبحيرات البيانات وإنترنت الأشياء (IoT).

تم تصميم أدوات وأطر عمل ذكاء الأعمال لتحليل البيانات من مصادر مختلفة وتحويلها إلى تنسيقات قابلة للاستهلاك بسهولة ، مثل لوحات المعلومات والتقارير والمخططات. توفر هذه الأدوات استخراج البيانات والمعالجة التحليلية عبر الإنترنت (OLAP) والتحليلات التنبؤية وتحليلات الخدمة الذاتية وقدرات إعداد التقارير. إنها تسهل عملية استخراج البيانات وتنظيفها وتحويلها وتحميلها من مصادر مختلفة إلى مستودعات البيانات أو مجموعات البيانات لمزيد من التحليل والعرض.

في سياق no-code ، تلعب أدوات ذكاء الأعمال دورًا حيويًا في تمكين المستخدمين غير التقنيين من الاستفادة من قوة تحليلات البيانات دون الحاجة إلى مهارات البرمجة. توفر الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster واجهة مرئية لتصميم وتطوير ونشر التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول. يلبي النظام الأساسي المستخدمين الذين لديهم خلفية تقنية قليلة أو معدومة من خلال تقديم وظائف drag-and-drop لإنشاء نماذج البيانات وتصميم مكونات واجهة المستخدم وتحديد العمليات التجارية.

يدعم AppMaster أيضًا دمج أدوات BI وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية ، مما يمنح المستخدمين وصولاً سلسًا إلى حلول التحليلات وتصور البيانات. يمكّن هذا التكامل الشركات من استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ من بياناتها واتخاذ قرارات مستنيرة ودفع الابتكار. تتوافق التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster أيضًا مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql ، مما يضمن التوافق وقابلية التوسع مع البنية التحتية للبيانات الحالية. هذا التنوع يمكّن الشركات من الحفاظ على استثماراتها في حلول ذكاء الأعمال والاستفادة من أحدث الأدوات لتلبية متطلبات الأعمال المتغيرة.

تتمثل إحدى المزايا المهمة لـ BI في سياق عدم وجود رمز في التطوير السريع ونشر تطبيقات التحليلات. باستخدام نهج AppMaster القائم على المخطط وإمكانيات إنشاء الكود التلقائي للخلفية وتطبيقات الويب والهاتف المحمول ، يمكن إنشاء حلول قائمة على البيانات ونشرها في غضون دقائق ، دون المساومة على معايير الجودة أو الأداء أو الأمان. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح النهج الذي يعتمد على الخادم بإجراء تحديثات سريعة لواجهة مستخدم التطبيق ومنطقه دون إعادة تقديمه إلى متاجر التطبيقات ، مما يؤدي إلى تسريع دورة حياة التطوير بشكل كبير.

ذكاء الأعمال أمر بالغ الأهمية في بيئات الأعمال الحديثة ، حيث يعتمد صانعو القرار على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب وذات صلة لدفع الإستراتيجية والابتكار. تعمل الأنظمة الأساسية No-code مثل AppMaster على تسهيل تكامل وتنفيذ حلول BI للمستخدمين من جميع المستويات التقنية ، وإزالة الحواجز أمام الدخول وإضفاء الطابع الديمقراطي على قوة تحليلات البيانات. من خلال تضخيم قدرات أدوات ذكاء الأعمال في سياق no-code ، يمكن للشركات اتخاذ قرارات أكثر استنارة ، وتعزيز الأداء التنظيمي ، والحفاظ على ميزة تنافسية في عالم اليوم المتمركز حول البيانات.