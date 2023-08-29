Названия Low-code в контексте разработки программного обеспечения относятся к должностям и ролям, которые связаны с проектированием, внедрением и обслуживанием приложений с использованием платформ разработки low-code. Эти платформы призваны ускорить и упростить процесс разработки приложений, предоставляя визуальные инструменты drag-and-drop для создания схемы базы данных, проектирования пользовательских интерфейсов (UI) и построения бизнес-логики или процессов с минимальным использованием традиционного программирования или без него. Игры Low-code являются важным компонентом в быстро развивающейся индустрии программного обеспечения, поскольку они удовлетворяют растущий спрос на более эффективные и экономичные методологии разработки.

По данным Gartner, к 2024 году на платформы разработки приложений low-code low-code приходиться более 65% всей деятельности по разработке приложений low-code профессионалы, специализирующиеся на использовании этих инструментов для разработки программного обеспечения. Некоторые распространенные должности low-code включают «Разработчик Low-code, «Архитектор приложений Low-code », «Бизнес Low-code » и «Администратор платформы Low-code ».

Разработчики Low-code отвечают за использование платформ разработки low-code для проектирования, разработки и поддержки приложений, отвечающих конкретным бизнес-потребностям. Эти профессионалы используют визуальные функции drag-and-drop, предоставляемые платформами, для создания различных программных компонентов, таких как модели данных, элементы пользовательского интерфейса, API-интерфейсы и бизнес-процессы, без написания обширных строк кода. Обладая глубоким пониманием архитектуры приложений, они создают масштабируемые, безопасные и высокопроизводительные приложения за долю времени, которое требуется при использовании традиционных методов программирования.

Архитекторы приложений Low-code играют решающую роль в разработке общей структуры приложения, определении технических требований и обеспечении того, чтобы приложение было создано с использованием лучших практик, предписанных платформой разработки low-code. Они обладают обширными знаниями о различных платформах и принимают обоснованные решения относительно наиболее подходящих инструментов для текущего проекта. Кроме того, архитекторы приложений low-code отвечают за разработку и реализацию планов миграции при перемещении приложений с одной платформы на другую.

Бизнес Low-code служат мостом между бизнес- и ИТ-командами, облегчая общение и сотрудничество, необходимые для успешной разработки приложений. Они умеют переводить сложные бизнес-требования в технические спецификации, понятные команде разработчиков. Бизнес Low-code также жизненно важны для оптимизации бизнес-процессов, используя платформы разработки low-code для итерации и улучшения существующих приложений для лучшего достижения организационных целей.

Администраторы платформы Low-code управляют повседневной работой платформы разработки low-code, обеспечивая ее правильное функционирование и доступность для разработчиков. Они несут ответственность за установку, настройку, обслуживание и мониторинг производительности платформы, выступая в качестве основного контактного лица для устранения неполадок и решения любых технических проблем. Кроме того, они играют решающую роль во внедрении мер безопасности, управлении контролем доступа и обеспечении строгого соблюдения политик организации и лучших отраслевых практик.

AppMaster — одна из таких платформ no-code, которая позволяет быстро разрабатывать серверные, веб- и мобильные приложения. Пользователи AppMaster могут визуально создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (мы называем бизнес-процессы) с помощью визуального конструктора BP, REST API и конечных точек WSS, проектировать компоненты пользовательского интерфейса с помощью drag-and-drop и реализовывать бизнес-логику для каждого компонента в Веб-дизайнер БП. Компилируя и генерируя исходный код приложений для серверных, веб- и мобильных приложений, AppMaster позволяет значительно сократить время разработки и снизить затраты в различных отраслях и размерах бизнеса.

AppMaster автоматически генерирует документацию, сценарии миграции схемы базы данных и устраняет техническую задолженность, создавая приложения с нуля при каждом изменении требований к чертежам. Более того, приложения AppMaster могут работать с любыми базами данных, совместимыми с Postgresql, что делает их очень универсальными. Серверные приложения платформы, созданные с помощью Go (golang), демонстрируют исключительную масштабируемость для корпоративных сценариев и случаев использования с высокой нагрузкой.

Заголовки Low-code являются бесценным активом для современных команд разработчиков программного обеспечения, поскольку они используют платформы разработки low-code такие как AppMaster, для ускорения и оптимизации процесса разработки приложений. Поскольку спрос на разработку приложений low-code продолжает расти, растет и значение игр с low-code в индустрии программного обеспечения.