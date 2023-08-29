عناوين منخفضة الكود

تشير العناوين Low-code ، في سياق تطوير البرمجيات، إلى المناصب والأدوار التي تتضمن تصميم وتنفيذ وصيانة التطبيقات التي تستخدم منصات تطوير low-code. تهدف هذه الأنظمة الأساسية إلى تسريع عملية تطوير التطبيقات وتبسيطها من خلال توفير أدوات مرئية drag-and-drop لإنشاء مخطط قاعدة البيانات وتصميم واجهات المستخدم (UI) وبناء منطق أو عمليات الأعمال باستخدام الحد الأدنى من البرمجة التقليدية أو عدم وجودها على الإطلاق. تعد العناوين Low-code عنصرًا أساسيًا في صناعة البرمجيات سريعة التوسع، حيث إنها تلبي الطلب المتزايد على منهجيات تطوير أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن تمثل منصات تطوير التطبيقات low-code أكثر من 65% من إجمالي أنشطة تطوير التطبيقات بحلول عام 2024. ويؤثر ظهور المنصات low-code بشكل مباشر على انتشار العناوين low-code ، حيث تتكيف الشركات مع الحاجة إلى متخصصون متخصصون في استخدام هذه الأدوات لتطوير البرمجيات. تتضمن بعض العناوين الشائعة low-code Low-code ، ومهندس التطبيقات Low-code ، ومحلل الأعمال Low-code ، ومسؤول النظام الأساسي Low-code.

يتحمل مطورو Low-code مسؤولية استخدام منصات تطوير low-code لتصميم التطبيقات التي تلبي احتياجات العمل المحددة وتطويرها وصيانتها. يستفيد هؤلاء المحترفون من الميزات المرئية وميزات drag-and-drop التي توفرها الأنظمة الأساسية لإنشاء مكونات برمجية متنوعة، مثل نماذج البيانات وعناصر واجهة المستخدم وواجهات برمجة التطبيقات والعمليات التجارية، دون كتابة أسطر طويلة من التعليمات البرمجية. ومن خلال الفهم القوي لبنية التطبيقات، يمكنهم إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وآمنة وعالية الأداء في جزء صغير من الوقت الذي تستغرقه طرق البرمجة التقليدية.

يلعب مهندسو التطبيقات Low-code دورًا حاسمًا في تصميم هيكل التطبيق الشامل، وتحديد المتطلبات الفنية، والتأكد من إنشاء التطبيق باستخدام أفضل الممارسات التي تحددها منصة التطوير low-code. إنهم يمتلكون معرفة واسعة بمنصات متعددة ويتخذون قرارات مستنيرة بشأن الأدوات الأكثر ملاءمة للمشروع المطروح. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل مهندسو التطبيقات low-code مسؤولية تطوير وتنفيذ خطط الترحيل عند نقل التطبيقات من نظام أساسي إلى آخر.

يعمل محللو الأعمال Low-code كجسر بين فرق العمل وتكنولوجيا المعلومات، مما يسهل التواصل والتعاون الضروري للتطوير الناجح للتطبيقات. إنهم ماهرون في ترجمة متطلبات العمل المعقدة إلى مواصفات فنية يمكن لفريق التطوير فهمها بسهولة. يعد محللو الأعمال Low-code أيضًا أمرًا حيويًا في تحسين العمليات التجارية، والاستفادة من منصات التطوير low-code لتكرار التطبيقات الحالية وتحسينها لتحقيق الأهداف التنظيمية بشكل أفضل.

يقوم مسؤولو النظام الأساسي Low-code بإدارة العمليات اليومية لمنصة التطوير low-code ، مما يضمن وظيفتها المناسبة وإتاحتها للمطورين. إنهم مسؤولون عن التثبيت والتكوين والصيانة ومراقبة الأداء للنظام الأساسي، ويعملون كنقطة اتصال أساسية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل أي مشكلات فنية. بالإضافة إلى ذلك، فهم يلعبون دورًا حاسمًا في تنفيذ الإجراءات الأمنية، وإدارة ضوابط الوصول، وضمان الالتزام الصارم بالسياسات التنظيمية وأفضل ممارسات الصناعة.

يعد AppMaster أحد هذه الأنظمة الأساسية التي no-code والتي تتيح التطوير السريع لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يمكن لمستخدمي AppMaster إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، ومنطق الأعمال (نسميه عمليات الأعمال) عبر مصمم BP المرئي، وREST API ونقاط نهاية WSS، وتصميم مكونات واجهة المستخدم باستخدام drag-and-drop ، وتنفيذ منطق الأعمال لكل مكون في مصمم الويب BP. من خلال تجميع وإنشاء التعليمات البرمجية المصدرية للتطبيقات للواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يسمح AppMaster بأوقات تطوير أسرع بشكل ملحوظ وخفض التكاليف عبر مختلف الصناعات وأحجام الأعمال.

يقوم AppMaster تلقائيًا بإنشاء الوثائق والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، والتخلص من الديون الفنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر مع كل تغيير في متطلبات المخطط. علاوة على ذلك، يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قواعد بيانات متوافقة مع Postgresql، مما يجعلها متعددة الاستخدامات إلى حد كبير. تُظهر تطبيقات الواجهة الخلفية للمنصة، التي تم إنشاؤها باستخدام Go (golang)، قابلية توسع استثنائية لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وذات التحميل العالي.

تُعد العناوين Low-code أحد الأصول التي لا تقدر بثمن لفرق تطوير البرامج الحديثة، حيث إنها تستفيد من منصات التطوير low-code مثل AppMaster لتسريع عملية تطوير التطبيقات وتبسيطها. مع استمرار نمو الطلب على تطوير التطبيقات low-code ، تتزايد أيضًا أهمية العناوين ذات low-code في صناعة البرمجيات.