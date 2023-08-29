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فريق ذو كود منخفض

Aug 29, 2023

فريق low-code هو مجموعة من المحترفين الذين يعملون معًا لتطوير التطبيقات البرمجية وصيانتها من خلال الاستفادة من منصات التطوير low-code no-code ، مثل AppMaster. تعمل هذه الأنظمة الأساسية على تمكين المطورين وغير المطورين على حدٍ سواء من إنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات من خلال أدوات التطوير المرئي، مما يقلل الحاجة إلى الترميز اليدوي مع الحفاظ على الجودة العالية والموثوقية والأداء. تلعب الفرق Low-code دورًا حاسمًا في تمكين الشركات من تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة لتلبية متطلبات السوق، وتبسيط العمليات، ودفع مبادرات التحول الرقمي.

تتكون الفرق Low-code عادةً من مجموعة متنوعة من المحترفين الذين يجلبون مهاراتهم الفريدة ووجهات نظرهم إلى عملية تطوير البرمجيات. غالبًا ما يشتمل أعضاء الفريق على محللي الأعمال ومديري المشاريع ومصممي UX/UI ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرامج. من خلال الاستفادة من الميزات التي توفرها الأنظمة الأساسية ذات low-code مثل AppMaster ، يمكن للفرق ذات التعليمات البرمجية المنخفضة إنشاء حلول بوقت وجهد أقل بكثير من طرق التطوير التقليدية مع الحفاظ على المرونة والاستجابة لاحتياجات العمل المتغيرة.

تركز الفرق Low-code في المقام الأول على التكرار خلال دورة حياة التطوير بسرعة، واتباع منهجيات سريعة، وتقديم القيمة بشكل مستمر للمؤسسة. إنهم مسؤولون عن عملية التطوير الشاملة، بدءًا من جمع متطلبات التطبيق وتحديد أولوياتها وحتى الإشراف على صيانة التطبيقات التي يقومون بإنشائها وتوسيع نطاقها وتحسينها. تشمل العمليات الأساسية التي يجب أن تتفوق فيها الفرق ذات low-code يلي:

  • إدارة متطلبات التطبيق وتحديد أولويات المهام بناءً على قيمة الأعمال وتعليقات العملاء واتجاهات السوق.
  • التعاون مع أصحاب المصلحة لتصميم وتحسين تصميم التطبيق وتجربة المستخدم والوظائف.
  • استخدام أدوات التطوير المرئي والقوالب المضمنة التي توفرها AppMaster وغيرها من الأنظمة الأساسية low-code لتبسيط عملية التطوير.
  • دمج التطبيق المطور مع الأنظمة وقواعد البيانات وخدمات الطرف الثالث الحالية لضمان التشغيل السلس.
  • اختبار والتحقق من وظائف التطبيق وأدائه وأمانه للتأكد من أنه يلبي معايير الجودة الخاصة بالمؤسسة.
  • نشر التطبيق ومراقبته وصيانته والتكيف مع المشكلات الناشئة واتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على أدائه وتحسينه.

يتزايد اعتماد منصات التطوير low-code بمعدل غير مسبوق، حيث من المتوقع أن يصل السوق إلى 45.5 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقًا لشركة أبحاث السوق MarketsandMarkets. وقد عزز هذا النمو الطلب المتزايد على التطبيقات على مستوى المؤسسات، والحاجة المتزايدة للشركات للتحول رقميًا، والنقص المتزايد في مطوري البرامج المهرة. ونتيجة لذلك، أصبحت الأدوات low-code والتي no-code ، مثل AppMaster ، أمرًا حيويًا للمؤسسات التي تسعى إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية والمرونة في المشهد الرقمي سريع التطور اليوم.

AppMaster عبارة عن منصة رائدة no-code تمكن الفرق low-code من تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. يتميز AppMaster بميزات قوية مثل نمذجة البيانات المرئية، وتصميم العمليات التجارية، ونقاط endpoints REST API وWSS، ويُمكّن حتى أعضاء الفريق غير التقنيين من المساهمة بشكل هادف في عملية التطوير. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء تطبيقات AppMaster باستخدام تقنيات متوافقة مع معايير الصناعة، مثل Go for backend وVue3 للويب وKotlin و SwiftUI للجوال، مما يضمن إمكانية توسيع نطاق البرنامج الناتج والأداء الأمثل في سيناريوهات المؤسسات والتحميل العالي.

علاوة على ذلك، فإن النهج الفريد الذي يتبعه AppMaster في إنشاء التطبيقات وتجميعها يزيل الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر في كل مرة يتم فيها تغيير المتطلبات. يتيح ذلك للفرق ذات low-code الاستجابة بسرعة للطلبات والأولويات الجديدة دون أن تثقلها التعليمات البرمجية القديمة أو الأنظمة القديمة. ويضمن الدعم القوي الذي يقدمه النظام الأساسي للمعايير المفتوحة وعمليات التكامل وخيارات النشر أن التطبيقات التي تم إنشاؤها ستعمل بشكل جيد مع البنى التحتية الحالية ويمكنها تلبية احتياجات المؤسسات الكبيرة والصغيرة بمرونة.

في الختام، فريق low-code هو مجموعة من المحترفين الذين يستفيدون من الأدوات low-code no-code ، مثل AppMaster ، لتسريع دورة حياة تطوير البرامج مع الحفاظ على معايير الجودة العالية. إن التعاون بين خبراء متنوعين مع التركيز الشديد على المرونة والتحسين المستمر وتقديم أقصى قيمة يمكّن المؤسسات من الحفاظ على قدرتها التنافسية في العصر الرقمي. مع استمرار تزايد الطلب على التطبيقات المخصصة والقابلة للتطوير على مستوى المؤسسات، تستعد الفرق low-code للعب دور حاسم بشكل متزايد في مستقبل تطوير البرمجيات.

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