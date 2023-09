Low-code titels verwijzen in de context van softwareontwikkeling naar posities en rollen die betrekking hebben op het ontwerp, de implementatie en het onderhoud van applicaties die gebruikmaken van low-code ontwikkelplatforms. Deze platforms zijn bedoeld om het applicatieontwikkelingsproces te versnellen en te vereenvoudigen door visuele drag-and-drop tools te bieden voor het creëren van een databaseschema, het ontwerpen van gebruikersinterfaces (UI) en het bouwen van bedrijfslogica of -processen met minimale of geen traditionele programmering. Low-code titels zijn een essentieel onderdeel in de snelgroeiende software-industrie, omdat ze tegemoetkomen aan de toenemende vraag naar efficiëntere en kosteneffectievere ontwikkelingsmethodologieën.

Volgens Gartner zullen low-code applicatie-ontwikkelplatforms in 2024 naar verwachting ruim 65% van alle applicatie-ontwikkelingsactiviteiten voor hun rekening nemen. De opkomst van low-code platforms heeft directe gevolgen voor de proliferatie van low-code titels, omdat bedrijven zich aanpassen aan de behoefte aan professionals gespecialiseerd in het gebruik van deze tools voor softwareontwikkeling. Enkele veel voorkomende low-code titels zijn Low-code Developer, Low-code Application Architect, Low-code Business Analyst en Low-code Platform Administrator.

Low-code ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het inzetten van low-code ontwikkelplatforms voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van applicaties die aan specifieke zakelijke behoeften voldoen. Deze professionals maken gebruik van de visuele drag-and-drop functies van de platforms om verschillende softwarecomponenten te creëren, zoals datamodellen, UI-elementen, API's en bedrijfsprocessen, zonder uitgebreide coderegels te schrijven. Met een sterk begrip van applicatiearchitectuur creëren ze schaalbare, veilige en krachtige applicaties in een fractie van de tijd die het kost met traditionele programmeermethoden.

Low-code applicatiearchitecten spelen een cruciale rol bij het ontwerpen van de algehele applicatiestructuur, het definiëren van de technische vereisten en het garanderen dat de applicatie wordt gebouwd met behulp van de best practices die worden voorgeschreven door het low-code ontwikkelplatform. Ze beschikken over uitgebreide kennis van meerdere platforms en nemen weloverwogen beslissingen over de meest geschikte tools voor het betreffende project. Daarnaast zijn low-code Application Architects verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van migratieplannen bij het verplaatsen van applicaties van het ene platform naar het andere.

Low-code Business Analysts fungeren als brug tussen de business- en IT-teams en faciliteren de communicatie en samenwerking die nodig zijn voor de succesvolle ontwikkeling van applicaties. Ze zijn bedreven in het vertalen van complexe zakelijke vereisten naar technische specificaties die gemakkelijk kunnen worden begrepen door het ontwikkelingsteam. Low-code bedrijfsanalisten zijn ook van cruciaal belang bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, waarbij ze gebruik maken van low-code ontwikkelingsplatforms om bestaande applicaties te herhalen en te verbeteren om de organisatiedoelstellingen beter te vervullen.

Low-code platformbeheerders beheren de dagelijkse activiteiten van het low-code ontwikkelplatform en garanderen de goede werking en beschikbaarheid ervan voor ontwikkelaars. Zij zijn verantwoordelijk voor de installatie, configuratie, onderhoud en prestatiemonitoring van het platform en fungeren als primair aanspreekpunt voor het oplossen van problemen en het oplossen van eventuele technische problemen. Bovendien spelen ze een cruciale rol bij het implementeren van beveiligingsmaatregelen, het beheren van toegangscontroles en het garanderen van strikte naleving van het organisatiebeleid en de beste praktijken in de sector.

AppMaster is zo'n no-code -platform dat de snelle ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties mogelijk maakt. AppMaster gebruikers kunnen visueel datamodellen (databaseschema) en bedrijfslogica (we noemen dit bedrijfsprocessen) maken via visuele BP Designer, REST API en WSS Endpoints, UI-componenten ontwerpen met behulp van drag-and-drop, en bedrijfslogica voor elk onderdeel in de WebBP-ontwerper. Door de broncode van applicaties voor backend-, web- en mobiele applicaties te compileren en te genereren, zorgt AppMaster voor aanzienlijk snellere ontwikkelingstijden en lagere kosten in verschillende sectoren en bedrijfsgroottes.

AppMaster genereert automatisch documentatie en migratiescripts voor databaseschema's en rekent af met technische problemen door bij elke wijziging in de blauwdrukvereisten vanaf het begin applicaties te creëren. Bovendien kunnen AppMaster applicaties werken met alle Postgresql-compatibele databases, waardoor ze zeer veelzijdig zijn. De backend-applicaties van het platform, gegenereerd met Go (golang), demonstreren uitzonderlijke schaalbaarheid voor gebruiksscenario's in ondernemingen en met hoge belasting.

Low-code titels zijn van onschatbare waarde voor moderne softwareontwikkelingsteams, omdat ze gebruikmaken van low-code ontwikkelplatforms zoals AppMaster om het applicatie-ontwikkelingsproces te versnellen en te stroomlijnen. Naarmate de vraag naar low-code applicatieontwikkeling blijft groeien, groeit ook het belang van low-code titels in de software-industrie.