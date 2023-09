Tiêu đề mã thấp

Tiêu đề Low-code, trong bối cảnh phát triển phần mềm, đề cập đến các vị trí và vai trò liên quan đến việc thiết kế, triển khai và bảo trì các ứng dụng sử dụng nền tảng phát triển low-code. Các nền tảng này nhằm mục đích tăng tốc và đơn giản hóa quy trình phát triển ứng dụng bằng cách cung cấp các công cụ trực quan, drag-and-drop để tạo lược đồ cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện người dùng (UI) và xây dựng logic hoặc quy trình kinh doanh với mức tối thiểu hoặc không cần lập trình truyền thống. Tiêu đề Low-code là một thành phần thiết yếu trong ngành công nghiệp phần mềm đang phát triển nhanh chóng, vì chúng giải quyết nhu cầu ngày càng tăng về các phương pháp phát triển hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.

Theo Gartner, các nền tảng phát triển ứng dụng low-code dự kiến ​​sẽ chiếm hơn 65% tổng số hoạt động phát triển ứng dụng vào năm 2024. Sự gia tăng của nền tảng low-code tác động trực tiếp đến sự phổ biến của các tựa game low-code, khi các doanh nghiệp thích nghi với nhu cầu các chuyên gia chuyên sử dụng các công cụ này để phát triển phần mềm. Một số chức danh low-code phổ biến bao gồm Nhà phát triển Low-code, Kiến trúc sư ứng dụng Low-code, Nhà phân tích kinh doanh Low-code và Quản trị viên nền tảng Low-code.

Nhà phát triển Low-code có trách nhiệm sử dụng các nền tảng phát triển low-code để thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng đáp ứng các nhu cầu kinh doanh cụ thể. Các chuyên gia này tận dụng các tính năng trực quan, drag-and-drop do nền tảng cung cấp để tạo ra các thành phần phần mềm khác nhau, chẳng hạn như mô hình dữ liệu, thành phần giao diện người dùng, API và quy trình kinh doanh mà không cần viết nhiều dòng mã. Với sự hiểu biết sâu sắc về kiến ​​trúc ứng dụng, họ tạo ra các ứng dụng có khả năng mở rộng, an toàn và hiệu suất cao trong một khoảng thời gian ngắn so với các phương pháp lập trình truyền thống.

Kiến trúc sư ứng dụng Low-code đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế cấu trúc ứng dụng tổng thể, xác định các yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo rằng ứng dụng được xây dựng bằng cách sử dụng các phương pháp hay nhất do nền tảng phát triển low-code định. Họ có kiến ​​thức sâu rộng về nhiều nền tảng và đưa ra quyết định sáng suốt về các công cụ phù hợp nhất cho dự án trong tay. Ngoài ra, Kiến trúc sư ứng dụng low-code chịu trách nhiệm phát triển và triển khai các kế hoạch di chuyển khi di chuyển ứng dụng từ nền tảng này sang nền tảng khác.

Các nhà phân tích kinh doanh Low-code đóng vai trò là cầu nối giữa nhóm kinh doanh và CNTT, tạo điều kiện giao tiếp và cộng tác cần thiết để phát triển ứng dụng thành công. Họ có kỹ năng chuyển các yêu cầu kinh doanh phức tạp thành các thông số kỹ thuật mà nhóm phát triển có thể dễ dàng hiểu được. Các nhà phân tích kinh doanh Low-code cũng rất quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình kinh doanh, tận dụng các nền tảng phát triển low-code để lặp lại và cải thiện các ứng dụng hiện có nhằm hoàn thành tốt hơn các mục tiêu của tổ chức.

Quản trị viên nền tảng Low-code quản lý các hoạt động hàng ngày của nền tảng phát triển low-code, đảm bảo chức năng phù hợp và tính khả dụng của nó cho các nhà phát triển. Họ chịu trách nhiệm cài đặt, cấu hình, bảo trì và giám sát hiệu suất của nền tảng, đóng vai trò là đầu mối liên hệ chính để khắc phục sự cố và giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật. Ngoài ra, họ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các biện pháp bảo mật, quản lý kiểm soát truy cập và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách của tổ chức và các phương pháp hay nhất trong ngành.

AppMaster là một trong những nền tảng no-code cho phép phát triển nhanh chóng các ứng dụng phụ trợ, web và di động. Người dùng AppMaster có thể tạo trực quan các mô hình dữ liệu (lược đồ cơ sở dữ liệu), logic nghiệp vụ (chúng tôi gọi là Quy trình nghiệp vụ) thông qua Trình thiết kế BP trực quan, API REST và Điểm cuối WSS, thiết kế các thành phần giao diện người dùng bằng cách sử dụng drag-and-drop và triển khai logic nghiệp vụ cho từng thành phần trong Nhà thiết kế web BP. Bằng cách biên dịch và tạo mã nguồn của ứng dụng cho các ứng dụng phụ trợ, web và di động, AppMaster cho phép thời gian phát triển nhanh hơn đáng kể và giảm chi phí trong nhiều ngành và quy mô doanh nghiệp khác nhau.

AppMaster tự động tạo tài liệu, tập lệnh di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu và loại bỏ nợ kỹ thuật bằng cách tạo ứng dụng từ đầu với mỗi thay đổi trong yêu cầu bản thiết kế. Hơn nữa, các ứng dụng AppMaster có thể hoạt động với mọi cơ sở dữ liệu tương thích với Postgresql, khiến chúng trở nên rất linh hoạt. Các ứng dụng phụ trợ của nền tảng, được tạo bằng Go (golang), thể hiện khả năng mở rộng vượt trội cho các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và tải trọng cao.

Tiêu đề Low-code là tài sản vô giá đối với các nhóm phát triển phần mềm hiện đại, vì họ tận dụng các nền tảng phát triển low-code như AppMaster để đẩy nhanh và hợp lý hóa quy trình phát triển ứng dụng. Khi nhu cầu phát triển ứng dụng low-code tiếp tục tăng thì tầm quan trọng của các tiêu đề low-code trong ngành phần mềm cũng tăng theo.