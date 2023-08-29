معايير الكود المنخفض

معايير Low-code ، في سياق تطوير البرمجيات ونموذج low-code ، هي مجموعة من معايير الأداء المحددة أو المعايير أو الإرشادات التي تقيم الفعالية والكفاءة والقيمة المقترحة لمنصات تطوير التطبيقات low-code. تساعد هذه المعايير المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار النظام الأساسي المناسب low-code الذي يناسب احتياجاتها ومتطلباتها، مما يوفر آلية للمقارنة غير المتحيزة بين الأنظمة الأساسية والأدوات المختلفة. تدور معايير Low-code عادةً حول الجوانب المهمة للأنظمة low-code ، مثل سرعة التطوير، وسهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، وقابلية الصيانة، وقدرات التكامل، بالإضافة إلى جودة وأداء التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها.

وفقًا لبحث أجرته مؤسسة Gartner مؤخرًا، "بحلول عام 2024، سيكون تطوير التطبيقات low-code مسؤولاً عن أكثر من 65% من نشاط تطوير التطبيقات". يؤكد هذا الاعتماد السريع على أهمية المعايير low-code في تقييم القدرات والقيمة الإجمالية المقترحة للأدوات ذات low-code ، مما يسهل الاستخدام الأمثل للموارد ويضمن تسليم التطبيقات عالية الجودة في الوقت المناسب دون المساس بوظائف البرامج. AppMaster ، من خلال نظامه الأساسي no-code ، مثالًا رئيسيًا لأداة low-code ذات قدرة تنافسية عالية تساعد الشركات في إنشاء تطبيقات خلفية تفاعلية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق.

أحد الجوانب الرئيسية للمعايير low-code هو مقياس سرعة التطوير، الذي يقيس الوقت والجهد اللازمين لتصميم التطبيقات وإنشائها واختبارها ونشرها. وفي هذا الصدد، تُعرف منصة AppMaster بتوفير عملية تطوير أسرع بـ 10 مرات مقارنة بالطرق التقليدية، مما يمكّن الشركات من إنشاء حلول قوية بأقل قدر من الوقت والموارد. تعمل بيئة التطوير المتكاملة الشاملة (IDE) لـ AppMaster والمخططات المرئية على تحسين سرعة التطوير من خلال تقديم طريقة سلسة للمطورين لتصميم مخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال وواجهات المستخدم مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي.

تعد سهولة الاستخدام معيارًا مهمًا آخر low-code ، حيث إنها تحدد منحنى التعلم المرتبط بالمنصة وقدرتها على تلبية احتياجات المطورين ذوي مستويات المهارات المختلفة. تتيح منصة AppMaster ، بواجهتها المرئية للغاية وواجهة drag-and-drop ومصمم BP (عمليات الأعمال) البديهي، حتى للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات معقدة دون الحاجة إلى معرفة تقنية متعمقة. علاوة على ذلك، تعمل منصة AppMaster على التخلص من الديون الفنية عن طريق إنشاء تطبيقات من الصفر، مما يضمن تعليمات برمجية نظيفة وقابلة للصيانة لكل تكرار للمشروع.

تعد قابلية التوسع معيارًا مهمًا للتعليمات low-code ، حيث إنها تقيّم مدى قدرة التطبيقات المطورة على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة ومتطلبات الأعمال المتزايدة. تم إنشاء التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster باستخدام لغة البرمجة Go (golang) للخدمات الخلفية، وإطار عمل Vue3 لتطبيقات الويب، وإطار العمل المستند إلى Kotlin-and-Jetpack Compose الذي يحركه الخادم لنظام Android و SwiftUI لتطبيقات الهاتف المحمول التي تعمل بنظام iOS. يتيح ذلك لتطبيقات AppMaster إظهار قابلية التوسع المتميزة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل، والعمل بسلاسة مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كمصدر أساسي للبيانات.

تعمل قدرات التكامل كمعيار أساسي low-code ، حيث أنها تتأكد من سهولة ومدى قدرة النظام الأساسي low-code على الاتصال والتواصل مع الأنظمة والخدمات ومصادر البيانات الخارجية. يتيح AppMaster ، من خلال endpoints REST API وWSS (Websocket Secure)، التكامل السلس والآمن للتطبيقات التي تم إنشاؤها مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسة، مما يضمن التدفق السلس للبيانات والتواصل الفعال بين الأنظمة المختلفة.

وأخيرًا، تعد جودة وأداء التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها من المعايير المهمة low-code ، لأنها تؤثر بشكل مباشر على الوظيفة العامة وتجربة المستخدم للتطبيقات المطورة. تفخر AppMaster بإنتاج تعليمات برمجية عالية الجودة ومحسنة ونظيفة، وتجميع التطبيقات وإجراء الاختبارات لضمان الأداء المتسق عبر الأنظمة الأساسية المختلفة. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يجعل صيانة وإدارة التطبيقات المطورة أكثر كفاءة وانسيابية.

في الختام، تلعب معايير low-code دورًا حيويًا في تقييم ومقارنة قدرات الأنظمة الأساسية low-code ، مما يضمن قدرة الشركات على تحديد الحل الأنسب لاحتياجات تطوير التطبيقات الخاصة بها. من خلال تقييم الجوانب المهمة مثل سرعة التطوير، وسهولة الاستخدام، وقابلية التوسع، وقابلية الصيانة، وقدرات التكامل، وجودة التعليمات البرمجية، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من الإمكانات الكاملة للأدوات low-code مثل منصة AppMaster ، لإنشاء تطبيقات متطورة دون التضحية الجودة أو الأداء.