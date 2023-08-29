حزم المزايا ذات التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير حزم مزايا Low-code إلى المزايا المتنوعة التي توفرها منصات التطوير low-code ، مثل AppMaster ، والتي تمكن المطورين والمؤسسات من إنشاء تطبيقات غنية بالميزات وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة في إطار زمني أقصر بكثير مقارنة بمنهجيات البرمجة التقليدية . ويجمع نهج التعليمات low-code بين النمذجة المرئية، والأدوات no-code ، والأتمتة، مع تقليل الحاجة إلى الترميز اليدوي، مما يؤدي إلى تسريع تطوير التطبيقات، وخفض التكاليف، وتعزيز المرونة، وتحسين الكفاءة العامة.

تتمثل إحدى الفوائد الأساسية للمنصات low-code في القدرة على تسريع عملية تطوير التطبيقات، وهو ما يترجم إلى وقت وصول أسرع إلى السوق بالنسبة للشركات. وفقًا لتقرير صادر عن شركة Forrester Research، فإن تطوير low-code يقلل من وقت تطوير التطبيق بحوالي 50-90% مقارنة بالطرق التقليدية. يتم تحقيق هذه السرعة في التطوير من خلال استخدام أدوات النمذجة المرئية وواجهات drag-and-drop والمكونات المعدة مسبقًا والقوالب التي تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات معقدة دون الحاجة إلى كتابة أسطر واسعة من التعليمات البرمجية.

هناك ميزة أخرى مهمة للمنصات low-code وهي قدرتها على تلبية احتياجات مجموعة واسعة من المستخدمين، بدءًا من المطورين المحترفين وحتى المطورين المواطنين الذين يتمتعون بخبرة برمجية قليلة أو معدومة. يتيح إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات للمؤسسات الاستفادة من مهارات موظفيها وإبداعهم، وتعزيز الابتكار، وقيادة مبادرات التحول الرقمي. وبالتالي، يمكن للشركات تسخير إمكانات الموظفين غير الفنيين لإنشاء حلول مخصصة، وأتمتة المهام الروتينية، وتبسيط سير العمل، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين العمليات، وتحسين عملية صنع القرار.

يعد تخفيض التكلفة ميزة ملحوظة تقدمها المنصات low-code. ومن خلال تبسيط عملية التطوير وتسريع أوقات التسليم، يمكن أن تساعد الحلول low-code المؤسسات على توفير موارد كبيرة من حيث الوقت والجهد والمال. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تقليل تكاليف الصيانة، حيث أن التطبيقات low-code أسهل نسبيًا في التحديث والتعديل مقارنة بنظيراتها التي تم إنشاؤها باستخدام تقنيات التطوير التقليدية. في الواقع، كشفت دراسة أجراها جون ريمر، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة Forrester Research، أن بعض المؤسسات التي تستخدم منصات تطوير low-code قد حققت توفيرًا في التكاليف يصل إلى 3 أضعاف مقارنة بالطرق التقليدية.

تعد قابلية التوسع سمة مهمة للأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster ، والتي تمكن المؤسسات من إنشاء تطبيقات يمكنها التعامل بسلاسة مع الأحمال العالية والتكيف مع المتطلبات المتغيرة. ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام تقنيات الواجهة الخلفية القوية مثل Go (Golang)، التي تجعل التطبيقات خفيفة الوزن وعالية الأداء وقابلة للتطوير بسهولة. علاوة على ذلك، فإن استخدام البنية المستندة إلى الخادم لتطبيقات الهاتف المحمول يسمح للشركات بتحديث واجهات المستخدم ومنطق التطبيق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات دون إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات، مما يعزز المرونة وقابلية التوسع.

تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تقليل الديون الفنية بشكل كبير من خلال إنشاء التطبيقات بشكل مستمر من الصفر كلما تم إجراء تغييرات على المخططات. وهذا يضمن أن تكون التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام أدوات تطوير low-code نظيفة وجيدة التنظيم وسهلة الصيانة. يُترجم غياب الديون التقنية إلى عملية تطوير أكثر كفاءة، وتحسين جودة التعليمات البرمجية، وإدارة دورة حياة التطبيق الأمثل.

تعد قدرات التكامل أيضًا ميزة رئيسية لمنصات التطوير low-code. تتكامل الحلول Low-code ، مثل AppMaster ، بسهولة مع تطبيقات وخدمات الطرف الثالث، مما يسهل تبادل البيانات بسلاسة ويعزز وظائف التطبيق بشكل عام. علاوة على ذلك، تدعم الأنظمة الأساسية low-code عادة قواعد البيانات المستخدمة على نطاق واسع مثل PostgreSQL، مما يضمن التوافق مع الأنظمة الحالية ويقلل الحاجة إلى تعديلات جوهرية على البنية التحتية للمؤسسة.

وأخيرًا، مع تزايد أهمية الأمان والامتثال في تطوير التطبيقات، توفر الأنظمة الأساسية low-code أيضًا ميزات أمان مدمجة قوية وامتثالًا لمعايير الصناعة. وهذا يضمن أن التطبيقات التي تم تطويرها باستخدام منصات low-code تلتزم بأفضل الممارسات، مما يقلل من مخاطر نقاط الضعف المحتملة وانتهاكات البيانات.

في الختام، تشتمل حزم مزايا low-code على مجموعة واسعة من المزايا التي يمكن للمؤسسات الاستفادة منها لتطوير تطبيقات قابلة للتطوير وآمنة وفعالة من حيث التكلفة بشكل سريع. من خلال التخلص من تعقيدات تطوير التطبيقات التقليدية، تعمل الأنظمة الأساسية low-code مثل AppMaster على تمكين الشركات من الابتكار وتبسيط العمليات والبقاء في صدارة المنافسة في المشهد الرقمي المتزايد اليوم.