Titoli a basso codice

I titoli Low-code, nel contesto dello sviluppo software, si riferiscono a posizioni e ruoli che coinvolgono la progettazione, l'implementazione e la manutenzione di applicazioni che utilizzano piattaforme di sviluppo low-code. Queste piattaforme mirano ad accelerare e semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni fornendo strumenti visivi drag-and-drop per la creazione di schemi di database, la progettazione di interfacce utente (UI) e la creazione di logica o processi aziendali con una programmazione tradizionale minima o assente. I titoli Low-code sono una componente essenziale nel settore del software in rapida espansione, poiché rispondono alla crescente domanda di metodologie di sviluppo più efficienti ed economiche.

Secondo Gartner, si prevede che le piattaforme di sviluppo di applicazioni low-code rappresenteranno oltre il 65% di tutta l'attività di sviluppo di applicazioni entro il 2024. L'aumento delle piattaforme low-code ha un impatto diretto sulla proliferazione di titoli low-code, poiché le aziende si adattano alla necessità di professionisti specializzati nell'utilizzo di questi strumenti per lo sviluppo di software. Alcuni titoli low-code comuni includono Sviluppatore Low-code, Architetto di applicazioni Low-code, Analista aziendale Low-code e Amministratore di piattaforma Low-code.

Gli sviluppatori Low-code sono responsabili dell'utilizzo di piattaforme di sviluppo low-code per progettare, sviluppare e mantenere applicazioni che soddisfino esigenze aziendali specifiche. Questi professionisti sfruttano le funzionalità visive di drag-and-drop fornite dalle piattaforme per creare vari componenti software, come modelli di dati, elementi dell'interfaccia utente, API e processi aziendali, senza scrivere lunghe righe di codice. Con una profonda conoscenza dell'architettura applicativa, creano applicazioni scalabili, sicure e ad alte prestazioni in una frazione del tempo necessario con i metodi di programmazione tradizionali.

Gli architetti di applicazioni Low-code svolgono un ruolo fondamentale nella progettazione della struttura complessiva dell'applicazione, nella definizione dei requisiti tecnici e nel garantire che l'applicazione venga creata utilizzando le migliori pratiche prescritte dalla piattaforma di sviluppo low-code. Possiedono una vasta conoscenza di più piattaforme e prendono decisioni informate sugli strumenti più adatti per il progetto in questione. Inoltre, gli architetti di applicazioni low-code sono responsabili dello sviluppo e dell'implementazione dei piani di migrazione quando si spostano le applicazioni da una piattaforma all'altra.

Gli analisti aziendali Low-code fungono da ponte tra i team aziendali e IT, facilitando la comunicazione e la collaborazione necessarie per lo sviluppo di successo delle applicazioni. Sono abili nel tradurre requisiti aziendali complessi in specifiche tecniche che possono essere facilmente comprese dal team di sviluppo. Gli analisti aziendali Low-code sono fondamentali anche per ottimizzare i processi aziendali, sfruttando piattaforme di sviluppo low-code per iterare e migliorare le applicazioni esistenti per soddisfare meglio gli obiettivi organizzativi.

Gli amministratori della piattaforma Low-code gestiscono le operazioni quotidiane della piattaforma di sviluppo low-code, garantendone il corretto funzionamento e la disponibilità per gli sviluppatori. Sono responsabili dell'installazione, della configurazione, della manutenzione e del monitoraggio delle prestazioni della piattaforma, fungendo da punto di contatto principale per la risoluzione dei problemi e per la risoluzione di eventuali problemi tecnici. Inoltre, svolgono un ruolo cruciale nell’implementazione delle misure di sicurezza, nella gestione dei controlli di accesso e nel garantire una rigorosa aderenza alle politiche organizzative e alle migliori pratiche del settore.

AppMaster è una di queste piattaforme no-code che consente il rapido sviluppo di applicazioni backend, web e mobili. Gli utenti AppMaster possono creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica di business (che chiamiamo processi di business) tramite visual BP Designer, API REST ed endpoint WSS, progettare componenti dell'interfaccia utente utilizzando drag-and-drop e implementare la logica di business per ciascun componente nel Progettista WebBP. Compilando e generando il codice sorgente delle applicazioni per applicazioni backend, web e mobili, AppMaster consente tempi di sviluppo significativamente più rapidi e costi ridotti in vari settori e dimensioni aziendali.

AppMaster genera automaticamente documentazione, script di migrazione dello schema del database ed elimina il debito tecnico creando applicazioni da zero con ogni modifica dei requisiti del progetto. Inoltre, le applicazioni AppMaster possono funzionare con qualsiasi database compatibile con Postgresql, rendendole altamente versatili. Le applicazioni backend della piattaforma, generate con Go (golang), dimostrano una scalabilità eccezionale per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

I titoli Low-code rappresentano una risorsa inestimabile per i moderni team di sviluppo software, poiché sfruttano piattaforme di sviluppo low-code come AppMaster per accelerare e semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni. Poiché la domanda di sviluppo di applicazioni low-code continua a crescere, aumenta anche l'importanza dei titoli low-code nell'industria del software.